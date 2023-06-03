李婉華

李婉華狠批《一舞傾城》被網民揭瘡疤 Po情色舊作：做X又要攞貞節牌坊

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TVB近日播放的劇集《一舞傾城》收視未如理想，更有多個缺失遭網民狠插，當中陳星妤「賣處」情節更連早已移民加拿大的李婉華都越洋隔空怒轟教壞細路！豈料在李婉華開火之際，她卻隨即被挖瘡疤，直斥她「五十步笑百步」！

一舞傾城 李婉華 李婉華 李婉華、杜廷豪和林子博開直播，提及近來無綫話題劇《一舞傾城》。
李婉華、杜廷豪和林子博開直播，提及近來無綫話題劇《一舞傾城》。（圖片來源：YT＠李婉華截圖）
李婉華 一舞傾城 美麗戰場 一舞傾城 盤點 即刻變身亦得，得咗！
初拍劇的陳星妤，在本劇扮純情的演出飽受批評，反覆強調「賣初夜」被網民批評教懷細路。（圖片來源：TVB《一舞傾城》截圖）
李婉華 一舞傾城 尷尬位 呢個係李嘉嚟！
另一場被李婉華狠批的是李嘉與莊鍶敏的床戲，有埋動作相當露骨！（圖片來源：無綫影片截圖）
李婉華 一舞傾城 尷尬位 兩位談情嘅畫面...（圖片來源無綫影片截圖：）
不過最主要都是兩位談情嘅畫面…部民網民認為呢幕戲仲難頂。（圖片來源：無綫影片截圖）
一舞傾城 李婉華 李婉華
李婉華更忍唔住講救命！（圖片來源：YT＠李婉華截圖）

李婉華遭翻舊帳曾拍情色片

早前李婉華在自己的網台節目上直斥《一舞傾城》教壞細路「日日淨係講賣處，救命！」又謂莊鍶敏與李嘉的床戲是「教學」。不過隨後就被網民指她「只係睇一啲片段，就係咁批評，好唔公平，亦好明顯你係針TVB，好失望！」然後網民再翻李婉華舊帳，揶揄她根本是「五十步笑百步」

有網民翻出，「做戲廿幾年」的李婉華都有不少「教壞細路」的作品，。其實李婉華的性感演出主要來自電影，例如在《至尊三十六計之偷天換日》她在電影中以性感勾引梁家輝演出，相信在不少人心目中仍然是歷歷在目，另外的情色還包括有《蜜桃成熟時2之同居關係》等！

李婉華 色誘梁家耀非常經典。
色誘梁家耀非常經典。（圖片來源：《至尊三十六計之偷天換日》截圖）
李婉華 間接創出梁家輝經典對白：「上上、下下、左左、右右、前前、後後」
間接創出梁家輝經典對白：「上上、下下、左左、右右、前前、後後」（圖片來源：《至尊三十六計之偷天換日》截圖）
雖然《蜜桃成熟時》是李麗珍的經典三級片，不過李婉華在續作未有裸露鏡頭。
雖然《蜜桃成熟時》是李麗珍的經典三級片，不過李婉華在續作未有裸露鏡頭。（圖片來源：電影《蜜桃成熟時2之同居關係》截圖）
李婉華 然而不乏性感誘人的表情和演出。
然而不乏性感誘人的表情和演出。（圖片來源：電影《蜜桃成熟時2之同居關係》截圖）
李婉華 不過是一個純純的愛情故事。
不過是一個純純的愛情故事。（圖片來源：電影《蜜桃成熟時2之同居關係》截圖）

而重點是她2000年曾經參演過由鄧衍成執導、李兆基監製的情色電影《制服誘惑2地下法庭》，現時「myTV SUPER」都有收費播放，雖說是朱茵經典《制服誘惑》之後續作，但卻劣評如潮，劇情是講到李婉華、黎姿、林熙蕾、張文慈等組成了「地下法庭」﹐自行執法﹐受僱為受害的姐妹復仇，被評為「劇本簡單粗糙﹐有的只是施暴和復仇的框架﹐至於幾位女性復仇的布局妙計﹐卻是草率得很﹐並無特別之處外﹐還顯得兒戲。」而李婉華當時有傳與何家勁分手後求事業突破所以豁出去性感演出。

李婉華 網民翻舊帳。
網民翻舊帳。（圖片來源：Facebook截圖）
李婉華 劇情被轟草率。
劇情被轟草率。（圖片來源：《制服誘惑2地下法庭》截圖）
李婉華 myTV SUPER竟然有得睇！！！
myTV SUPER竟然有得睇！！！（圖片來源：myTV SUPER截圖）

李婉華 當年憑《卡拉屋企》走紅

現年54歲的李婉華1988年加入無綫，憑主演《卡拉屋企》、《公私三文治》等處境劇走紅，到1994年她拒絕續約無綫離巢，並在翌年轉投亞視，至2003年與李守正結婚後淡出娛圈，並移居加拿大溫哥華，先後誕下一女兩子，2018年又再復出幕前，客串無綫劇《再創世紀》，及開設YouTube頻道「移加李婉華」。

當年與男友吳鎮宇及老友鄭敬基合作演出的無綫處境劇《卡拉屋企》，可說是李婉華的代表作。
當年與男友吳鎮宇及老友鄭敬基合作演出的無綫處境劇《卡拉屋企》，可說是李婉華的代表作。（圖片來源：TVB）
李婉華 當年的男友吳鎮宇及老友鄭敬基合作的《卡拉屋企》可說是她的代表作。
《卡拉屋企》前年曾在無綫翡翠台深宵時段重播，有唔少網民大讚翻看依然好笑對白冇過時。（圖片來源：TVB）

李婉華連環狙擊無綫

2021年李婉華因要處理私人事務而返港，更接受商台節目《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，講到當年在無綫工作時的辛酸史，她即大呻無綫出手好低，令她入不敷支，直至她離開TVB後經濟情況才得以改善。李婉華大呻：「（喺TVB）人工好低，其實我之前點解會離開？係因為佢加我好少、好少錢，我記得嗰時嗰位經理話加我人工時，我直情流眼淚，你加我咁少錢，就想簽多我10年定5年，我話我點生活啊？我仲要阿媽幫補吓我喎。」

李婉華又指自己當年拍完《卡拉屋企》之後，就因為不肯續約而被無綫雪藏長達半年，她說︰「（當時）完全冇工作，跟住就等，除咗公司basic salary，你知啦係好少，又冇爆show啦，捱咗一段時間。」被梁泰來問到嬲唔嬲？李婉華回答：「當年我哋走得嘅人都冇一個開心，其實個個都唔係咁開心咁離開，個個都想繼續做，但係真係生活唔到，即係嗰時啊，我唔知依家。」李婉華又說：「我只係ask for多少少，點解會咁對我呢？你可以人道啲對我，但係佢哋真係，你唔簽啊？咁我就雪你啦！我覺得係好殘忍㗎呢行都。」

李婉華日前她接受梁泰來訪問時，大講當年在無綫工作的辛酸史。
李婉華日前接受梁泰來訪問時，大講當年在無綫工作的辛酸史。（圖片來源：李婉華IG）
李婉華解釋自己其實好捱得︰「但當年收入）真係太少，好辛苦！」
李婉華解釋自己其實好捱得︰「但（當年收入）真係太少，好辛苦！」（圖片來源：李婉華IG）

李婉華再爆娛樂圈「潛規則」

李婉華（Anita）早前邀請網台主持雲海，在自家YouTube頻道「李婉華 Anita Lee」直播聊天，二人由靈異故事講到娛樂圈「潛規則」，李婉華更自爆曾在公司安排下去過一次飯局。Anita指當時自己初初入行做藝員，公司指有一班外地貴賓到港，要求她出席飯局，片中Anita一再強調「公司叫咁咪去囉」。點知去到原來有一大班她認識的女生一齊被安排出席，Anita當時覺得好奇怪，因為女生們要「隔住坐」，反而要同不認識的貴賓一齊坐。李婉華續說︰「我記得食完餐飯，你可以選擇離開，定係選擇繼續有下文，去飲嘢啊。但係我就梗係食完就快啲走。」至於被問到會否有錢收，她就表示︰「有㗎，好少嘅但係，嗰時可能得一百幾十咁樣。我哋唔知係咩嚟㗎，總之係公司嘅order、係job、公司嘅嘢。當時食嘅時候覺得係一個禮貌，一個飯局咁，譬如我哋做演員，會唔會係啲外國片商，可能嚟到想見吓我哋，了解吓我哋嘅情況，但係我哋都唔知係乜，咁食完我就走咗啦。冇乜嘢，唔識佢哋嘅，同佢哋傾吓偈，好客氣。」但李婉華亦透露：「相信有部分嘅人係有留低嘅」，不過她已離開現場，不知道留低的女生往後發生咩事了。

李婉華 李婉華日前邀請網台主持雲海，在自家YouTube頻道「李婉華 Anita Lee」直播聊天。
李婉華邀請網台主持雲海，在自家YouTube頻道「李婉華 Anita Lee」直播聊天。（圖片來源：[email protected]李婉華 Anita Lee截圖）

前度男友都係性格巨星

此外李婉華又提及當年曾跟吳鎮宇和何家勁相戀，她直指其前度都是「性格巨星」，分手主要因為聚少離多，溝通出現問題，她說：「（當年）大家都仲係年輕，各自有各自嘅性格。其實當時拍拖真係好認真，我係一個好長情嘅人嚟！」

李婉華 李婉華指同吳鎮宇識於微時，不過兩人都性格剛烈，經常頂撞、鬧交，所以才會分手收場。
李婉華指同吳鎮宇識於微時，不過兩人都性格剛烈，經常頂撞、鬧交，所以才會分手收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

李婉華已成三子之母 年過半百依然火辣

李婉華已是三子女之母，但外形keep得好，年過半百都唔多覺，18年曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與細十六年的鍾嘉欣拍埋，完全冇違和感。

李婉華年過半百依然火辣 女神同鍾嘉欣同場無違和感
李婉華2003年與李守正結婚後淡出娛圈，並移居加拿大溫哥華。（圖片來源：李婉華微博）
03年與加拿大籍金融才俊李守正秘密結婚，李婉華從此引退，十七年來家庭放第一位，一家五口生活幸福美滿。
03年與加拿大籍金融才俊李守正秘密結婚，李婉華從此引退，十七年來家庭放第一位，一家五口生活幸福美滿。（圖片來源：李婉華微博）
李婉華的大女Natalie已18歲大，早前剛高中畢業入讀大學。
李婉華的大女Natalie已成大成人。（圖片來源：李婉華IG）
李婉華是有料之人，生完大女及一對孖仔後依然得天獨厚，早前與囡囡外遊一齊著三點式，可見美好身材盡遺傳。
李婉華是有料之人，生完大女及一對孖仔後依然得天獨厚，早前與囡囡外遊一齊著三點式，可見美好身材盡遺傳給囡囡。（圖片來源：李婉華微博）
18年李婉華曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與鍾嘉欣有不少對手戲。
18年李婉華曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與鍾嘉欣有不少對手戲。（圖片來源：TVB）

李婉華初出道舊相大晒冷！女神味濃魅力十足

李婉華一出道已驚為天人，是圈中天使魔鬼混合體的美魔女。她是無綫當年力捧的「銀河十星」之一，拍劇古今角色佳宜。

無綫87年力捧「銀河十星」郭富城、崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、邵仲衡、吳詠虹、李婉華、李中寧、胡越山、李耀敬，年尾官方刊物作介紹，瞓喺婉華隔籬嘅係87年《 銀河十星接力賽 》冠軍邵仲衡。
無綫87年力捧「銀河十星」郭富城、崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、邵仲衡、吳詠虹、李婉華、李中寧、胡越山、李耀敬，年尾官方刊物作介紹，瞓喺婉華隔籬嘅係87年《 銀河十星接力賽 》冠軍邵仲衡。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
88年20歲嘅李婉華樣貌清純標青帶點混血味道，出道半年就有偶像雜誌刊登佢嘅大彩頁，相中衣著老成完全唔切合佢雙十年華，但就展現出成熟美。
88年20歲嘅李婉華樣貌清純標青帶點混血味道，出道半年就有偶像雜誌刊登佢嘅大彩頁，相中衣著老成完全唔切合佢雙十年華，但就展現出成熟美。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
21歲的李婉華89年拍劇《公私三文治》 時同吳鎮宇擦出愛火花，從此展開長達八年嘅愛情長跑，但識於微時嘅二人因性格剛烈而經常嗌交，摩擦頻生下分手收場。
21歲的李婉華89年拍劇《公私三文治》 時同吳鎮宇擦出愛火花，從此展開長達八年嘅愛情長跑，但識於微時嘅二人因性格剛烈而經常嗌交，摩擦頻生下分手收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
演藝學院畢業嘅李婉華90年首次演古裝同武打劇，喺《 蜀山奇俠 》演「紫青雙劍」中嘅青劍周青雲，同演紫劍嘅楊寶玲 共侍一夫關禮傑。
演藝學院畢業嘅李婉華90年首次演古裝同武打劇，喺《 蜀山奇俠 》演「紫青雙劍」中嘅青劍周青雲，同演紫劍嘅楊寶玲 共侍一夫關禮傑。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
呢張92年頭影嘅相李婉華金耳環金錶 行頭勁，最吸睛都係展現喺胸膛嘅粗金鏈 連吊墜，名副其實係金玉滿堂。
呢張92年頭影嘅相李婉華金耳環金錶 行頭勁，最吸睛都係展現喺胸膛嘅粗金鏈 連吊墜，名副其實係金玉滿堂。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
擁有驕人身材嘅李婉華，93年成為某娛樂 周刊嘅封面人物，相中誘惑眼神低胸裝大晒兩 吋半乳溝，係男人嘅魂魄都畀佢勾。
擁有驕人身材嘅李婉華，93年成為某娛樂 周刊嘅封面人物，相中誘惑眼神低胸裝大晒兩吋半乳溝，係男人嘅魂魄都畀佢勾。（圖片來源： 新傳媒圖片庫）
李婉華喺夏韶聲穿針引線下推出處女大碟《藍》同埋喺英法拍攝嘅同名寫真集，可惜一推出，唱片公司居然執笠，搞到女神驚愕又失望，而佢喺英國拍寫真時代公司碌卡支付很多費用冇得 claim 番，惨豬豬。
李婉華喺夏韶聲穿針引線下推出處女大碟《藍》同埋喺英法拍攝嘅同名寫真集，可惜一推出，唱片公司居然執笠，搞到女神驚愕又失望。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華年過半百依然火辣 女神同鍾嘉欣同場無違和感
李婉華話當年佢喺英國拍寫真時，曾經代公司碌卡支付過很多費用，但都冇得claim番，惨豬豬（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華年過半百依然火辣 女神同鍾嘉欣同場無違和感
當年李婉華嘗試過唔少形象。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華替某電視周刊影靚相，34C豐滿上圍喺純白色露臍裝映照下寧舍激凸澎湃，睇 到宅男流晒鼻血咁滯。
李婉華94年替某電視周刊影靚相，34C豐滿上圍喺純白色露臍裝映照下寧舍激凸澎湃，睇 到宅男流晒鼻血咁滯。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
96年李婉華的留海新髮型配佢一身銀藍色閃令令上衫同珠片褲，再加型格靴，簡直係 艷光放閃，狂野魅力盡現！
96年李婉華的留海新髮型配佢一身銀藍色閃令令上衫同珠片褲，再加型格靴，簡直係 艷光放閃，狂野魅力盡現！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華96年跳槽亞視，98年同何家勁合作《馬永貞之爭霸上海》同《 馬永貞之英雄血 》時撻著，但婉華恨有家庭，男方又經常返內地工作，長期分隔兩地令感情變淡，戀情維持三年最終分手。
李婉華96年跳槽亞視，98年同何家勁合作《馬永貞之爭霸上海》同《馬永貞之英雄血》時撻著，但婉華恨有家庭，男方又經常返內地工作，長期分隔兩地令感情變淡，戀情維持三年最終分手。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB《一舞傾城》截圖、李婉華IG、李婉華微博、新傳媒圖片庫、YT＠李婉華截圖

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