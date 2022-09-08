李嘉欣首偕老公仔仔高調亮相紅館 網民讚Jayden福相似爸爸口才更勝阿媽

52歲李嘉欣周一（9月5日）喺紅館舉行《A Million Dreams》慈善音樂會，她更史無前例在演唱會開場時，偕老公許晉亨及兒子Jayden上台搞氣氛，網民見到之後大為驚喜；Jayden面對觀眾講嘢絕不怯場，更識搞氣氛叫大家放心，網民見到之後就表示樣似爸爸，口才更遺傳到媽媽咁厲害。