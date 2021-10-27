51歲李嘉欣慘被濾鏡連累變蛇精 網民批評：你個樣都仲用PS？
現時51歲的李嘉欣一向有「大美人」之稱，而且活躍於社交網站，閒時就會分享自己的個生活和靚相，非常大方。可惜李嘉欣最近玩濾鏡玩上癮，仲懷疑濾鏡過重令到個樣都變埋，網民還留言直指她驚變「蛇精」。
撰文：東方新地 圖：李嘉欣IG
「大美人」驚變「蛇精」
李嘉欣昨晚在社交平台上分享了一段似是在車廂中的自拍影，而片段上明顯地加上度數極高的濾鏡，而她亦不斷向鏡頭擺Pose放電。只不過由於濾得太過火，李嘉欣成塊面都變晒形，唔只個下巴驚變「利器」V得離譜，就連皮膚都變得又膠又硬，很多網民都唔多接受，仲留言叫李嘉欣唔好再用濾鏡，「嘩！勁膠！假爆！」「成個蛇妖咁」、「太膠面，自然靚啲」、以及「你的樣貌還用PS？你就不需要了」，等等，睇嚟都係自然嘅大美人最受網民歡迎！
網民留言：
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香港這個彈丸之地細細，但隱藏不少絕美豪宅，近日關之琳、李嘉欣都要留家抗疫，兩位美人分享自己的日常生活時就令億萬靚屋曝光！
撰文、圖片：東方新地
關之琳坐歎180度靚景
58歲「大美人」關之琳（之之）近年投資物業和時裝生意，變身商界女強人，身家愈見豐厚，日前她上載自己在家中欣賞雙彩虹的照片，令其億萬豪宅內部罕有曝光！關之琳所住的老牌豪宅地利根德閣位於中半山，是她在2017年以近1.35億元購入，一年後已升值至1.5億元，其家中大廳有一整面巨大玻璃窗，可以讓她一邊歎茶一邊俯瞰180度半山及維港靚景。關之琳將罕現TVB節目，於《天天開運王》邀請著名風水師李居明到訪豪宅，拆解風水！節目將於本周五播出。
李嘉欣屋企打乒乓
51歲「大美人」李嘉欣和許晉亨結婚近十二年，獨子許建彤（Jayden Max）已九歲大，現在一家三口居住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅曉廬。近日因疫情影響常駐家中，不時和網友分享她在家休閒玩樂的片段，包括打乒乓球和彈結他等，令她位於半山區的豪宅內部曝光。