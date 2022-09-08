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李嘉欣首偕老公仔仔高調亮相紅館 網民讚Jayden福相似爸爸口才更勝阿媽

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52歲李嘉欣周一（9月5日）喺紅館舉行《A Million Dreams》慈善音樂會，她更史無前例在演唱會開場時，偕老公許晉亨及兒子Jayden上台搞氣氛，網民見到之後大為驚喜；Jayden面對觀眾講嘢絕不怯場，更識搞氣氛叫大家放心，網民見到之後就表示樣似爸爸，口才更遺傳到媽媽咁厲害。

李嘉欣 許晉亨 鄭中基 一家三口首次高調亮相
一家三口首次高調亮相（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

11歲Jayden發揮幽默本色笑爸爸媽媽唔識唱歌

今次慈善音樂會參與義唱歌手包括鄭中基、Tyson Yoshi、關心妍、劉浩龍、李幸倪、糖妹等，不過在眾歌手演出前，李嘉欣破天荒與老公及阿仔同台致歡迎辭，現年11歲的Jayden並無因為場地而怯場，佢以朗誦口吻搞氣氛：「點解今晚我們會嚟到紅館呢？」然後瞄了父母一下，繼續說：「你哋唔係諗住唱歌嘛？不過，大家可以放心，因為爹地媽咪今晚係絕對唔會唱歌嘅。」台下觀眾都畀面發出笑聲及拍掌。

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網民指Jayden大讚有福相有口才

就住Jayden隆重登場，網民對Jayden相貌亦好有興趣，紛紛指仔仔樣貌好有福氣，耳仔厚又肉地，耳珠又圓又大。更大讚他口才了得遺傳做幕前多年嘅媽媽，話唔定可以開talk show爆多幾句金句。大家更期望佢努力同讀書，繼承家族衣砵。

李嘉欣 許晉亨 鄭中基 一家三口後台合照，似爸爸定媽媽？
一家三口後台合照，似爸爸定媽媽？（圖片來源：[email protected]_monique_reis）
李嘉欣 許晉亨 鄭中基 李嘉欣 JMJ Children’s Charitable Foundation是李嘉欣在2011年以兒子Jayden的名義成立。
JMJ Children’s Charitable Foundation是李嘉欣在2011年以兒子Jayden的名義成立。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李嘉欣 許晉亨 鄭中基 李嘉欣
網民非常期待李嘉欣講嘢（圖片來源：討論區截圖）
李嘉欣 許晉亨 鄭中基 李嘉欣 52歲李嘉欣身形依然勁Fit，日前她在社交網貼出Deep V泳衣照，並寫上：「過了颱風之後，又一整個星期的雨天......終於可以感受夏日陽光。」
52歲李嘉欣身形依然勁Fit，日前她在社交網貼出Deep V泳衣照，並寫上：「過了颱風之後，又一整個星期的雨天……終於可以感受夏日陽光。」（圖片來源：[email protected]李嘉欣 Michele Reis 認證專頁）
李嘉欣 許晉亨 鄭中基 李嘉欣 李嘉欣這件Deep V泳衣，除了中門大開外，原來仲露埋腰側位，大騷零贅肉的腰間和白滑的美腿。
李嘉欣這件Deep V泳衣，除了中門大開外，原來仲露埋腰側位，大騷零贅肉的腰間和白滑的美腿。（圖片來源：[email protected]李嘉欣 Michele Reis 認證專頁）

重溫李嘉欣激罕出海曬泳照 無贅肉身型三點式上陣風彩依然

今年1月大美人李嘉欣因心跳加速、呼吸困難被送院搶救，當時她的心、肺、肝、腎功能停頓，在深切治療部48小時才穩定到。事隔不足半，她迅速恢復，在620生日的大日子，上載了一張和用花砌成的巨型玫瑰熊合照，被網民大讚52歲仍凍齡猶如28歲。早前她更趁周末上遊艇出海曬太陽，大騷Fit爆身形。

李嘉欣 許晉亨 鄭中基 李嘉欣 大美人身型比例依然索爆，網友爭相讚好。
大美人身型比例依然索爆，網友爭相讚好。（圖片來源：michele_monique_reis）
李嘉欣 許晉亨 鄭中基 李嘉欣 來一張正面甫士，最美港姐果然唔係講笑。
來一張正面甫士，最美港姐果然唔係講笑。（圖片來源：michele_monique_reis）
李嘉欣 許晉亨 鄭中基 李嘉欣 今年620生日的李嘉欣，分享巨型熊啤啤立體花牌，心情靚靚狀態大勇。
今年620生日的李嘉欣，分享巨型熊啤啤立體花牌，心情靚靚狀態大勇。（圖片來源：[email protected]_monique_reis）
李嘉欣 許晉亨 鄭中基 李嘉欣 食M字蛋糕。
食M字蛋糕。（圖片來源：[email protected]_monique_reis）
李嘉欣 許晉亨 鄭中基 李嘉欣 又曬肩慶祝。
又曬肩慶祝。（圖片來源：[email protected]_monique_reis）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_monique_reis、TVB娛樂新聞台、[email protected]李嘉欣 Michele Reis 認證專頁、[email protected][email protected]、新傳媒照片庫、周國賢演唱會海報、討論區截圖資料或影片來源：TVB娛樂新聞台

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