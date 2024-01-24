36歲TVB女星安排3歲女喺車完成衣食兼休息 網民怒斥：怪獸家長！
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現年36歲的TVB女星李天縱（Lena），曾於2022年參與《香港小姐再競選》而被關注，隨後在2023年出演《隱形戰隊》再因fit爆身材被網民熱議。但其實李天縱已經做咗媽媽，而女女都已經3歲大！作為家長的李天縱當然十分緊張女兒的學業，早前李天縱就在社交平台公開了自己對女兒上學的安排，但就被不少網民狠批佢係怪獸家長……
李天縱盼女女學業才藝樣樣掂
李天縱早前在小紅書上透露女女收到幼稚園offer，並撰文大談自己對女兒日後上學的打算，仲表示會安排女兒同時翻兩間幼稚園：「我的計劃是K2開始上午讀CCKG（基督堂幼稚園），下午時間不想浪費，不想落下中文所以選擇了離CCKG近的九龍塘宣道幼稚園K1或者創價K2」。李天縱亦稱希望女女的語文同才藝都可樣樣掂：「藝術方面BB已經在練舞蹈，並且上過舞台拍過廣告和舞台劇。因為舞蹈是每星期必練的，會在外面練一堂主要薰陶，主力是回家練習」，為求可以多元發展。
李天縱安排3歲女衣食全喺車上完成
李天縱更透露將會安排女女的衣、食和休息都在車上完成：「專門換的七人電車（為了省油）。請的司機，中午司機開車過去，跟一個家裡人，在車上面換校服吃飯和午休」。李天縱亦表示同時讀兩間幼稚園比在家浪費時間好：「下午在（再）去玩一會就下課了，我覺得比下午在家浪費時間強百倍」。
網民狠批李天縱似足怪獸家長
不過網民似乎對李天縱對女兒過於緊密的安排有意見，更稱她為怪獸家長：「佛系仲要小朋友讀兩間，真係痴線！有無諗過小朋友需要休息同玩㗎？」、「替孩子淒涼，上2個學，上了小學不是迫得更甚？」、「最好星期一至星期日朝8晚5不停上堂就啱啦」、「不代表給孩子創造不必要的辛苦，2間學校都k2課程，為何重複」，紛紛直斥李天縱的安排對孩子太辛苦。
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撰文：東方新地圖片來源：李天縱@小紅書