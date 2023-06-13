李婉華19歲女Natalie女大十八變 跳舞唱歌做戲瓣瓣掂準備入行

現年55歲的李婉華（Anita）近年經營個人YouTube頻道，搞得有聲有色，有超過13萬人訂閱，近日她帶同愛女Natalie一齊返港，準備為頻道拍攝一輯香港美食特輯，原來今年已19歲的Natalie能歌又善舞，仲識得做戲，大學畢業後就隨時可以入行！