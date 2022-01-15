李嘉欣插喉入ICU 經歷驚險48小時：執番條命﹗
李嘉欣突然在社交網公布入院消息，自爆一度危急送入ICU，大美人李嘉欣更貼出插住喉卧病床的照片，未有透露患甚麼病，但就指今次「執番條命」，驚險走過鬼門關﹗
文：東方新地｜圖：IG＠michele_monique_reis
李嘉欣48小時ICU內搏鬥
51歲李嘉欣今日（15日）在社交網貼出躺卧病床及插喉的照片，並留言：「這48小時在加護病房，執番條命，衷心感謝專業的醫護人員團隊的無微不至。令到家人疲於奔命和擔心實在對不起😭#請好好照顧自己的身體」。
黎姿、謝安琪祝李嘉欣早日康復
李嘉欣出po後即獲大批圈中好友慰問，包括有黎姿、謝安琪及「天下第一關」鄭紹康等﹗素顏穿上睡衣的李嘉欣，一臉倦容在病床上，但不少網民留言慰問之餘，大讚病容嘉欣依然省鏡，「變咗病美人」、「點可以仲keep住個靚樣﹗」、「果然係最靚港姐﹗」等﹗
李嘉欣除夕後未有更新社交網
李嘉欣不時更新社交網，分享工作及生活點滴，但自去年12月31日出po後未有更新，直至1月15日自爆入ICU才再現社交網﹗除夕post留言「May the year of 2022 be filled with love, joy, laughter and great health! Happy New Year」﹗李嘉欣的新年願望正正是身體健康﹗