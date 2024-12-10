70歲李國麟「牛屎」都照食 嘔完讚好味 網民感嘆好爸爸：為個女大犧牲
李國麟 挑戰貴州重口味特色菜
現年70歲的李國麟近年積極北上內地吸金，不僅在商演和直播帶貨中活躍，還積極在抖音和小紅書等平台上與網民互動，分享他的旅遊和美食經歷。最近，他在貴州就嘗試了一道名為「牛癟火鍋」的菜，在品嚐前他就對這道菜的臭味難以接受，面帶疑慮地詢問同行的人士：「是不是壞掉了？」並用紙巾塞著鼻孔說：「這個味道我真的有點受不了！」
牛癟火鍋「通俗點就是牛屎」
「牛癟火鍋」在貴州是一種非常特別的美食，在製作過程中，會使用上等青草和中草藥餵食牛隻，然後取出牛胃和小腸中未完全消化的草料，進行清洗和烹調。有網民直指：「通俗點就是牛屎。」在得知真相後，李國麟一度扭頭作嘔，但鏡頭一轉，已見他態度大變，一邊皺著眉進食，一邊說：「看看這個牛癟，真的越吃越好吃，開頭就要有微微的苦味，這些後來我不說了。」
網民感嘆：為個女走去食屎
李國麟今次挑戰食「牛屎」引起了網民熱烈討論，有不少貴州本地人都表示沒吃過這道菜，也有網民指這道菜很受歡迎：「很多外地的老闆都是每週專門坐高鐵來貴州吃牛癟羊癟，他們懂得養生，知道這可是個好東西。」更多網民則對李國麟的拼勁表示敬佩：「爸爸真是偉大，為了供養在英國讀書的女兒要犧牲那麼大」、「好爸爸，幾廿歲為咗幫下一代賺多個錢連屎都敢放入口」、「女兒的學費真貴」、「為個女可以去英國走去食屎，好偉大」、「D牛屎都係王敏德」等。
重溫李國麟遊英博物館狂嗌王敏德
李國麟以往不時拍片展現愛國心，早前他就以「英國你真會偷」為題出post，講到自己去大英博物館參觀，期間他一臉嚴肅地指着各種中國珍寶文物，不停叫著「王敏德」，最後更高聲大叫：「都是王敏德！」令不少網民都不解地發問：「關王敏德咩事？」、「王敏德表示：『？？？』」睇翻字幕，才知所謂「王敏德」原來是普通話「我們的」，只是李國麟的港普發音令王敏德躺著也中槍。
李國麟直接飲用內地溫泉水 3字形容飲評
李國麟早前到訪江西省宜春市的溫湯鎮，指這裡的溫泉水是全球唯一可以直接飲用的溫泉，他未經過濾或消毒，就在當地一個古老的泉眼，直接用木桶舀水飲用，並稱讚水質「甜甜的」，顯得精神煥發，再次引起了網友的關注和討論。
李國麟的行為讓不少網友擔心他的健康，畢竟露天的水池衛生狀況不明，可能會有健康風險，認為他為直播帶貨等真是去到盡：「辛苦錢唔係咁易賺」、「非常之拼搏」、「努力搵錢供個女係英國讀書」、「70歲都咁搏個女英國學費好貴」、「飲溫泉水揸跑車….真牛」、「好想睇佢飲恆河水」、「緊係搏盡啦 你估學費平」。
李國麟冧爆曬愛女靚樣 李沅薐顏值爆燈原來ig超多福利！
李國麟愛女李沅薐（Cherie）現年22歲，正在英國學習戲劇。早前趁假期回到家中，與家人一同前往威尼斯度假。她在度假期間驚喜現身爸爸的社交平台，顯示出顯著的顏值提升，獲得了大量網民的讚美和好評。