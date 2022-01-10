李國麟獲封「最慘帶貨明星」 坦言留內地賺錢10月很掛住香港

無綫「綠葉王」、現年67歲的李國麟，早前在內地學人直播帶貨，貨物包括手錶、佛珠等等。豈知他連踩8個鐘都無斬獲，甚至私下揞荷包補貼$200都無人落單，搞到內地網民都忍唔住笑佢：「我都睡了一覺，5個小時了，你還在播！」「好好退休養老吧！」最後更被揶揄為「最慘帶貨明星」。