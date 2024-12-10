李國麟

70歲李國麟「牛屎」都照食 嘔完讚好味 網民感嘆好爸爸：為個女大犧牲

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李國麟最近在貴州就品嚐了一道名為「牛癟火鍋」的菜，牛癟原來通俗講就是牛屎，李國麟得知後一度作嘔，但最後仍皺著眉大讚好食，令網民忍不住感嘆：「爸爸真偉大！」

李國麟 挑戰貴州重口味特色菜

現年70歲的李國麟近年積極北上內地吸金，不僅在商演和直播帶貨中活躍，還積極在抖音和小紅書等平台上與網民互動，分享他的旅遊和美食經歷。最近，他在貴州就嘗試了一道名為「牛癟火鍋」的菜，在品嚐前他就對這道菜的臭味難以接受，面帶疑慮地詢問同行的人士：「是不是壞掉了？」並用紙巾塞著鼻孔說：「這個味道我真的有點受不了！」

李國麟 李國麟開頭以為去食牛肉火鍋，表情期待。（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟開頭以為去食牛肉火鍋，表情期待。（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟 去到餐廳見到綠色的「百草湯」湯底，加上聞到臭味，令他開口質疑：「是不是壞掉了？」（圖片來源：抖音@李國麟）
去到餐廳見到綠色的「百草湯」湯底，加上聞到臭味，令他開口質疑：「是不是壞掉了？」（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟 要用紙巾塞著兩個鼻孔先敢試食。（圖片來源：抖音@李國麟）
要用紙巾塞著兩個鼻孔先敢試食。（圖片來源：抖音@李國麟）

牛癟火鍋「通俗點就是牛屎」

「牛癟火鍋」在貴州是一種非常特別的美食，在製作過程中，會使用上等青草和中草藥餵食牛隻，然後取出牛胃和小腸中未完全消化的草料，進行清洗和烹調。有網民直指：「通俗點就是牛屎。」在得知真相後，李國麟一度扭頭作嘔，但鏡頭一轉，已見他態度大變，一邊皺著眉進食，一邊說：「看看這個牛癟，真的越吃越好吃，開頭就要有微微的苦味，這些後來我不說了。」

李國麟 待李國麟克服了臭味，食了一會兒後，同行的人士才告訴他這道菜的主要成分是牛胃和牛小腸中未完全消化的草料。（圖片來源：抖音@李國麟）
待李國麟克服了臭味，食了一會兒後，同行的人士才告訴他這道菜的主要成分是牛胃和牛小腸中未完全消化的草料。（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟 導致李國麟露出痛苦的表情，扭頭乾嘔。（圖片來源：抖音@李國麟）
導致李國麟露出痛苦的表情，扭頭乾嘔。（圖片來源：抖音@李國麟）

網民感嘆：為個女走去食屎

李國麟今次挑戰食「牛屎」引起了網民熱烈討論，有不少貴州本地人都表示沒吃過這道菜，也有網民指這道菜很受歡迎：「很多外地的老闆都是每週專門坐高鐵來貴州吃牛癟羊癟，他們懂得養生，知道這可是個好東西。」更多網民則對李國麟的拼勁表示敬佩：「爸爸真是偉大，為了供養在英國讀書的女兒要犧牲那麼大」、「好爸爸，幾廿歲為咗幫下一代賺多個錢連屎都敢放入口」、「女兒的學費真貴」、「為個女可以去英國走去食屎，好偉大」、「D牛屎都係王敏德」等。

李國麟 鏡頭一轉，已見李國麟態度大變，勁讚這道菜「越吃越好吃」。（圖片來源：抖音@李國麟）
鏡頭一轉，已見李國麟態度大變，勁讚這道菜「越吃越好吃」。（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟 但形容味道時緊皺著眉頭。（圖片來源：抖音@李國麟）
但形容味道時緊皺著眉頭。（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟 最後更向大家推介。（圖片來源：抖音@李國麟）
最後更向大家推介。（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟 網民都感嘆他為搵銀搏到盡。（圖片來源：抖音@李國麟）
網民都感嘆他為搵銀搏到盡。（圖片來源：抖音@李國麟）

重溫李國麟遊英博物館狂嗌王敏德

李國麟以往不時拍片展現愛國心，早前他就以「英國你真會偷」為題出post，講到自己去大英博物館參觀，期間他一臉嚴肅地指着各種中國珍寶文物，不停叫著「王敏德」，最後更高聲大叫：「都是王敏德！」令不少網民都不解地發問：「關王敏德咩事？」、「王敏德表示：『？？？』」睇翻字幕，才知所謂「王敏德」原來是普通話「我們的」，只是李國麟的港普發音令王敏德躺著也中槍。

李國麟 李國麟拍片大嗌「王敏德」。（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟拍片大嗌「王敏德」。（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟 王敏德躺著也中槍。（圖片來源：王敏德IG）
王敏德躺著也中槍。（圖片來源：王敏德IG）

李國麟直接飲用內地溫泉水 3字形容飲評

李國麟早前到訪江西省宜春市的溫湯鎮，指這裡的溫泉水是全球唯一可以直接飲用的溫泉，他未經過濾或消毒，就在當地一個古老的泉眼，直接用木桶舀水飲用，並稱讚水質「甜甜的」，顯得精神煥發，再次引起了網友的關注和討論。

李國麟的行為讓不少網友擔心他的健康，畢竟露天的水池衛生狀況不明，可能會有健康風險，認為他為直播帶貨等真是去到盡：「辛苦錢唔係咁易賺」、「非常之拼搏」、「努力搵錢供個女係英國讀書」、「70歲都咁搏個女英國學費好貴」、「飲溫泉水揸跑車….真牛」、「好想睇佢飲恆河水」、「緊係搏盡啦 你估學費平」。

李國麟 李國麟未經過濾或消毒，就直接用木桶舀水飲用。（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟未經過濾或消毒，就直接用木桶舀水飲用。（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟 並稱讚水質「甜甜的」，顯得精神煥發。（圖片來源：抖音@李國麟）
並稱讚水質「甜甜的」，顯得精神煥發。（圖片來源：抖音@李國麟）
李國麟 網民建議李國麟：「還可以在溫湯體驗一下泡腳文化哦」、「邊泡邊喝 帶根吸管」（圖片來源：抖音@李國麟）
網民建議李國麟：「還可以在溫湯體驗一下泡腳文化哦」、「邊泡邊喝 帶根吸管」（圖片來源：抖音@李國麟）

李國麟冧爆曬愛女靚樣 李沅薐顏值爆燈原來ig超多福利！

李國麟愛女李沅薐（Cherie）現年22歲，正在英國學習戲劇。早前趁假期回到家中，與家人一同前往威尼斯度假。她在度假期間驚喜現身爸爸的社交平台，顯示出顯著的顏值提升，獲得了大量網民的讚美和好評。

李國麟 李國麟早前在內地社交平台分享1段新片，片中更向大家介紹埋女女李沅薐。（圖片來源：小紅書@李國麟演員）
李國麟早前在內地社交平台分享1段新片，片中更向大家介紹埋女女李沅薐。（圖片來源：小紅書@李國麟演員）
李國麟 網民更搞笑叫李國麟做外父！（圖片來源：微博@李國麟）
網民更搞笑叫李國麟做外父！（圖片來源：微博@李國麟）

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撰文：東方新地圖片來源：抖音@李國麟、微博@李國麟、小紅書@李國麟演員、王敏德IG

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