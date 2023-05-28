「爺孫戀」李坤城兒子千字文爆驚人內幕 炮轟女方另有目的：霸佔著老家
李坤城兒子控訴林靖恩偽造簽名爭房產
李坤城兒子李卓軒近日在父親社交平台上發出千字文，控訴林靖恩在醫院與父親結婚是另有目的：「林小姐在醫院結婚只是為了偽造生前夫妻贈與搶房產，而且結婚證書我爸根本沒有寫好給林小姐，林小姐自己寫好幾份預備拉我爸的手用蓋指紋的。」
李卓軒又指林靖恩在李坤城病重時偽造簽名，將李坤城的資產轉到自己名下：「當時我爸已經手沒辦法簽字了林小姐能還去偽造文書，把我爸的銀行戶頭裡的救命錢領光，車子賣光，生前完全拿到遺產過戶後就躲起來，霸佔著老家。」
指林靖恩長期酗酒 沒錢繳房貸
此外，李卓軒更大爆林靖恩長期酗酒，在房間裡大吵大鬧：「整天在老家喝酒打電動，破壞東西摔東西，把從小長大的老家搞得烏煙瘴氣。」李坤城兒子亦指自己父親在生前亦負債累累，將房子四度按揭，沒有工作的林靖恩亦沒法交出房貸，多次向自己借錢。
爆林靖恩未有出席海葬：「我不需要參加」
李卓軒今日（28日）繼續爆料，上傳了父親海葬前的照片，並發文指林靖恩並沒有出席父親海葬儀式：「海葬當天『家屬』只有我和姑姑到場。林小姐怕負擔喪葬支出直接神隱，整個後事過程我都有通知她來，她只回『我不需要參加』我不需要參加。人走茶涼，物是人非」
網民反應卻一面倒：10年的時間都是誰在陪
雖然李卓軒又寫千字文，又接受傳媒訪問，不斷控訴「後母」多宗罪，但網民的反應卻一面倒，質疑李坤城兒子為何不在父親生前發聲，反而在父親過世後才出來指控林靜恩：「10年的時間都是誰在陪？」、「這兒子是突然發現老爸有什麼財產嗎~怎麼突然跳出來啦」、「Day 1 開始都不說話，現在喬不攏了就開始口不擇言」、「十年前怎麼不講？人家犧牲了十年的青春陪伴，現在才在講這些？」等。
李坤城兒子千字文全文：
不知他人苦，莫勸人大度
你若有一個老爸被媒體霸凌十年
看著明明是自己有才華的父親
卻因為他做的糟糕事
不能讓任何人知道是自己父親
你再來跟我談放下
再來跟我談大度
我爸的後事都是我處理的
林小姐在醫院結婚只是為了偽造生前夫妻贈與搶房產
我的姑姑李坤城的妹妹也在一旁照顧就能簽所有醫療同意書文件了
不需要為此而結婚才能簽
而且結婚證書我爸根本沒有寫好給林小姐
林小姐自己寫好幾份預備拉我爸的手用蓋指紋的
當時我爸已經手沒辦法簽字了林小姐能還去偽造文書
把我爸的銀行戶頭裡的救命錢領光
車子賣光
生前完全拿到遺產過戶後就躲起來
霸佔著老家
遺產稅也不處理
房貸也不繳
整天在老家喝酒打電動
破壞東西摔東西
把從小長大的老家搞得烏煙瘴氣
我若沒有進去把神主牌搶救移出來也是會被林小姐摔爛
鎖也換了不讓家人進去
這也叫真愛？
這叫貪婪
好笑至極
不過我爸也不是等閒之輩
這間房子早已貸款過四筆，負債滿滿，林小姐沒有工作能力也只等法拍而已。
林小姐心機用盡，結果搶到負債還沾沾自喜，也繳不起
只能說是弱智大愚 實在是有夠北七
病房裡的真相
我被通知到醫院時我爸已經將要氣切了
我被主治醫師通知來簽氣切同意書
我問姑姑為何現在才通知我來？
姑姑後來才說靖恩怕你來爭產
一直阻擋我爸通知我
所以我爸已經完全不能講話了
她勝券在握
我完全無法跟我爸好好溝通了
他才放心讓我來
但是房貸繳不下去了
她把我爸兩個戶頭完全領光現金
才要給我看要我幫忙繳
要我想辦法
我說兒子幫老爸出錢天經地義
我開始補我爸的房貸
也去銀行跟當初貸款小姐詢問怎麼樣緩繳
這時我爸的手已經完全痲痹
所以無法簽字
也無法立遺囑
疫情中我從台北搬到台中為的就是有事就近照顧我爸
我在台中自己先租房後買預售屋
買好的時候還帶我爸去看周邊環境
我跟我爸說以後你要享福了
這建案公設超大，蓋好後游泳池SPA都有
你可以每天泡溫泉養腳傷
最遺憾的是可惜我爸住不到了
我怎可能貪圖老家的房產？
要知道裡面都是滿滿的黑膠古董
連一點走路空間都沒有
所以我才先後買自己的房和老婆的房
自己這間以後可以孝敬父母養老
讓我爸有個生活品質的空間
接著我爸無止境的化療進出加護病房
靖恩最關心的就是我爸的手能好起來
每天按摩他的手
能寫文件立遺囑分產給她
我也知道她的目的
後來他用結婚方式偷過房產我也知道也看在眼裡
但是我忍了
因為這樣她才肯放過我爸轉到安寧
我爸已經全身插滿管子
每天生不如死
若妳要房產就給妳吧
把我爸還給我
讓他好好走吧
所以她在安寧當面嘲諷我姑姑，爸所有財產都被他轉走了
我姑姑說你怎麼能一點也沒有感覺
能夠換來清靜
房子而已再買就有
為了讓我爸好走我也跟她有說有笑
建議她去學專業技能
以後能獨立自主繳房貸
結果最後還是巨嬰ㄧ個
我真看不下去
以上就是真相
林靖恩面書證李坤城住院7個月離世 證實已低調結婚
林靖恩4月9日，於臉書發文公開男友死訊：「昨日晚間8：21的事，住院滿七個月，到最後都得聽我碎念。十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能七日後再說。愛你們。」與此同時林靖恩在Facebook將感情狀態改為已婚，又回應傳媒表示已經與李坤城結婚，但未有透露二人結婚多久。
較早前，李坤城的兒子在 4月9日清晨亦曾發文，內文提及「願天上的阿爸好好看照阿爸」文章指出父親癌末，躺在病床期間並向兒子透露憾事：「他（李坤城）說很抱歉什麼遺產都沒有留給我，我說『有啦，我現在和以後都這麼會賺錢的能力，應該說創造幸福的能力，就是你給過我的。』你已經給我很多了」
李坤城愛上好友女兒 與17歲高中少女展開爺孫戀
林靖恩自小父母離異，3歲前被媽媽照顧，因為經濟原因，其後被送到爸爸身邊。由於長期缺愛，她性格叛逆，與爸爸經常鬧交，更不是走去與媽媽談心事。為了修補和女兒的關係，她爸爸邀請多年好友兼音樂人李坤城幫忙，成為兩父女溝通的中間心。惟到2013年4月，有媒體爆出當時57歲的李坤城被爆料與好友的17歲高中女兒林靖恩相戀，兩人相差40歲堪稱「爺孫戀」。
當時李坤城在結束演講活動後，受訪坦承：
「與林靖恩已認識5年，是好友的女兒，因一起去看電影《悲慘世界》結緣，這2個月才開始密集交往。」
不過爸爸向媒體透露李坤城原本看中其大女，但大女忙於學業，心智更加成熟，故拒絕對方，其後李坤城才將目標轉到細女林靖恩身上。林靖恩為了與李坤城相愛，不惜跟爸爸鬧翻。
被爸爸以「誘拐」為由報警 外界不斷攻擊
當時，年僅17歲的林靖恩亦大膽在社交網上發表動態，內容提到：「下個月我就要結婚了，談到夢想是當一位革命家，不是只有想，而是去做！」她指當自己勇敢説出夢想時，爸爸卻説世界沒有想得簡單，更以斷絕父女關係來威脅他們分手。有次她與李坤城到墾丁遊玩，她爸爸即以「誘拐」為由報警。
他們在李坤城生前於台北同居，很少跟家人聯絡。去年有傳李坤城因為疫情，收入大減，叫林靖恩向她的爸爸借錢解財困，但遭拒絕。爸爸表示身邊的朋友已不會再在他面前提起她，她的嫲嫲也對孫女非常失望。 面對家人的反對、媒體報導、網友在Facebook攻擊，林靖恩沒有懼怕，依舊為男友護航：「我今天愛的是李坤城，我也不是你們所認知的17歲孩子。」當時，二人愛得高調毫不在意外界看法。
李坤城曾有一段失敗婚姻 出軌被前妻發現
李坤城曾有過一段婚姻，育有2子，長子現年37歲，細仔於事故意外身亡。他當時就是因痛失愛子為歌曲《心肝寶貝》填詞。據悉，此段婚姻最後以離婚收場，是因他當時與臺南女中的女學生發生「婚外情」，被正印揭發。
2013年，李坤城與林靖恩出演節目《新聞挖挖哇》大方曬愛，在節目中不但互稱「baby」，還透露想再婚的念頭。當時林靖恩表示已經獲得爸爸同意2人交往，等到成年才會正式結婚。節目中有人問林靖恩這麼早結婚不覺得可惜嗎？她卻瀟灑地回答：「反正我是小孩子，年紀還小時間還很多，就算被騙也甘心，因為這段時間我過得很開心。」
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