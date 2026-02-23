李嘉欣15歲兒子正面樣曝光 身高直逼1米9回港過年 網民驚呼逆襲變帥哥

農曆新年期間，各大明星家庭紛紛曝光星二代近況，其中最令人驚艷的莫過於「大美人」李嘉欣15歲兒子許建彤（Jayden）的驚人變化！這位在英國貴族學校讀書的星二代回港過年時，身高直逼1米9的驚人成長幅度瞬間成為網民熱議焦點，不少人直呼「兒子逆襲了」，完美詮釋了什麼叫做「仔大十八變」的經典例子。