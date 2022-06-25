李嘉欣

李嘉欣激罕出海曬泳照 無贅肉身型三點式上陣風彩依然

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剛度過52歲生日的李嘉欣，趁周末上遊艇出海曬太陽，照片迅速獲得讚好，今年生日有大班朋友陪李嘉欣慶祝，大美人嘅暑假並不孤單：

出海曬靚相 李嘉欣享受陽光爆金句

李嘉欣 來一張正面甫士，最美港姐果然唔係講笑。
來一張正面甫士，最美港姐果然唔係講笑。（圖片來源：michele_monique_reis）
李嘉欣 大美人身型比例依然索爆，網友爭相讚好。
大美人身型比例依然索爆，網友爭相讚好。（圖片來源：michele_monique_reis）

Keep住靚樣嘅李嘉欣，今年新年的賀年Look剛分享過一雙美腿，今年夏天就激罕曬泳照，分享了兩張遊艇上的三點式靚相，仲留言分享靚靚心情：

It’s just my thing, long summer nights💜

李嘉欣年年生日收巨型花束 獲邀參與大馬國家級地標項目

李嘉欣（Michele）去年20號慶祝51歲生日，在社交網貼出巨型M字花束，51歲的李嘉欣明艷照人，收到圈中好友紛紛送祝福，李嘉欣自踏入六月生日月，朋友家人輪流為她慶生，喜事連連，近日李嘉欣更獲大馬房地產商邀請參與設計國家級地標發展項目，喜上加喜﹗

李嘉欣 今年620生日的李嘉欣，分享巨型熊啤啤立體花牌，心情靚靚狀態大勇。
今年620生日的李嘉欣，分享巨型熊啤啤立體花牌，心情靚靚狀態大勇。（圖片來源：michele_monique_reis）
李嘉欣大晒大型M字大花束，並留言：「Thank you my people for making my birthday shine brighter every year.」
李嘉欣大晒大型M字大花束，並留言：「Thank you my people for making my birthday shine brighter every year.」（圖片來源：李嘉欣IG）

李嘉欣嫁入豪門做少奶奶，間中為興趣出席品牌活動，多年來外形樣貌都keep到，絕對是圈中大美人，日前李嘉欣開心慶祝51歲生日，圈中好友包括周汶錡、黎姿、盧淑儀等送上生日祝福﹗

去年李嘉欣獲馬來西亞地產商邀請，參與馬六甲地標的發展項目，是次項目是繼雙子塔外，成為大馬第二個國家級地標。李嘉欣首次參與打造馬六甲地標式綜合豪華發展項目—The Sail「一帆風順」內的M Tower，此大樓不但由Michele親自命名，她更為大樓的標誌提供設計概念！ 以六角形為設計概念，原因是嘉欣認為六角形是大自然很常見到的圖案，包括雪花、蜂巢、龜甲等，此外在幾何學上呈現出來，又能令人有穩固的感覺。

李嘉欣 Michele特意挑選萬希泉「個性化訂製」MI Collection陀飛輪腕表，作為高投資業主的專屬禮物。
Michele特意挑選萬希泉「個性化訂製」MI Collection陀飛輪腕表，作為高投資業主的專屬禮物。（圖片來源：萬希泉FB）
51歲李嘉欣生日晒巨型花束 獲邀參與大馬國家級地標項目
李嘉欣表示很榮幸成為團隊的成員，又親自為其中項目命名「M Tower」（圖片來源：萬希泉FB）
李嘉欣生日當然與兩位至愛老公及仔仔一起慶祝﹗
李嘉欣生日當然與兩位至愛老公及仔仔一起慶祝﹗（圖片來源：李嘉欣IG）
黎姿與李嘉欣私交甚篤，已為嘉欣慶生﹗
黎姿與李嘉欣私交甚篤，日前已為嘉欣慶生﹗（圖片來源：李嘉欣IG）

李嘉欣Bra Top上陣大曬纖腰

李嘉欣是公認的「大美人」，去年趁聖誕佳節，以一身「少女粉」打扮與老公許晉亨合照放閃，一頭粉紅髮色的李嘉欣心情大靚，仲大特寫自拍視頻，不過網民反應頗大，抨擊她刻意扮後生、粉紅髮色令她顯老、魚尾紋與法令紋現晒形等等。近日上載一張與老公的合照，李嘉欣上身只穿Bra Top，大曬纖腰，好友黎姿讚型，卻引來網民劣評。

李嘉欣身穿Bra Top，大曬纖腰。
李嘉欣身穿Bra Top，大曬纖腰。（圖片來源：李嘉欣IG）

李嘉欣上載夫妻合照放閃 隔開企引網民疑惑

李嘉欣婚後依然活躍於社交平台，之前上載與丈夫的合照，相中見到李嘉欣上身只穿Bra Top，披上一件螢光黃色外套亮相，大曬纖腰。李嘉欣的造型得到好友黎姿讚型，但卻引來網民批評，並對相中李嘉欣老公與她隔開企感奇怪。

李嘉欣與老公手拖手合照，但網民卻對二人隔開半個身位企感奇怪。

李嘉欣與老公手拖手合照，但網民卻對二人隔開半個身位企感奇怪。（圖片來源：李嘉欣IG）

李嘉欣 網民對造型有批評。
網民對造型有批評。（圖片來源：網上討論區）

李嘉欣年過半百染pink頭 被彈阿嬋扮後生

李嘉欣日前po出與老公許晉亨慶祝聖誕節的照片，相中她染了粉紅色頭髮，著埋粉紅色晚裝，而許生就上藍下紅打扮，兩公婆鬥青春。
李嘉欣去年聖誕節po出與老公許晉亨慶祝聖誕節的照片，相中的她染了粉紅色頭髮，著埋粉紅色晚裝，而許生就上藍下紅打扮，兩公婆鬥青春。
李嘉欣一改以往風格，穿上粉紅色公主禮服，連口罩都是粉紅色，配上一頭粉紅色的長髮，簡直是充滿少女心！她明顯對自己一身打扮好滿意，在電梯內不停自拍。
李嘉欣一改以往風格，穿上粉紅色公主禮服，連口罩都是粉紅色，配上一頭粉紅色的長髮，簡直是充滿少女心！她明顯對自己一身打扮好滿意，在電梯內不停自拍。

李嘉欣搞搞新意思

李嘉欣有「最美港姐」封號，08年嫁給身家200億的香港船王之孫許晉亨，11年誕下豪門接班人囝囝許建彤（Jayden），婚後李嘉欣淡出娛樂圈相夫教子，享受家庭樂，得閒扮靚做運動，所以50歲仍keep得好好，今個聖誕李嘉欣更一改形象試新嘢，留了多年黑色長髮的她，染上粉紅色頭髮，更與老公許晉亨孖住坐在家中聖誕樹前合照，本來一張恩愛合照，卻惹來大量負評。

染了粉紅頭的李嘉欣，信心十足自拍大頭視頻，卻被指皺紋現形，個look好顯老。
染了粉紅頭的李嘉欣，信心十足自拍大頭視頻，卻被指皺紋現形，個look好顯老。
李嘉欣被指是大嬋年紀。
李嘉欣被指是大嬋年紀。
李嘉欣 刻意扮少女有反效果。
刻意扮少女有反效果。
李嘉欣 粉紅頭反而顯老。
粉紅頭反而顯老。
李嘉欣 作狀扮淑女。
作狀扮淑女。
李嘉欣 P圖呃自己。
P圖呃自己。
李嘉欣 之前靚依家好怪。
之前靚依家好怪。
李嘉欣 被嘲年紀大。
被嘲年紀大。
亦有網民為李嘉欣講說話。
亦有網民為李嘉欣講說話。
李嘉欣 50歲有咁嘅樣已經好好。
網民對李嘉欣的評語踩多過讚，但其實半百李嘉欣keep得好好。

李嘉欣粉紅公主打扮

李嘉欣在社交網上載的合照中，不單止頭髮是粉紅色，她的一身衣著亦好粉紅，粉紅色公主禮服連口罩都選擇粉紅色，禮服以不對稱的肩線、打褶加入設計感，搭配上紅色毛呢拼接的外套，明顯是刻意打扮一番同老公許晉亨去街街過節，從另一張她在電梯中的自拍照可以看出，她非常滿意自己的粉紅公主打扮。

嫁給許晉亨後，李嘉欣相夫教子，一家三口不時幸福放閃。
嫁給許晉亨後，李嘉欣相夫教子，一家三口不時幸福放閃。
早前慶祝結婚12週年，李嘉欣在社交網上載與老公的幸福剪影合照。
之前慶祝結婚12週年，李嘉欣在社交網上載與老公的幸福剪影合照。

李嘉欣自拍大頭片

成個Pink Lady咁的李嘉欣，心情當然靚爆，其後她更在IG發放了一條自拍視頻，片中李嘉欣以大特寫自拍，邊行邊望住鏡頭展現自己甜美的笑容，有網友讚佢新髮色似足公主，直頭好像童話書走出來的人物，不過亦有大批網民不買帳，認為李嘉欣看起來好顯老。

雖然不再活躍幕前，但李嘉欣keep住扮靚。
雖然不再活躍幕前，但李嘉欣keep住扮靚。
早前李嘉欣身穿露背白裙與老公許晉亨郊遊，青春迫人。
早前李嘉欣身穿露背白裙與老公許晉亨郊遊，青春迫人。
李嘉欣更po出自己穿上名牌人字拖及大晒塗了七彩顏色的腳指甲。
李嘉欣更po出自己穿上名牌人字拖及大晒塗了七彩顏色腳指甲的照片。

李嘉欣遮不了的皺紋

也許是大特寫的關係，李嘉欣而眼角的魚尾妏及面上的法令紋都一目了然，網民覺得她在刻意扮後生，表示：「開咗美顏相機都未能遮掉歲月痕跡。」至於老公許晉亨，亦被指一把年紀為了襯托老婆李嘉欣而著到鬼五馬六，不過亦有網民講公道說話，讚李嘉欣年過半百依然咁美艷，圈中難得一見。

李嘉欣年過半百仍能保持青春美麗的秘訣，就是多做運動。
李嘉欣年過半百仍能保持青春美麗的秘訣，就是多做運動。
由於疫情關係，李嘉欣時常留在豪宅家裡休息、玩樂，更分享她做瑜珈的照片，原來大美人身體的柔軟度非常高。
由於疫情關係，李嘉欣時常留在豪宅家裡休息、玩樂，更分享她做瑜珈的照片，原來大美人身體的柔軟度非常高。

圖片來源：李嘉欣IG、萬希泉FB

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