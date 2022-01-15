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李嘉欣插喉入ICU 經歷驚險48小時：執番條命﹗

最新娛聞
撰文：東方新地

李嘉欣突然在社交網公布入院消息，自爆一度危急送入ICU，大美人李嘉欣更貼出插住喉卧病床的照片，未有透露患甚麼病，但就指今次「執番條命」，驚險走過鬼門關﹗

文：東方新地｜圖：IG＠michele_monique_reis

李嘉欣48小時ICU內搏鬥

51歲李嘉欣今日（15日）在社交網貼出躺卧病床及插喉的照片，並留言：「這48小時在加護病房，執番條命，衷心感謝專業的醫護人員團隊的無微不至。令到家人疲於奔命和擔心實在對不起😭#請好好照顧自己的身體」。

李嘉欣 ICU 插喉
李嘉欣插住喉在病床上，周圍布滿醫療儀器，但李嘉欣看來尚算精神，還對鏡頭微笑﹗原來之前曾走過鬼門關﹗相當驚險﹗（圖片來源：IG＠michele_monique_reis）
李嘉欣 ICU 插喉
手也插住喉﹗（圖片來源：IG＠michele_monique_reis）

黎姿、謝安琪祝李嘉欣早日康復

李嘉欣出po後即獲大批圈中好友慰問，包括有黎姿、謝安琪及「天下第一關」鄭紹康等﹗素顏穿上睡衣的李嘉欣，一臉倦容在病床上，但不少網民留言慰問之餘，大讚病容嘉欣依然省鏡，「變咗病美人」、「點可以仲keep住個靚樣﹗」、「果然係最靚港姐﹗」等﹗

李嘉欣和黎姿好老友﹗（圖片來源：IG＠michele_monique_reis）
李嘉欣和黎姿好老友﹗（圖片來源：IG＠michele_monique_reis）
李嘉欣 ICU 插喉
上月李嘉欣擔任《全民造星4》評判及頒獎嘉賓﹗（圖片來源：IG＠michele_monique_reis ）
李嘉欣 ICU 插喉
被指為最強評判陣容之一的李嘉欣頒獎給《全民造星4》冠軍Marf。（圖片來源：IG＠michele_monique_reis ）

李嘉欣除夕後未有更新社交網

李嘉欣不時更新社交網，分享工作及生活點滴，但自去年12月31日出po後未有更新，直至1月15日自爆入ICU才再現社交網﹗除夕post留言「May the year of 2022 be filled with love, joy, laughter and great health! Happy New Year」﹗李嘉欣的新年願望正正是身體健康﹗

李嘉欣 ICU 插喉
李嘉欣除夕出post講出新年願望﹗（圖片來源：IG＠michele_monique_reis）
李嘉欣 ICU 插喉
李嘉欣和夫婿許晉亨去年尾結婚十三周年﹗（圖片來源：IG＠michele_monique_reis）
李嘉欣和囝囝感情好好﹗（圖片來源：IG＠michele_monique_reis）
李嘉欣和囝囝感情好好﹗（圖片來源：IG＠michele_monique_reis）

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