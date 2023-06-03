李婉華狠批《一舞傾城》被網民揭瘡疤 Po情色舊作：做X又要攞貞節牌坊

TVB近日播放的劇集《一舞傾城》收視未如理想，更有多個缺失遭網民狠插，當中陳星妤「賣處」情節更連早已移民加拿大的李婉華都越洋隔空怒轟教壞細路！豈料在李婉華開火之際，她卻隨即被挖瘡疤，直斥她「五十步笑百步」！