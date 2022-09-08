李嘉欣首偕老公仔仔高調亮相紅館 網民讚Jayden福相似爸爸口才更勝阿媽
52歲李嘉欣周一（9月5日）喺紅館舉行《A Million Dreams》慈善音樂會，她更史無前例在演唱會開場時，偕老公許晉亨及兒子Jayden上台搞氣氛，網民見到之後大為驚喜；Jayden面對觀眾講嘢絕不怯場，更識搞氣氛叫大家放心，網民見到之後就表示樣似爸爸，口才更遺傳到媽媽咁厲害。
11歲Jayden發揮幽默本色笑爸爸媽媽唔識唱歌
今次慈善音樂會參與義唱歌手包括鄭中基、Tyson Yoshi、關心妍、劉浩龍、李幸倪、糖妹等，不過在眾歌手演出前，李嘉欣破天荒與老公及阿仔同台致歡迎辭，現年11歲的Jayden並無因為場地而怯場，佢以朗誦口吻搞氣氛：「點解今晚我們會嚟到紅館呢？」然後瞄了父母一下，繼續說：「你哋唔係諗住唱歌嘛？不過，大家可以放心，因為爹地媽咪今晚係絕對唔會唱歌嘅。」台下觀眾都畀面發出笑聲及拍掌。
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網民指Jayden大讚有福相有口才
就住Jayden隆重登場，網民對Jayden相貌亦好有興趣，紛紛指仔仔樣貌好有福氣，耳仔厚又肉地，耳珠又圓又大。更大讚他口才了得遺傳做幕前多年嘅媽媽，話唔定可以開talk show爆多幾句金句。大家更期望佢努力同讀書，繼承家族衣砵。
重溫李嘉欣激罕出海曬泳照 無贅肉身型三點式上陣風彩依然
今年1月大美人李嘉欣因心跳加速、呼吸困難被送院搶救，當時她的心、肺、肝、腎功能停頓，在深切治療部48小時才穩定到。事隔不足半，她迅速恢復，在620生日的大日子，上載了一張和用花砌成的巨型玫瑰熊合照，被網民大讚52歲仍凍齡猶如28歲。早前她更趁周末上遊艇出海曬太陽，大騷Fit爆身形。
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