李嘉欣激罕出海曬泳照 無贅肉身型三點式上陣風彩依然
出海曬靚相 李嘉欣享受陽光爆金句
Keep住靚樣嘅李嘉欣，今年新年的賀年Look剛分享過一雙美腿，今年夏天就激罕曬泳照，分享了兩張遊艇上的三點式靚相，仲留言分享靚靚心情：
It’s just my thing, long summer nights💜
李嘉欣年年生日收巨型花束 獲邀參與大馬國家級地標項目
李嘉欣（Michele）去年20號慶祝51歲生日，在社交網貼出巨型M字花束，51歲的李嘉欣明艷照人，收到圈中好友紛紛送祝福，李嘉欣自踏入六月生日月，朋友家人輪流為她慶生，喜事連連，近日李嘉欣更獲大馬房地產商邀請參與設計國家級地標發展項目，喜上加喜﹗
李嘉欣嫁入豪門做少奶奶，間中為興趣出席品牌活動，多年來外形樣貌都keep到，絕對是圈中大美人，日前李嘉欣開心慶祝51歲生日，圈中好友包括周汶錡、黎姿、盧淑儀等送上生日祝福﹗
去年李嘉欣獲馬來西亞地產商邀請，參與馬六甲地標的發展項目，是次項目是繼雙子塔外，成為大馬第二個國家級地標。李嘉欣首次參與打造馬六甲地標式綜合豪華發展項目—The Sail「一帆風順」內的M Tower，此大樓不但由Michele親自命名，她更為大樓的標誌提供設計概念！ 以六角形為設計概念，原因是嘉欣認為六角形是大自然很常見到的圖案，包括雪花、蜂巢、龜甲等，此外在幾何學上呈現出來，又能令人有穩固的感覺。
李嘉欣Bra Top上陣大曬纖腰
李嘉欣是公認的「大美人」，去年趁聖誕佳節，以一身「少女粉」打扮與老公許晉亨合照放閃，一頭粉紅髮色的李嘉欣心情大靚，仲大特寫自拍視頻，不過網民反應頗大，抨擊她刻意扮後生、粉紅髮色令她顯老、魚尾紋與法令紋現晒形等等。近日上載一張與老公的合照，李嘉欣上身只穿Bra Top，大曬纖腰，好友黎姿讚型，卻引來網民劣評。
李嘉欣上載夫妻合照放閃 隔開企引網民疑惑
李嘉欣婚後依然活躍於社交平台，之前上載與丈夫的合照，相中見到李嘉欣上身只穿Bra Top，披上一件螢光黃色外套亮相，大曬纖腰。李嘉欣的造型得到好友黎姿讚型，但卻引來網民批評，並對相中李嘉欣老公與她隔開企感奇怪。
李嘉欣年過半百染pink頭 被彈阿嬋扮後生
李嘉欣搞搞新意思
李嘉欣有「最美港姐」封號，08年嫁給身家200億的香港船王之孫許晉亨，11年誕下豪門接班人囝囝許建彤（Jayden），婚後李嘉欣淡出娛樂圈相夫教子，享受家庭樂，得閒扮靚做運動，所以50歲仍keep得好好，今個聖誕李嘉欣更一改形象試新嘢，留了多年黑色長髮的她，染上粉紅色頭髮，更與老公許晉亨孖住坐在家中聖誕樹前合照，本來一張恩愛合照，卻惹來大量負評。
李嘉欣粉紅公主打扮
李嘉欣在社交網上載的合照中，不單止頭髮是粉紅色，她的一身衣著亦好粉紅，粉紅色公主禮服連口罩都選擇粉紅色，禮服以不對稱的肩線、打褶加入設計感，搭配上紅色毛呢拼接的外套，明顯是刻意打扮一番同老公許晉亨去街街過節，從另一張她在電梯中的自拍照可以看出，她非常滿意自己的粉紅公主打扮。
李嘉欣自拍大頭片
成個Pink Lady咁的李嘉欣，心情當然靚爆，其後她更在IG發放了一條自拍視頻，片中李嘉欣以大特寫自拍，邊行邊望住鏡頭展現自己甜美的笑容，有網友讚佢新髮色似足公主，直頭好像童話書走出來的人物，不過亦有大批網民不買帳，認為李嘉欣看起來好顯老。
李嘉欣遮不了的皺紋
也許是大特寫的關係，李嘉欣而眼角的魚尾妏及面上的法令紋都一目了然，網民覺得她在刻意扮後生，表示：「開咗美顏相機都未能遮掉歲月痕跡。」至於老公許晉亨，亦被指一把年紀為了襯托老婆李嘉欣而著到鬼五馬六，不過亦有網民講公道說話，讚李嘉欣年過半百依然咁美艷，圈中難得一見。