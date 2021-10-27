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51歲李嘉欣慘被濾鏡連累變蛇精　網民批評：你個樣都仲用PS？

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撰文：東方新地

現時51歲的李嘉欣一向有「大美人」之稱，而且活躍於社交網站，閒時就會分享自己的個生活和靚相，非常大方。可惜李嘉欣最近玩濾鏡玩上癮，仲懷疑濾鏡過重令到個樣都變埋，網民還留言直指她驚變「蛇精」。

撰文：東方新地　圖：李嘉欣IG

呢張相嘅大美人好有可能都加咗濾鏡，望落好自然。（圖片來源：IG@michele_monique_reis）
呢張相嘅大美人好有可能都加咗濾鏡，望落好自然。（圖片來源：[email protected]_monique_reis）

「大美人」驚變「蛇精」

李嘉欣昨晚在社交平台上分享了一段似是在車廂中的自拍影，而片段上明顯地加上度數極高的濾鏡，而她亦不斷向鏡頭擺Pose放電。只不過由於濾得太過火，李嘉欣成塊面都變晒形，唔只個下巴驚變「利器」V得離譜，就連皮膚都變得又膠又硬，很多網民都唔多接受，仲留言叫李嘉欣唔好再用濾鏡，「嘩！勁膠！假爆！」「成個蛇妖咁」、「太膠面，自然靚啲」、以及「你的樣貌還用PS？你就不需要了」，等等，睇嚟都係自然嘅大美人最受網民歡迎！

（圖片來源：IG@michele_monique_reis）
成個樣變晒形。（圖片來源：[email protected]_monique_reis）
（圖片來源：IG@michele_monique_reis）
眼利嘅網民一睇就知濾鏡過重出晒事。（圖片來源：[email protected]_monique_reis）
（圖片來源：IG@michele_monique_reis）
個下巴V過佢個V 。（圖片來源：[email protected]_monique_reis）
（圖片來源：IG@michele_monique_reis）
都係自然啲靚啲。（圖片來源：[email protected]_monique_reis）

網民留言：

（圖片來源：IG@michele_monique_reis）
（圖片來源：[email protected]_monique_reis）

相關閱讀：兩大美人億萬靚屋曝光！關之琳坐歎180度靚景、李嘉欣屋企打乒乓

香港這個彈丸之地細細，但隱藏不少絕美豪宅，近日關之琳、李嘉欣都要留家抗疫，兩位美人分享自己的日常生活時就令億萬靚屋曝光！

撰文、圖片：東方新地

關之琳坐歎180度靚景

58歲「大美人」關之琳（之之）近年投資物業和時裝生意，變身商界女強人，身家愈見豐厚，日前她上載自己在家中欣賞雙彩虹的照片，令其億萬豪宅內部罕有曝光！關之琳所住的老牌豪宅地利根德閣位於中半山，是她在2017年以近1.35億元購入，一年後已升值至1.5億元，其家中大廳有一整面巨大玻璃窗，可以讓她一邊歎茶一邊俯瞰180度半山及維港靚景。關之琳將罕現TVB節目，於《天天開運王》邀請著名風水師李居明到訪豪宅，拆解風水！節目將於本周五播出。

關之琳家中大廳有一整面巨大玻璃窗，可以讓她一邊歎茶一邊俯瞰180度半山及維港靚景。
關之琳家中大廳有一整面巨大玻璃窗，可以讓她一邊歎茶一邊俯瞰180度半山及維港靚景。
之之自15年宣布跟台灣富商陳泰銘離婚後，一直保持單身，日前和前男模侯維德（Walter）一同見證雙彩虹的時刻，因而傳出緋聞， 但 Walter 指兩人並非拍拖關係：「 我哋廿幾歲就已經識，最近因為合作拍一啲社交平台嘅短片，所以見得多咗。」
之之自15年宣布跟台灣富商陳泰銘離婚後，一直保持單身，日前和前男模侯維德（Walter）一同見證雙彩虹的時刻，因而傳出緋聞， 但 Walter 指兩人並非拍拖關係：「 我哋廿幾歲就已經識，最近因為合作拍一啲社交平台嘅短片，所以見得多咗。」
之之曾拍片介紹其睡房，房中的黑白色風格簡單整潔，之之又介紹兩邊吊著狀似鎖鏈的物件，是她特意從英國所訂購的一對燈飾。
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之之將家中三間房打通成主人套房，其中包括睡房、化妝間及衣帽間，由於無健身室，之之選擇在闊落的大廳中，和愛犬相伴一齊做運動。
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之之花了一年時間去裝修這個佔地3,000呎的豪宅，更請來風水大師去設計室內每處的燈光色調， 在其寬敞的客廳中，為了方便親友聚會，放有多張茶几及舒適的梳化，其中有不少家具均用上她所喜愛的金及銅色。
之之花了一年時間去裝修這個佔地3,000呎的豪宅，更請來風水大師去設計室內每處的燈光色調， 在其寬敞的客廳中，為了方便親友聚會，放有多張茶几及舒適的梳化，其中有不少家具均用上她所喜愛的金及銅色。

李嘉欣屋企打乒乓

51歲「大美人」李嘉欣和許晉亨結婚近十二年，獨子許建彤（Jayden Max）已九歲大，現在一家三口居住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅曉廬。近日因疫情影響常駐家中，不時和網友分享她在家休閒玩樂的片段，包括打乒乓球和彈結他等，令她位於半山區的豪宅內部曝光。

李嘉欣和許晉亨結婚近十二年，獨子許建彤（Jayden Max）已九歲大，現在一家三口居住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅曉廬。
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在李嘉欣和愛犬的合照中，可以見到他們的客廳空間寬闊，擁有一套淺色的布藝長梳化，和一面風景遼闊的大窗，窗前更有一個以李嘉欣獨照及他們一家三口的照片所組成的「 M 」字形擺設，相當有心思。
在李嘉欣和愛犬的合照中，可以見到他們的客廳空間寬闊，擁有一套淺色的布藝長梳化，和一面風景遼闊的大窗，窗前更有一個以李嘉欣獨照及他們一家三口的照片所組成的「 M 」字形擺設，相當有心思。
另一條影片中李嘉欣穿著同一套運動裝，在室內打乒乓波，這間乒乓波房在放下巨大的乒乓波枱後，仍有不少走動的空間，而望出窗外和樂器室一樣可以看到半山的景致。
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在李嘉欣和愛犬嬉戲的影片中，可以見到她家中的客廳有一組紫色的單人梳化，此外旁邊還有一座鋼琴。
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李嘉欣日前上載一段影片，片中她似在樂器室中戴著口罩彈結他，並表示自己是結他新手，叫網友為她推薦適合新手彈奏的樂曲。
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