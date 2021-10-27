51歲李嘉欣慘被濾鏡連累變蛇精　網民批評：你個樣都仲用PS？

現時51歲的李嘉欣一向有「大美人」之稱，而且活躍於社交網站，閒時就會分享自己的個生活和靚相，非常大方。可惜李嘉欣最近玩濾鏡玩上癮，仲懷疑濾鏡過重令到個樣都變埋，網民還留言直指她驚變「蛇精」。

撰文：東方新地 圖：李嘉欣IG