李國麟獲封「最慘帶貨明星」 坦言留內地賺錢10月很掛住香港
文：東方新地｜圖：李國麟微博、新傳媒圖片庫
暫停帶貨，受售後服務差拖累
對於賣力推銷卻銷量慘淡更背上不光彩名號，李國麟日前接受車淑梅主持的香港電台節目《舊日的足跡》訪問，期間澄清自己一共做了4場直播帶貨，第一場營業額有8萬，流量近60萬人次。第二場營業額逾38萬，流量約120萬人次。兩場直播均不足兩小時。
最後被封「最慘帶貨明星」，李國麟解釋即使第二場成功賣貨38萬，但由於售後遲遲未能送貨，導致退貨額高達31萬，害他無辜受拖累，牽涉到之後第三、四場直播帶貨，就算已換了公司做得比之前好，但已無補於事，營業額大跌至7萬，流量只餘17萬人次。
李國麟對於帶貨一事感到失望，但強調：「無嬲，只係好多同事關心我叫我小心啲，唔好咁辛苦！」同時直言要停一停帶貨，但會繼續拍戲、登台，因為這些才是他享受的工作。
王祖藍直指李國麟搵錯合作伙伴
真係要小心啲，誠如王祖藍曾在《識貨2》記者會上笑言李國麟搵錯合作伙伴：「返嚟搵我哋吖嘛！我哋8位數字（營業額）應該係穩定嘅，同埋有陣時啱嘅合作伙伴係好緊要嘅，因為全國有咁多人咁多唔同嘅機構，個個都會話自己識得做直播，但實質上內地嘅直播帶貨權威機構，只係得頭幾位嗰幾間。」
留內地賺更多錢，又掛住香港屋企
講開在內地工作，李國麟表示想趁自己仍行得走得，盡量去更大的市場賺更多收入讓家人生活更舒適。話雖如此，但李國麟原來2021年4月開始已身在內地工作，大大話話成10個月沒回家了，因此都坦言：「最想返香港屋企，好掛住屋企人，個女啱啱飛咗去英國讀Drama。」
父女親密身體接觸
李國麟重提2017年7月為女兒Cherie慶祝15歲生日時，因一張父女嘴對嘴親吻合照而被垢病一事，他認為是別人心態太負能量，且女兒對自己來說是世上最寶貴的，因此樂在其中並沒做錯，更說即使自己他日90歲、女兒50歲，他仍會親女兒的嘴，因為爸爸教落：「唔知個女第時嫁得好唔好，所以老竇要錫咗先。萬一個女嫁得唔好，起碼都歎過吓父愛！」
李國麟與女兒感情真的很Sweet，除了會親吻，更會手拖手逛街、一起自拍、互相餵食、抹嘴，無微不至得絕對對得起「前世情人」的說法！要是女兒有戀愛對象的話，想像得到李國麟何止呷醋咁簡單。
既是「最慘帶貨明星」，又是「御用敗訴王」
有網友發現李國麟在TVB劇中只要有參與官司的話都會輸官司，輸足差唔多廿年，名副其實嘅大台御用「敗訴王」！由2000年的《男親女愛》一直輸畀死對頭「Miss Mo」鄭裕玲；到2017年的《溏心風暴3》就算唔係律師身份，但同人打官司一樣都會輸；2018年的《三個女人一個「因」》，身為檢控官兼師公的李國麟竟輸畀首次以律師身份上庭的徒孫袁偉豪，O晒嘴。直到《是咁的，法官閣下》，李國麟才洗去「御用敗訴王」之名，因他在劇中飾演資深大律師，雖然冇打官司場口，但內容交代了他打贏無數官司，間接令他終於「吐氣揚眉」。