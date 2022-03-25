李國麟直播帶貨賣M巾被問到口啞啞 業績大躍進摵甩「劣質帶貨藝人」稱號
李國麟評分獲提升
李國麟近期的直播帶業績愈來愈好，由「劣質帶貨藝人」變成4.71評分（5分滿分）的帶貨主播。李國麟之前賣過手錶、佛珠、茶葉等，不同類型貨品都有賣過﹗日前李國麟更賣埋衛生巾及安全褲等女性用品，相當賣力﹗
李國麟一問三不知 指可當眼罩用
李國麟在直播中拿出大堆衛生巾當一般用品銷售，大叫：「來來來﹗一大套，只需89元，共17包﹗」網民在直播留言問：「李老師，請問用後感如何？」、「李老師試用過嗎？」、「請問長度多少？是厚還是薄？」、「老師講講怎樣用吧？」，李國麟一臉尷尬直接答未用過，不清楚細節，被不停追問下，李國麟口啞啞，旁邊助手即場拆開一包在鏡頭前展示，李國麟然後就話：「這下我知道了，包裝上有寫明，還可以當眼罩呢﹗」
網民心痛淪落賣女性用品
不少網民戥李國麟賣女生用品感到尷尬，留言指他身為資深演員，卻淪落到賣女性用品，建議他慎重選擇貨品，留言「隔著屏幕都替你尷尬﹗」、「沒用過叫人買，真的很不專業」、「老師在香港是前輩演員，為何來賣女性用品？」等等。
李國麟曾揚言要停一停帶貨 只接劇及登台
對於賣力推銷卻銷量慘淡更背上不光彩名號，李國麟接受車淑梅《舊日的足跡》訪問，期間澄清指最初自己一共做了4場直播帶貨，但團隊售後服務不理想，令貨品未如期送到，大大影響生意，所以跟該公司不再合作，以後會慎重選擇合作夥伴和貨品﹗至於被封「最慘帶貨明星」，李國麟表示：「無嬲，只係好多同事關心我叫我小心啲，唔好咁辛苦！」同時直言要停一停帶貨，拍戲和登台才是他享受的工作。李國麟又指北上發展，是想開拓更大市場，為家人有更舒適的環境﹗
王祖藍直指李國麟搵錯合作夥伴
王祖藍之前出席《識貨2》記者會，提到李國麟在內地直播帶貨但賣唔出一事，王祖藍直指他是搵錯合作夥伴，笑言：「返嚟搵我哋吖嘛！我哋8位數字（營業額）應該係穩定嘅，合作夥伴係好緊要嘅，全國有咁多人咁多唔同嘅機構，個個都話識得做直播，但實質上直播帶貨喺內地嘅權威機構，只係得頭幾位嗰幾間。」
王祖藍：未來帶貨業是年輕人世界
王祖藍又表示自己已有好耐無帶貨，他笑指帶貨最重要是要勤力、肯去學和緊貼著潮流，因為帶貨潮流每天都在變，需要不斷去做功課，他直言「力不到不為財」，如果跟不上潮流，就會被淘汰，又指未來的帶貨業是年輕人的世界，他透露今次自己將會參與節目，帶領一眾主播和藝人將港貨和大灣區貨介紹往內地，目標營業額為8位數。
李國麟 被封「最慘帶貨明星」
李國麟自2021年4月底開始北上工作，除了登台演出之外，亦有直播帶貨。近日他在直播平台抖音中落力推銷產品，當中貨品包括有手錶、佛珠等，李國麟甚至願意和廠家各補貼200元，也沒有觀眾下單，被稱為「最慘帶貨明星」。
最後李國麟一連直播了長達8小時，雙眼已滿布紅筋，一臉倦容，還被網民嘲諷：「開半天都沒賣出去？」、「我都睡了一覺了，5個小時了你還在播！」、「要不收一收回去了？」、「好好哋退休養老算啦！」、「陰公，咁老仲要帶貨供個囡讀大學」等等。