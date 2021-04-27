李嘉欣Bra Top上陣大曬纖腰 夫妻合照隔開企引網民疑惑

50歲的李嘉欣是公認的「大美人」，多年來都是新聞女王，非常惹火，早前曾在社交網大晒跟9歲的兒子許建彤（Jayden）嘴對嘴錫錫又共浴的照片，最近分享兒子洗頭中的照片，已引來大批網友評論，息影多年的李嘉欣懶理批評，去年趁聖誕佳節，以一身「少女粉」打扮與老公許晉亨合照放閃，一頭粉紅髮色的李嘉欣心情大靚，仲大特寫自拍視頻，不過網民反應頗大，抨擊她刻意扮後生、粉紅髮色令她顯老、魚尾紋與法令紋現晒形等等。近日上載一張與老公的合照，李嘉欣上身只穿Bra Top，大曬纖腰，好友黎姿讚型，卻引來網民劣評。

撰文：東方新地 圖片：李嘉欣微博圖片、IG圖片，網上討論區截圖