李多慧脫下潛水衣沖涼畫面極養眼 大方派流量密碼獲網民勁讚誠意滿滿
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韓籍啦啦隊女神李多慧自去年開始到台灣發展以來，積極推廣台灣觀光，成為一名非官方的觀光大使。最近她更分享了一段在小琉球潛水睇海龜後去沖涼的影片，上架短短4日已有近80萬觀看次數，引起了網友熱烈討論！
李多慧 小琉球潛水之旅引熱議
現年25歲的李多慧今次分享了她去小琉球潛水睇海龜的經歷：「好像看到超過10隻海龜，都比想像中靠近我，讓我在水裡尖叫，海龜真的就在眼前，不過真的很冷，但也很有趣，感覺把這輩子該看得都看完了，我都不知道台灣有這麼多海龜！」
展現驚人身材網讚誠意滿滿
在潛水過程中，李多慧不時地展示她那令人驚艷的身材。從穿著緊身潛水衣到更衣過程中的一系列動作，都被精心拍攝並分享到網上，更令人噴血的是她脫下潛水衣沖涼的畫面，只見她穿白色吊帶小背心，渾身濕透地看著鏡頭，令網友紛紛大讚：「這集滿滿的福利，多慧抓到流量密碼了」、「身材太好了誠意滿滿」、「腰好細」、「這才是啦啦隊女神」、「真的超會拍觀光影片」、「質感好又有趣」等。
正式移居台北努力推廣台灣觀光
在社交媒體上擁有過百萬追蹤者的李多慧，在今年5月中旬已完成了搬家，正式移居台北，更積極融入當地生活，對比起台北與首爾的生活成本。她指出台北的租金水平與韓國首爾的江南區相若，但在台灣租房通常附帶家具，這一點與她的家鄉有所不同。此外，她不僅在社交媒體上分享台灣的美景，也親自參與各種文化活動，利用自己的影響力積極推廣台灣觀光。
有片睇：
撰文：東方新地圖片來源：IG@le_dahye、Threads@le_dahye、YouTube@이다혜 李多慧