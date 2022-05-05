67歲李國麟喪食小龍蝦嘴唇發黑 網民憂心：一把年紀咁搏為乜
67歲李國麟自去年開始長駐內地發展，轉行做網紅開直播帶貨，可惜狀況不斷被封為「最慘帶貨明星」。李國麟日前再開直播，2小時喪食勁辣小龍蝦，食到嘴唇發紫都唔收手。
67歲李國麟搏命食嘴唇發黑 網民擔心：睇住爆血管
李國麟已屆67歲，活躍演藝圈的他近年轉型到內地做帶貨直播，日前他深宵開live，眼見他面前有一大盤麻辣小龍蝦，他不顧身穿白衣係咁食，彈到醬汁滿身都在所不計，身旁女助手不時幫手抹嘴，又遞水遞紙巾，服待周到。食食下李國麟嘴唇發黑仍未停口，邊食邊話好味仲叫網民快啲落單，連續兩小時不停食，目測起碼3、40隻，為求帶貨食到眼泛淚光，網民替他擔心，留言：「沒必要這麼拼吧，這個歲數了，半夜吃這麼多根本不消化」、「為了賺錢真不容易，為甚麼助理不幫忙吃點呢」、「有冇call定白車，睇住爆血管呀」。
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吃播唔易做 睇《金宵2》就知
「吃播」即開live食嘢，你以為坐定定就可以「又食又拎」？非也。《金宵大廈2》就曾經以「吃播」為題製作單元，揭開做吃播的辛酸，當中蔡嘉欣飾演吃播主Jessica F除了大盤大盤地進食之外，其中一幕她喝下「謎之湯」吐出疑似人類牙齒的「湯料」相當嘔心。即使現實中吃播主亦曾遭打壓，皆因假吃、催吐等現象充斥，加上有浪費食物之嫌，所以流行過一段時間後熱度漸減。
（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）