36歲TVB女星安排3歲女喺車完成衣食兼休息 網民怒斥：怪獸家長！

現年36歲的TVB女星李天縱（Lena），曾於2022年參與《香港小姐再競選》而被關注，隨後在2023年出演《隱形戰隊》再因fit爆身材被網民熱議。但其實李天縱已經做咗媽媽，而女女都已經3歲大！作為家長的李天縱當然十分緊張女兒的學業，早前李天縱就在社交平台公開了自己對女兒上學的安排，但就被不少網民狠批佢係怪獸家長……