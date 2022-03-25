李國麟直播帶貨賣M巾被問到口啞啞 業績大躍進摵甩「劣質帶貨藝人」稱號

現年67歲李國麟去年4月到內地發展，加入直播帶貨行列，但連開8小時直播反應冷淡，從此被封為「最慘帶貨明星」，不過為了生活的李國麟未有放棄，近來銷售情況直線上升，日前更賣埋衛生巾，被網民當場問「用後感」問到口啞啞﹗