李婉華21歲女Natalie做1大膽動作搶鏡 遺傳媽媽強大基因 強大背景公開

56歲的李婉華自2003年嫁給加拿大籍股票經紀李守正後，便舉家移居加拿大，育有一女及孖仔，共三名子女。其中21歲的大女Natalie，最近回到香港與母親一同接受媒體訪問，透露自己對唱歌跳舞擁有濃厚興趣，並抱有成為演員的夢想。目前Natalie在多倫多的大學就讀，在社交平台經常大派性感福利！

