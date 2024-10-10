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李婉華21歲女Natalie做1大膽動作搶鏡 遺傳媽媽強大基因 強大背景公開

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56歲的李婉華自2003年嫁給加拿大籍股票經紀李守正後，便舉家移居加拿大，育有一女及孖仔，共三名子女。其中21歲的大女Natalie，最近回到香港與母親一同接受媒體訪問，透露自己對唱歌跳舞擁有濃厚興趣，並抱有成為演員的夢想。目前Natalie在多倫多的大學就讀，在社交平台經常大派性感福利！

李婉華21歲女做1大膽動作搶鏡

近期前往紐約旅行，Natalie在街頭拍攝了一組照片，照片中她嘟嘴並「自抓」胸部，這一系列動作和她的身材都極具吸引力，相當搶鏡！

香港 Natalie在街頭拍攝了一組照片，照片中她嘟嘴並「自抓」胸部（圖片來源：IG@nataliewtlee）
Natalie在街頭拍攝了一組照片，照片中她嘟嘴並「自抓」胸部（圖片來源：IG@nataliewtlee）
香港 （圖片來源：IG@nataliewtlee）
（圖片來源：IG@nataliewtlee）
香港 之前都影過類似嘅照片（圖片來源：IG@nataliewtlee）
之前都影過類似嘅照片（圖片來源：IG@nataliewtlee）
香港 （圖片來源：IG@nataliewtlee）
（圖片來源：IG@nataliewtlee）
香港 （圖片來源：IG@nataliewtlee）
（圖片來源：IG@nataliewtlee）
香港 （圖片來源：李婉華FB圖片）
（圖片來源：李婉華FB圖片）

李婉華去年帶同愛女Natalie一齊返港，準備為頻道拍攝一輯香港美食特輯，Natalie能歌又善舞，仲識得做戲，大學畢業後就隨時可以入行！李婉華透露目前與Natalie分別住在溫哥華和多倫多，平時甚少見面，所以她十分珍惜今次兩母女同遊香港的機會。李婉華笑指女兒好鍾意香港的美食，未來亦希望可以返港工作，以及學講廣東話，Natalie就笑言最鍾意香港夠熱：「多倫多好凍，要著住褸，呢度唔使。」

香港 面對鏡頭，Natalie表現好淡定，仲識單眼放電兼揮手。（圖片來源：IG@viu1hk）
面對鏡頭，Natalie表現好淡定，仲識單眼放電兼揮手。（圖片來源：IG@viu1hk）

Natalie能歌善舞仲識做戲

被問到女兒會否加入行，李婉華即反問囡囡係咪鍾意做演員？Natalie怕醜地以點頭回應，並指自己好鍾意跳舞同唱歌。李婉華則代女兒回答：「佢鍾意唱歌，跳舞亦好叻，喺多倫多大學都係學跳舞同讀戲劇，攞好多獎，但無諗過佢會入呢行，佢今年升大學三年班，我自己希望佢讀完書先。」

香港 Natalie自小學跳舞，身形Fit到漏。（圖片來源：IG@nataliewtlee）
Natalie自小學跳舞，身形Fit到漏。（圖片來源：IG@nataliewtlee）
香港 更贏過不少獎項。（圖片來源：IG@nataliewtlee）
更贏過不少獎項。（圖片來源：IG@nataliewtlee）
香港 除了唱歌、跳舞，Natalie的鋼琴更達到十級演奏程度。（圖片來源：IG@nataliewtlee）
除了唱歌、跳舞，Natalie的鋼琴更達到十級演奏程度。（圖片來源：IG@nataliewtlee）

李婉華踢爆阿女多人追

雖然一講到有冇拍拖，Natalie就耍手擰頭表示沒有，但李婉華就玩踢爆話：「都冇得唔畀，佢話自己好多男仔追。」Natalie即說：「但我唔鍾意佢哋！」此外李婉華係「神徒」，今次返港最想見到Anson Lo和姜濤，但Natalie原來唔識得MIRROR，只表示自己的偶像是媽媽，令李婉華冧爆。

香港 李婉華話希望可以同MIRROR成員合作，就算要演姨媽、姑姐或阿媽都OK，又話今次返港好想追星，希望可以見到Anson Lo和姜濤，但不好意思打擾花姐。（圖片來源：IG@anitayuenwahlee）
李婉華話希望可以同MIRROR成員合作，就算要演姨媽、姑姐或阿媽都OK，又話今次返港好想追星，希望可以見到Anson Lo和姜濤，但不好意思打擾花姐。（圖片來源：IG@anitayuenwahlee）
香港 李婉華直言仍有戲癮，雖然忙於照顧3個仔女，但如有適合角色也會去嘗試。（圖片來源：IG@viu1hk）
李婉華直言仍有戲癮，雖然忙於照顧3個仔女，但如有適合角色也會去嘗試。（圖片來源：IG@viu1hk）

Natalie堅持自己賺錢讀大學

2021年6月李婉華曾貼出大女Natalie穿上畢業袍的照片，表示大女代表同學上台致詞，暑假後便展開大學生活，李婉華接受媒體訪問時，大讚Natalie生性有主見，堅持自己負起大學學費，為此而打三份工賺錢，雖然大讚女兒為目標堅持到底，但李婉華卻很心痛女兒如此辛苦，不過女大女世界，李婉華只能支持女兒的決定！

香港 李婉華曾貼出女兒Natalie的高中畢業照。（圖片來源：IG@anitayuenwahlee）
李婉華曾貼出女兒Natalie的高中畢業照。（圖片來源：IG@anitayuenwahlee）
香港 呢個係中學時代嘅李婉華，同女兒十足餅印一樣。（圖片來源：IG@anitayuenwahlee）
呢個係中學時代嘅李婉華，同女兒十足餅印一樣。（圖片來源：IG@anitayuenwahlee）

Natalie曾拍片教化妝 李婉華不反對女兒入行

2020年，Natalie已曾在李婉華的YouTube影片中首次亮相，影片中Natalie教觀眾化加亞裔女生的ABG（Asian Baby Girl）妝容，眼妝比較浮誇，傾向歐美妝容。Natalie全程用英文教化妝，表現淡定有自信不怯場。而她的皮膚光滑，五觀外型都盡得媽媽的真傳。

香港 李婉華大女Natalie。（圖片來源：YouTube@李婉華 Anita Lee）
李婉華大女Natalie。（圖片來源：YouTube@李婉華 Anita Lee）
香港 網友大讚Natalie青春可人，素顏比濃妝更美。（圖片來源：YouTube@李婉華 Anita Lee）
網友大讚Natalie青春可人，素顏比濃妝更美。（圖片來源：YouTube@李婉華 Anita Lee）

網友大讚Natalie青春又淡定

不少網友都大讚Natalie表現淡定不怕醜：「佢個鼻生得像媽媽那樣挺。媽媽的五官比較漂亮，阿女都唔差，青春淡定！」當時李婉華已在影片中提及Natalie準備修讀戲劇課程，更直言不會反對女兒進娛樂圈發展，但要她多學習先裝備好自己。

香港 李婉華大女（圖片來源：YouTube@李婉華 Anita Lee）
李婉華大女（圖片來源：YouTube@李婉華 Anita Lee）
香港 55歲李婉華同19大女似兩姊妹多過母女！（圖片來源：IG@nataliewtlee）
55歲李婉華同19大女似兩姊妹多過母女！（圖片來源：IG@nataliewtlee）

Natalie由清純美少女變身小辣椒

教化妝時的Natalie氣質清純如鄰家女孩，不過女大十八變，現年19歲的Natalie外形打扮都變得成熟，在社交網更不時分享噴血泳衣照，大晒其健康膚色及玲瓏浮凸身形，完全倒模靚媽李婉華的優良基因！

香港 2018年李婉與家人去日本旅行，當時與大女著和服，大女一臉清純。（圖片來源：IG@ nataliewtlee ）
2018年李婉與家人去日本旅行，當時與大女著和服，大女一臉清純。（圖片來源：IG@ nataliewtlee ）
香港 2020年與李婉華母女撐枱腳，Natalie打扮仍青春樸實如鄰家女孩。（圖片來源：IG@anitayuenwahlee）
2020年與李婉華母女撐枱腳，Natalie打扮仍青春樸實如鄰家女孩。（圖片來源：IG@anitayuenwahlee）
香港 Natalie近年突然愛打扮，愈來愈靚女，女大十八變﹗（圖片來源：IG@nataliewtlee）
Natalie近年突然愛打扮，愈來愈靚女，女大十八變﹗（圖片來源：IG@nataliewtlee）
香港 Natalie在社交網上分享了不少泳衣靚相，網民都大讚她火辣又性感。（圖片來源：IG@nataliewtlee）
Natalie在社交網上分享了不少泳衣靚相，網民都大讚她火辣又性感。（圖片來源：IG@nataliewtlee）

其他Natalie靚相：

睇埋李婉華訪問：唔介意同「更年期」王晶擺和頭酒讚MIRROR救贖無數師奶心

三子之母李婉華 年過半百依然火辣

李婉華於89年處境喜劇《卡拉屋企》當女主角初出道已驚為天人，03年在加拿大結婚後就引退專心照顧家庭，淡出香港娛樂圈，並在加拿大定居育有兩子一女。Anita已是三子女之母，但外形keep得好，年過半百都唔多覺，2018年曾出山客串TVB重頭劇《再創世紀》，與細16年的鍾嘉欣拍埋，完全沒有違和感。

香港 03年與加拿大籍金融才俊李守正秘密結婚，李婉華從此引退，多年來家庭放第一位，一家五口生活幸福美滿。（圖片來源：微博@演員李婉華）
03年與加拿大籍金融才俊李守正秘密結婚，李婉華從此引退，多年來家庭放第一位，一家五口生活幸福美滿。（圖片來源：微博@演員李婉華）
香港 李婉華婚後在03年12月誕下大女，09年10月再誕下一對孖仔。（圖片來源：微博@演員李婉華）
李婉華婚後在03年12月誕下大女，09年10月再誕下一對孖仔。（圖片來源：微博@演員李婉華）
香港 李婉華是有料之人，生完大女及一對孖仔後依然得天獨厚，與囡囡外遊一齊著三點式，可見美好身材盡遺傳。（圖片來源：微博@演員李婉華）
李婉華是有料之人，生完大女及一對孖仔後依然得天獨厚，與囡囡外遊一齊著三點式，可見美好身材盡遺傳。（圖片來源：微博@演員李婉華）
香港 03年結婚後幾乎絕跡香港的李婉華，近年不時返港露面，靚樣與弗爆身材依然。（圖片來源：東方新地照片庫）
03年結婚後幾乎絕跡香港的李婉華，近年不時返港露面，靚樣與弗爆身材依然。（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 18年李婉華曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與鍾嘉欣有不少對手戲。（圖片來源：東方新地照片庫）
18年李婉華曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與鍾嘉欣有不少對手戲。（圖片來源：東方新地照片庫）

李婉華初出道舊相大晒冷！女神味濃魅力十足

李婉華一出道已驚為天人，是圈中天使魔鬼混合體的美魔女。她是TVB當年力捧的「銀河十星」之一，拍劇古今角色佳宜。

香港 無綫87年力捧「銀河十星」郭富城、崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、邵仲衡、吳詠虹、李婉華、李中寧、胡越山、李耀敬，年尾官方刊物作介紹，瞓喺婉華隔籬嘅係87年《 銀河十星接力賽 》冠軍邵仲衡。（圖片來源：東方新地照片庫）
無綫87年力捧「銀河十星」郭富城、崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、邵仲衡、吳詠虹、李婉華、李中寧、胡越山、李耀敬，年尾官方刊物作介紹，瞓喺婉華隔籬嘅係87年《 銀河十星接力賽 》冠軍邵仲衡。（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 88年20歲嘅李婉華樣貌清純標青帶點混血味道，出道半年就有偶像雜誌刊登佢嘅大彩頁，相中衣著老成完全唔切合佢雙十年華，但就展現出成熟美。（圖片來源：東方新地照片庫）
88年20歲嘅李婉華樣貌清純標青帶點混血味道，出道半年就有偶像雜誌刊登佢嘅大彩頁，相中衣著老成完全唔切合佢雙十年華，但就展現出成熟美。（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 21歲的李婉華89年拍劇《公私三文治》 時同吳鎮宇擦出愛火花，從此展開長達八年嘅愛情長跑，但識於微時嘅二人因性格剛烈而經常嗌交，摩擦頻生下分手收場。（圖片來源：東方新地照片庫）
21歲的李婉華89年拍劇《公私三文治》 時同吳鎮宇擦出愛火花，從此展開長達八年嘅愛情長跑，但識於微時嘅二人因性格剛烈而經常嗌交，摩擦頻生下分手收場。（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 當年與男友吳鎮宇及老友鄭敬基合作演出的無綫處境劇《卡拉屋企》，可說是李婉華的代表作。（圖片來源：TVB）
當年與男友吳鎮宇及老友鄭敬基合作演出的無綫處境劇《卡拉屋企》，可說是李婉華的代表作。（圖片來源：TVB）
香港 演藝學院畢業嘅李婉華90年首次演古裝同武打劇，喺《 蜀山奇俠 》演「紫青雙劍」中嘅青劍周青雲，同演紫劍嘅楊寶玲 共侍一夫關禮傑。（圖片來源：東方新地照片庫）
演藝學院畢業嘅李婉華90年首次演古裝同武打劇，喺《 蜀山奇俠 》演「紫青雙劍」中嘅青劍周青雲，同演紫劍嘅楊寶玲 共侍一夫關禮傑。（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 呢張92年頭影嘅相李婉華金耳環金錶 行頭勁，最吸睛都係展現喺胸膛嘅粗金鏈 連吊墜，名副其實係金玉滿堂。（圖片來源：東方新地照片庫）
呢張92年頭影嘅相李婉華金耳環金錶 行頭勁，最吸睛都係展現喺胸膛嘅粗金鏈 連吊墜，名副其實係金玉滿堂。（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 擁有驕人身材嘅李婉華，93年成為某娛樂 周刊嘅封面人物，相中誘惑眼神低胸裝大晒兩 吋半乳溝，係男人嘅魂魄都畀佢勾。（圖片來源：東方新地照片庫）
擁有驕人身材嘅李婉華，93年成為某娛樂 周刊嘅封面人物，相中誘惑眼神低胸裝大晒兩 吋半乳溝，係男人嘅魂魄都畀佢勾。（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 李婉華喺夏韶聲穿針引線下推出處女大碟《藍》同埋喺英法拍攝嘅同名寫真集，可惜一推出，唱片公司居然執笠，搞到女神驚愕又失望，而佢喺英國拍寫真時代公司碌卡支付很多費用冇得 claim 番，惨豬豬。（圖片來源：東方新地照片庫）
李婉華喺夏韶聲穿針引線下推出處女大碟《藍》同埋喺英法拍攝嘅同名寫真集，可惜一推出，唱片公司居然執笠，搞到女神驚愕又失望，而佢喺英國拍寫真時代公司碌卡支付很多費用冇得 claim 番，惨豬豬。（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 94年李婉華拒絕續約無綫離巢，並在翌年轉投亞視。（圖片來源：東方新地照片庫）
94年李婉華拒絕續約無綫離巢，並在翌年轉投亞視。（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 講到當年在無綫工作時的辛酸史，李婉華即大呻無綫出手好低，令她入不敷支，直至她離開TVB後經濟情況才得以改善。（圖片來源：東方新地照片庫）
講到當年在無綫工作時的辛酸史，李婉華即大呻無綫出手好低，令她入不敷支，直至她離開TVB後經濟情況才得以改善。（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 李婉華替某電視周刊影靚相，34C豐滿上圍喺純白色露臍裝映照下寧舍激凸澎湃，睇 到宅男流晒鼻血咁滯。（圖片來源：東方新地照片庫）
李婉華替某電視周刊影靚相，34C豐滿上圍喺純白色露臍裝映照下寧舍激凸澎湃，睇 到宅男流晒鼻血咁滯。（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 96年李婉華的留海新髮型配佢一身銀藍色閃令令上衫同珠片褲，再加型格靴，簡直係 艷光放閃，狂野魅力盡現！（圖片來源：東方新地照片庫）
96年李婉華的留海新髮型配佢一身銀藍色閃令令上衫同珠片褲，再加型格靴，簡直係 艷光放閃，狂野魅力盡現！（圖片來源：東方新地照片庫）
香港 李婉華95年跳槽亞視，98年同何家勁合作《馬永貞之爭霸上海》同《 馬永貞之英雄血 》時撻著，但婉華恨有家庭，男方又經常返內地工作，長期分隔兩地令感情變淡，戀情維持三年最終分手。（圖片來源：東方新地照片庫）
李婉華95年跳槽亞視，98年同何家勁合作《馬永貞之爭霸上海》同《 馬永貞之英雄血 》時撻著，但婉華恨有家庭，男方又經常返內地工作，長期分隔兩地令感情變淡，戀情維持三年最終分手。（圖片來源：東方新地照片庫）

圖片來源：IG@nataliewtlee、李婉華FB圖片、IG@viu1hk、IG@anitayuenwahlee、YouTube@李婉華 Anita Lee、IG@ nataliewtlee、微博@演員李婉華、東方新地照片庫、TVB

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