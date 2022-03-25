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李國麟直播帶貨賣M巾被問到口啞啞 業績大躍進摵甩「劣質帶貨藝人」稱號

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現年67歲李國麟去年4月到內地發展，加入直播帶貨行列，但連開8小時直播反應冷淡，從此被封為「最慘帶貨明星」，不過為了生活的李國麟未有放棄，近來銷售情況直線上升，日前更賣埋衛生巾，被網民當場問「用後感」問到口啞啞﹗

李國麟評分獲提升

李國麟近期的直播帶業績愈來愈好，由「劣質帶貨藝人」變成4.71評分（5分滿分）的帶貨主播。李國麟之前賣過手錶、佛珠、茶葉等，不同類型貨品都有賣過﹗日前李國麟更賣埋衛生巾及安全褲等女性用品，相當賣力﹗

李國麟 李國麟曾揚言日後會慎重選擇貨品及合作公司，今次直播背景是他過去不用角色的劇照組成。而李國麟拎住包衛生巾對住鏡頭叫賣，初時毫不尷尬﹗
李國麟曾揚言日後會慎重選擇貨品及合作公司，今次直播背景是他過去不用角色的劇照組成，算有點成本。而李國麟拎住包衛生巾對住鏡頭叫賣，初時表現毫不尷尬﹗（圖片來源：微博＠李國麟）

李國麟一問三不知 指可當眼罩用

李國麟在直播中拿出大堆衛生巾當一般用品銷售，大叫：「來來來﹗一大套，只需89元，共17包﹗」網民在直播留言問：「李老師，請問用後感如何？」、「李老師試用過嗎？」、「請問長度多少？是厚還是薄？」、「老師講講怎樣用吧？」，李國麟一臉尷尬直接答未用過，不清楚細節，被不停追問下，李國麟口啞啞，旁邊助手即場拆開一包在鏡頭前展示，李國麟然後就話：「這下我知道了，包裝上有寫明，還可以當眼罩呢﹗」

李國麟 網民不斷問衛生巾詳細資料，李國麟一問三不知，旁邊助手拆開其中一片，即場測試吸濕力及乾爽程度﹗
網民不斷問衛生巾詳細資料，李國麟一問三不知，旁邊助手拆開其中一片，即場測試吸濕力及乾爽程度﹗（圖片來源：微博＠李國麟）
李國麟 請李國麟親自測試，見他一臉為難﹗
請李國麟親自測試，見他一臉為難﹗（圖片來源：微博＠李國麟）

網民心痛淪落賣女性用品

不少網民戥李國麟賣女生用品感到尷尬，留言指他身為資深演員，卻淪落到賣女性用品，建議他慎重選擇貨品，留言「隔著屏幕都替你尷尬﹗」、「沒用過叫人買，真的很不專業」、「老師在香港是前輩演員，為何來賣女性用品？」等等。

李國麟 李國麟近來業績評分提升，未知會否因賣不熟識的衛生巾而被降分呢﹗
李國麟近來業績評分提升，未知會否因賣不熟識的衛生巾而被降分呢﹗（圖片來源：微博＠李國麟）
李國麟 原來之前都有賣過衛生巾﹗
原來之前都有賣過衛生巾﹗（圖片來源：微博＠李國麟）
李國麟 李國麟之前到福州為學校的師生們做核酸檢測﹗
李國麟之前到福州為學校的師生們做核酸檢測﹗（圖片來源：微博＠李國麟）

李國麟曾揚言要停一停帶貨 只接劇及登台

對於賣力推銷卻銷量慘淡更背上不光彩名號，李國麟接受車淑梅《舊日的足跡》訪問，期間澄清指最初自己一共做了4場直播帶貨，但團隊售後服務不理想，令貨品未如期送到，大大影響生意，所以跟該公司不再合作，以後會慎重選擇合作夥伴和貨品﹗至於被封「最慘帶貨明星」，李國麟表示：「無嬲，只係好多同事關心我叫我小心啲，唔好咁辛苦！」同時直言要停一停帶貨，拍戲和登台才是他享受的工作。李國麟又指北上發展，是想開拓更大市場，為家人有更舒適的環境﹗

李國麟 李國麟北上發展一年，他指希望在有能力之時賺多點錢，為家人有更好的生活環境，女兒現於英國修讀戲劇，他指好掛念香港及家人﹗
李國麟北上發展一年，他指希望在有能力之時賺多點錢，為家人有更好的生活環境，女兒現於英國修讀戲劇，他指好掛念香港及家人﹗（圖片來源：微博＠李國麟）

王祖藍直指李國麟搵錯合作夥伴

王祖藍之前出席《識貨2》記者會，提到李國麟在內地直播帶貨但賣唔出一事，王祖藍直指他是搵錯合作夥伴，笑言：「返嚟搵我哋吖嘛！我哋8位數字（營業額）應該係穩定嘅，合作夥伴係好緊要嘅，全國有咁多人咁多唔同嘅機構，個個都話識得做直播，但實質上直播帶貨喺內地嘅權威機構，只係得頭幾位嗰幾間。」

李國麟 王祖藍指他們今次節目的合作機構，在抖音的排名是第一位。
王祖藍指他們今次節目的合作機構，在抖音的排名是第一位。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

王祖藍：未來帶貨業是年輕人世界

王祖藍又表示自己已有好耐無帶貨，他笑指帶貨最重要是要勤力、肯去學和緊貼著潮流，因為帶貨潮流每天都在變，需要不斷去做功課，他直言「力不到不為財」，如果跟不上潮流，就會被淘汰，又指未來的帶貨業是年輕人的世界，他透露今次自己將會參與節目，帶領一眾主播和藝人將港貨和大灣區貨介紹往內地，目標營業額為8位數。

李國麟 王祖藍指帶貨這個行業在香港也愈來愈流行。
王祖藍指帶貨這個行業在香港也愈來愈流行。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

李國麟 被封「最慘帶貨明星」

李國麟自2021年4月底開始北上工作，除了登台演出之外，亦有直播帶貨。近日他在直播平台抖音中落力推銷產品，當中貨品包括有手錶、佛珠等，李國麟甚至願意和廠家各補貼200元，也沒有觀眾下單，被稱為「最慘帶貨明星」。

李國麟直播帶貨8小時卻沒人光顧，有網民估計他甚至賺不回自己補貼的那200元。
李國麟直播帶貨8小時卻沒人光顧，有網民估計他甚至賺不回自己補貼的那200元。（圖片來源：抖音@鳩摩智李國麟）
直播間有超過1,000位觀眾，期間李國麟曾上架過10次貨品，當中包括手錶、佛珠等。
直播間有超過1,000位觀眾，期間李國麟曾上架過10次貨品，當中包括手錶、佛珠等。（圖片來源：抖音@鳩摩智李國麟）

最後李國麟一連直播了長達8小時，雙眼已滿布紅筋，一臉倦容，還被網民嘲諷：「開半天都沒賣出去？」、「我都睡了一覺了，5個小時了你還在播！」、「要不收一收回去了？」、「好好哋退休養老算啦！」、「陰公，咁老仲要帶貨供個囡讀大學」等等。

做直播做足8小時，李國麟一臉倦容，眼都紅埋。
做直播做足8小時，李國麟一臉倦容，眼都紅埋。（圖片來源：抖音@鳩摩智李國麟）
李國麟 還有網民指他樣貌跟以前有很大分別，懷疑是因為美顏濾鏡開太大。
還有網民指他樣貌跟以前有很大分別，懷疑是因為美顏濾鏡開太大。（圖片來源：抖音@鳩摩智李國麟）

撰文：東方新地圖片來源：抖音@鳩摩智李國麟、微博＠李國麟

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