「爺孫戀」李坤城兒子千字文爆驚人內幕 炮轟女方另有目的：霸佔著老家

台灣知名作詞人李坤城上月因病離世，不過他與林靖恩相差40年的「爺孫戀」在其離世後依然話題多多。近日李坤城兒子李卓軒在社交平台爆出驚人內幕，千字文控訴林靖恩十年感情另有目的，不但強拉病重的李坤城手蓋指紋結婚，更指她偽造李坤城簽名，將資產轉到自己名下。