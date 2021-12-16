李國麟淚眼內地直播帶貨賣唔出 被封「最慘帶貨明星」王祖藍七字回應贈慶
文：東方新地｜圖：[email protected] 娛樂新聞台、抖音@鳩摩智李國麟、微博@王祖藍、微博@馬國明-Kenneth
王祖藍直指李國麟搵錯合作伙伴
王祖藍日前在《識貨2》記者會上，提到李國麟近日在內地直播帶貨但賣唔出一事，王祖藍直指他是搵錯合作伙伴，笑言：「返嚟搵我哋吖嘛！我哋8位數字（營業額）應該係穩定嘅，同埋有陣時啱嘅合作伙伴係好緊要嘅，因為全國有咁多人咁多唔同嘅機構，個個都會話自己識得做直播，但實質上其實直播帶貨喺內地嘅權威機構，只係得頭幾位嗰幾間。」
王祖藍：帶貨要跟上潮流
王祖藍又表示自己已有好耐無帶貨，他笑指帶貨最重要是要勤力、肯去學和緊貼著潮流，因為帶貨潮流每天都在變，需要不斷去做功課，他直言「力不到不為財」，如果跟不上潮流，就會被淘汰，又指未來的帶貨業是年輕人的世界，他透露今次自己將會參與節目，帶領一眾主播和藝人將港貨和大灣區貨介紹往內地，目標營業額為8位數。
李國麟 被封「最慘帶貨明星」
李國麟自今年4月底開始北上工作，除了登台演出之外，亦有直播帶貨。近日他在直播平台抖音中落力推銷產品，當中貨品包括有手錶、佛珠等，李國麟甚至願意和廠家各補貼200元，也沒有觀眾下單，被稱為「最慘帶貨明星」。
最後李國麟一連直播了長達8小時，雙眼已滿布紅筋，一臉倦容，還被網民嘲諷：「開半天都沒賣出去？」、「我都睡了一覺了，5個小時了你還在播！」、「要不收一收回去了？」、「好好哋退休養老算啦！」、「陰公，咁老仲要帶貨供個囡讀大學」等等。
重溫馬國明孖李國麟加入港普一族 拒用廣東話做直播
圈中操得一口流利「港普」的藝人，大家一定首推古天樂、張家輝與蔡少芬，不過後浪推前浪，馬國明原來都唔弱，早前他搵埋在無綫劇《寶寶大過天》中飾演其岳父的李國麟，一齊在微博開直播，開始前已有工作人員向他表示可以講廣東話，不過馬國明就拍心口話要講普通話。
海軍鬥水兵
馬國明與李國麟齊齊Battle港普，聽到一眾網民𢱑晒頭，期間馬國明預備了一些內地網絡語考李國麟，李國麟將「走地雞」讀成「走底氣」，不過馬國明都唔弱，其港普非常出色，就連劇名《寶寶大過天》都講成《飽飽大過天》，又將「很長」又講成「很強」。之後李國麟講土味情話，馬國明擘大個口得窿施展天然呆。
網民勸馬國明直接講廣東話
整個直播馬國明與李國麟都在自由亂咁噏，不過內地網民似乎好buy，瘋狂轉發之餘，仲讚馬國明可愛，話畀到好多歡樂大家，有網友仲話「蔡少芬失業了」，不過亦有網民聽到好辛苦，寧願二人講廣東話。最估唔到係馬國明與李國麟的港普直播，最後竟然有68萬人捧場。