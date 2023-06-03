李婉華狠批《一舞傾城》被網民揭瘡疤 Po情色舊作：做X又要攞貞節牌坊
李婉華遭翻舊帳曾拍情色片
早前李婉華在自己的網台節目上直斥《一舞傾城》教壞細路「日日淨係講賣處，救命！」又謂莊鍶敏與李嘉的床戲是「教學」。不過隨後就被網民指她「只係睇一啲片段，就係咁批評，好唔公平，亦好明顯你係針TVB，好失望！」然後網民再翻李婉華舊帳，揶揄她根本是「五十步笑百步」
有網民翻出，「做戲廿幾年」的李婉華都有不少「教壞細路」的作品，。其實李婉華的性感演出主要來自電影，例如在《至尊三十六計之偷天換日》她在電影中以性感勾引梁家輝演出，相信在不少人心目中仍然是歷歷在目，另外的情色還包括有《蜜桃成熟時2之同居關係》等！
而重點是她2000年曾經參演過由鄧衍成執導、李兆基監製的情色電影《制服誘惑2地下法庭》，現時「myTV SUPER」都有收費播放，雖說是朱茵經典《制服誘惑》之後續作，但卻劣評如潮，劇情是講到李婉華、黎姿、林熙蕾、張文慈等組成了「地下法庭」﹐自行執法﹐受僱為受害的姐妹復仇，被評為「劇本簡單粗糙﹐有的只是施暴和復仇的框架﹐至於幾位女性復仇的布局妙計﹐卻是草率得很﹐並無特別之處外﹐還顯得兒戲。」而李婉華當時有傳與何家勁分手後求事業突破所以豁出去性感演出。
李婉華 當年憑《卡拉屋企》走紅
現年54歲的李婉華1988年加入無綫，憑主演《卡拉屋企》、《公私三文治》等處境劇走紅，到1994年她拒絕續約無綫離巢，並在翌年轉投亞視，至2003年與李守正結婚後淡出娛圈，並移居加拿大溫哥華，先後誕下一女兩子，2018年又再復出幕前，客串無綫劇《再創世紀》，及開設YouTube頻道「移加李婉華」。
李婉華連環狙擊無綫
2021年李婉華因要處理私人事務而返港，更接受商台節目《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，講到當年在無綫工作時的辛酸史，她即大呻無綫出手好低，令她入不敷支，直至她離開TVB後經濟情況才得以改善。李婉華大呻：「（喺TVB）人工好低，其實我之前點解會離開？係因為佢加我好少、好少錢，我記得嗰時嗰位經理話加我人工時，我直情流眼淚，你加我咁少錢，就想簽多我10年定5年，我話我點生活啊？我仲要阿媽幫補吓我喎。」
李婉華又指自己當年拍完《卡拉屋企》之後，就因為不肯續約而被無綫雪藏長達半年，她說︰「（當時）完全冇工作，跟住就等，除咗公司basic salary，你知啦係好少，又冇爆show啦，捱咗一段時間。」被梁泰來問到嬲唔嬲？李婉華回答：「當年我哋走得嘅人都冇一個開心，其實個個都唔係咁開心咁離開，個個都想繼續做，但係真係生活唔到，即係嗰時啊，我唔知依家。」李婉華又說：「我只係ask for多少少，點解會咁對我呢？你可以人道啲對我，但係佢哋真係，你唔簽啊？咁我就雪你啦！我覺得係好殘忍㗎呢行都。」
李婉華再爆娛樂圈「潛規則」
李婉華（Anita）早前邀請網台主持雲海，在自家YouTube頻道「李婉華 Anita Lee」直播聊天，二人由靈異故事講到娛樂圈「潛規則」，李婉華更自爆曾在公司安排下去過一次飯局。Anita指當時自己初初入行做藝員，公司指有一班外地貴賓到港，要求她出席飯局，片中Anita一再強調「公司叫咁咪去囉」。點知去到原來有一大班她認識的女生一齊被安排出席，Anita當時覺得好奇怪，因為女生們要「隔住坐」，反而要同不認識的貴賓一齊坐。李婉華續說︰「我記得食完餐飯，你可以選擇離開，定係選擇繼續有下文，去飲嘢啊。但係我就梗係食完就快啲走。」至於被問到會否有錢收，她就表示︰「有㗎，好少嘅但係，嗰時可能得一百幾十咁樣。我哋唔知係咩嚟㗎，總之係公司嘅order、係job、公司嘅嘢。當時食嘅時候覺得係一個禮貌，一個飯局咁，譬如我哋做演員，會唔會係啲外國片商，可能嚟到想見吓我哋，了解吓我哋嘅情況，但係我哋都唔知係乜，咁食完我就走咗啦。冇乜嘢，唔識佢哋嘅，同佢哋傾吓偈，好客氣。」但李婉華亦透露：「相信有部分嘅人係有留低嘅」，不過她已離開現場，不知道留低的女生往後發生咩事了。
前度男友都係性格巨星
此外李婉華又提及當年曾跟吳鎮宇和何家勁相戀，她直指其前度都是「性格巨星」，分手主要因為聚少離多，溝通出現問題，她說：「（當年）大家都仲係年輕，各自有各自嘅性格。其實當時拍拖真係好認真，我係一個好長情嘅人嚟！」
李婉華已成三子之母 年過半百依然火辣
李婉華已是三子女之母，但外形keep得好，年過半百都唔多覺，18年曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與細十六年的鍾嘉欣拍埋，完全冇違和感。
李婉華初出道舊相大晒冷！女神味濃魅力十足
李婉華一出道已驚為天人，是圈中天使魔鬼混合體的美魔女。她是無綫當年力捧的「銀河十星」之一，拍劇古今角色佳宜。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹