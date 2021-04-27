photo_2020-12-30_15-21-00

李嘉欣Bra Top上陣大曬纖腰 夫妻合照隔開企引網民疑惑

東方新地 - 娛聞

50歲的李嘉欣是公認的「大美人」，多年來都是新聞女王，非常惹火，早前曾在社交網大晒跟9歲的兒子許建彤（Jayden）嘴對嘴錫錫又共浴的照片，最近分享兒子洗頭中的照片，已引來大批網友評論，息影多年的李嘉欣懶理批評，去年趁聖誕佳節，以一身「少女粉」打扮與老公許晉亨合照放閃，一頭粉紅髮色的李嘉欣心情大靚，仲大特寫自拍視頻，不過網民反應頗大，抨擊她刻意扮後生、粉紅髮色令她顯老、魚尾紋與法令紋現晒形等等。近日上載一張與老公的合照，李嘉欣上身只穿Bra Top，大曬纖腰，好友黎姿讚型，卻引來網民劣評。

撰文：東方新地 圖片：李嘉欣微博圖片、IG圖片，網上討論區截圖

李嘉欣上載夫妻合照放閃 上身穿Bra Top大曬纖腰

李嘉欣現年50歲，公認的「大美人」婚後依然活躍於社交平台。日前李嘉欣上載與丈夫的合照，相中見到李嘉欣上身只穿Bra Top，披上一件螢光黃色外套亮相，大曬纖腰。李嘉欣的造型得到好友黎姿讚型，但卻引來網民批評，並對相中李嘉欣老公與她隔開企感奇怪。

李嘉欣身穿Bra Top，大曬纖腰。（圖片來源：李嘉欣IG）
李嘉欣身穿Bra Top，大曬纖腰。（圖片來源：李嘉欣IG）
李嘉欣與老公手拖手合照，但網民卻對二人隔開半個身位企感奇怪。（圖片來源：李嘉欣IG）
李嘉欣與老公手拖手合照，但網民卻對二人隔開半個身位企感奇怪。（圖片來源：李嘉欣IG）
網民對造型有批評。（圖片來源：網上討論區）
網民對造型有批評。（圖片來源：網上討論區）

李嘉欣年過半百染pink頭 被彈阿嬋扮後生

李嘉欣日前po出與老公許晉亨慶祝聖誕節的照片，相中她染了粉紅色頭髮，著埋粉紅色晚裝，而許生就上藍下紅打扮，兩公婆鬥青春。
李嘉欣去年聖誕節po出與老公許晉亨慶祝聖誕節的照片，相中的她染了粉紅色頭髮，著埋粉紅色晚裝，而許生就上藍下紅打扮，兩公婆鬥青春。
李嘉欣一改以往風格，穿上粉紅色公主禮服，連口罩都是粉紅色，配上一頭粉紅色的長髮，簡直是充滿少女心！她明顯對自己一身打扮好滿意，在電梯內不停自拍。
李嘉欣一改以往風格，穿上粉紅色公主禮服，連口罩都是粉紅色，配上一頭粉紅色的長髮，簡直是充滿少女心！她明顯對自己一身打扮好滿意，在電梯內不停自拍。

李嘉欣搞搞新意思

李嘉欣有「最美港姐」封號，08年嫁給身家200億的香港船王之孫許晉亨，11年誕下豪門接班人囝囝許建彤（Jayden），婚後李嘉欣淡出娛樂圈相夫教子，享受家庭樂，得閒扮靚做運動，所以50歲仍keep得好好，今個聖誕李嘉欣更一改形象試新嘢，留了多年黑色長髮的她，染上粉紅色頭髮，更與老公許晉亨孖住坐在家中聖誕樹前合照，本來一張恩愛合照，卻惹來大量負評。

染了粉紅頭的李嘉欣，信心十足自拍大頭視頻，卻被指皺紋現形，個look好顯老。
染了粉紅頭的李嘉欣，信心十足自拍大頭視頻，卻被指皺紋現形，個look好顯老。
李嘉欣被指是大嬋年紀。
李嘉欣被指是大嬋年紀。
刻意扮少女有反效果。
刻意扮少女有反效果。
粉紅頭反而顯老。
粉紅頭反而顯老。
作狀扮淑女。
作狀扮淑女。
P圖呃自己。
P圖呃自己。
之前靚依家好怪。
之前靚依家好怪。
被嘲年紀大。
被嘲年紀大。
亦有網民為李嘉欣講說話。
亦有網民為李嘉欣講說話。
50歲有咁嘅樣已經好好。
50歲有咁嘅樣已經好好。

李嘉欣粉紅公主打扮

李嘉欣在社交網上載的合照中，不單止頭髮是粉紅色，她的一身衣著亦好粉紅，粉紅色公主禮服連口罩都選擇粉紅色，禮服以不對稱的肩線、打褶加入設計感，搭配上紅色毛呢拼接的外套，明顯是刻意打扮一番同老公許晉亨去街街過節，從另一張她在電梯中的自拍照可以看出，她非常滿意自己的粉紅公主打扮。

嫁給許晉亨後，李嘉欣相夫教子，一家三口不時幸福放閃。
嫁給許晉亨後，李嘉欣相夫教子，一家三口不時幸福放閃。
早前慶祝結婚12週年，李嘉欣在社交網上載與老公的幸福剪影合照。
早前慶祝結婚12週年，李嘉欣在社交網上載與老公的幸福剪影合照。

李嘉欣自拍大頭片

成個Pink Lady咁的李嘉欣，心情當然靚爆，其後她更在IG發放了一條自拍視頻，片中李嘉欣以大特寫自拍，邊行邊望住鏡頭展現自己甜美的笑容，有網友讚佢新髮色似足公主，直頭好像童話書走出來的人物，不過亦有大批網民不買帳，認為李嘉欣看起來好顯老。

雖然不再活躍幕前，但李嘉欣keep住扮靚。
雖然不再活躍幕前，但李嘉欣keep住扮靚。
早前李嘉欣身穿露背白裙與老公許晉亨郊遊，青春迫人。
早前李嘉欣身穿露背白裙與老公許晉亨郊遊，青春迫人。
李嘉欣更po出自己穿上名牌人字拖及大晒塗了七彩顏色的腳指甲。
李嘉欣更po出自己穿上名牌人字拖及大晒塗了七彩顏色腳指甲的照片。

李嘉欣遮不了的皺紋

也許是大特寫的關係，李嘉欣而眼角的魚尾妏及面上的法令紋都一目了然，網民覺得她在刻意扮後生，表示：「開咗美顏相機都未能遮掉歲月痕跡。」至於老公許晉亨，亦被指一把年紀為了襯托老婆李嘉欣而著到鬼五馬六，不過亦有網民講公道說話，讚李嘉欣年過半百依然咁美艷，圈中難得一見。

李嘉欣年過半百仍能保持青春美麗的秘訣，就是多做運動。
李嘉欣年過半百仍能保持青春美麗的秘訣，就是多做運動。
由於疫情關係，李嘉欣時常留在豪宅家裡休息、玩樂，更分享她做瑜珈的照片，原來大美人身體的柔軟度非常高。
由於疫情關係，李嘉欣時常留在豪宅家裡休息、玩樂，更分享她做瑜珈的照片，原來大美人身體的柔軟度非常高。

讀者留言

熱門文章

 