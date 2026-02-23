李嘉欣15歲兒子正面樣曝光 身高直逼1米9回港過年 網民驚呼逆襲變帥哥
農曆新年期間，各大明星家庭紛紛曝光星二代近況，其中最令人驚艷的莫過於「大美人」李嘉欣15歲兒子許建彤（Jayden）的驚人變化！這位在英國貴族學校讀書的星二代回港過年時，身高直逼1米9的驚人成長幅度瞬間成為網民熱議焦點，不少人直呼「兒子逆襲了」，完美詮釋了什麼叫做「仔大十八變」的經典例子。
Jayden身高暴漲直逼1米9網民驚呼逆襲
日前有眼尖網民捕獲李嘉欣一家三口溫馨出巡的珍貴畫面，片段中可見染了一頭搶眼金髮的李嘉欣身穿紅色上衣搭配牛仔褲，依然星味十足。然而最搶鏡的卻是身旁的兒子Jayden，他明顯比身高172公分的媽媽高出一個頭有多，目測身高已經直逼1米9的驚人高度。考慮到Jayden目前正值發育黃金期，這個身高數字很可能還會繼續攀升，完美遺傳了父母雙方的優良基因組合。
李嘉欣兒子顏值再進化網民大讚變帥哥
除了身高的驚人成長外，Jayden的整體外型也有了顯著提升，引來大批網民的熱烈討論和讚賞。有網民仔細觀察後發現他「減肥了，牙齒弄好了，頭髮剪短了，變成大帥哥一枚」，整個人的氣質和外貌都有了質的飛躍。更有網民直接表示「李嘉欣本人172不止加上鞋子，兒子一看就是190以上」。
網民熱議Jayden完美繼承父母基因
社交媒體上關於Jayden的討論持續發酵，網民們紛紛留言表達對這位星二代蛻變的驚喜之情。「兒子高富帥」、「兒子逆襲了 又高又帥」、「兒子逆襲變高富帥！」等讚美之詞不斷湧現，顯示出大眾對於Jayden近期變化的高度認可。更有網民感嘆「兒子看上去變帥了」、「真的抗老 兒子也帥」，認為他不僅完美繼承了李嘉欣的美貌基因，同時也展現出許晉亨家族的優良身材條件。
李嘉欣一家三口新年溫馨出巡惹關注
現年55歲的李嘉欣是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，2008年與富商許晉亨結婚後榮升「百億闊太」身份。近年來她專注於相夫教子的家庭生活，不僅將兒子送到英國頂級貴族學校接受優質教育，更經常與許晉亨一同環遊世界享受生活。這次適逢農曆新年佳節，正在英國留學的Jayden特地回港與家人團聚過年，一家三口的溫馨互動畫面也讓不少網民感受到濃濃的家庭溫暖氛圍。
