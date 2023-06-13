李婉華19歲女Natalie女大十八變 跳舞唱歌做戲瓣瓣掂準備入行
李婉華女Natalie 想入行做演員
李婉華自2003年嫁給加拿大籍股票經紀人李守正後，就淡娛樂圈，專心在加拿大相夫教子，她在婚後先後誕下一女兩子，大女Natalie近日陪媽咪一齊返港拍片，更一齊出席傳媒活動，不但在鏡頭前表現淡定，更直言鍾意唱歌和跳舞，以及想入行做演員。
母女分居兩地 珍惜同遊機會
李婉華透露目前與Natalie分別住在溫哥華和多倫多，平時甚少見面，所以她十分珍惜今次兩母女同遊香港的機會。李婉華笑指女兒好鍾意香港的美食，未來亦希望可以返港工作，以及學講廣東話，Natalie就笑言最鍾意香港夠熱：「多倫多好凍，要著住褸，呢度唔使。」
Natalie能歌善舞仲識做戲
被問到女兒會否加入行，李婉華即反問囡囡係咪鍾意做演員？Natalie怕醜地以點頭回應，並指自己好鍾意跳舞同唱歌。李婉華則代女兒回答：「佢鍾意唱歌，跳舞亦好叻，喺多倫多大學都係學跳舞同讀戲劇，攞好多獎，但無諗過佢會入呢行，佢今年升大學三年班，我自己希望佢讀完書先。」
李婉華踢爆阿女多人追
雖然一講到有冇拍拖，Natalie就耍手擰頭表示沒有，但李婉華就玩踢爆話：「都冇得唔畀，佢話自己好多男仔追。」Natalie即說：「但我唔鍾意佢哋！」此外李婉華係「神徒」，今次返港最想見到Anson Lo和姜濤，但Natalie原來唔識得MIRROR，只表示自己的偶像是媽媽，令李婉華冧爆。
Natalie堅持自己賺錢讀大學
2021年6月李婉華曾貼出大女Natalie穿上畢業袍的照片，表示大女代表同學上台致詞，暑假後便展開大學生活，李婉華接受媒體訪問時，大讚Natalie生性有主見，堅持自己負起大學學費，為此而打三份工賺錢，雖然大讚女兒為目標堅持到底，但李婉華卻很心痛女兒如此辛苦，不過女大女世界，李婉華只能支持女兒的決定！
Natalie曾拍片教化妝 李婉華不反對女兒入行
2020年，Natalie已曾在李婉華的YouTube影片中首次亮相，影片中Natalie教觀眾化加亞裔女生的ABG（Asian Baby Girl）妝容，眼妝比較浮誇，傾向歐美妝容。Natalie全程用英文教化妝，表現淡定有自信不怯場。而她的皮膚光滑，五觀外型都盡得媽媽的真傳。
網友大讚Natalie青春又淡定
不少網友都大讚Natalie表現淡定不怕醜：「佢個鼻生得像媽媽那樣挺。媽媽的五官比較漂亮，阿女都唔差，青春淡定！」當時李婉華已在影片中提及Natalie準備修讀戲劇課程，更直言不會反對女兒進娛樂圈發展，但要她多學習先裝備好自己。
Natalie由清純美少女變身小辣椒
教化妝時的Natalie氣質清純如鄰家女孩，不過女大十八變，現年19歲的Natalie外形打扮都變得成熟，在社交網更不時分享噴血泳衣照，大晒其健康膚色及玲瓏浮凸身形，完全倒模靚媽李婉華的優良基因！
其他Natalie靚相：
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三子之母李婉華 年過半百依然火辣
李婉華於89年處境喜劇《卡拉屋企》當女主角初出道已驚為天人，03年在加拿大結婚後就引退專心照顧家庭，淡出香港娛樂圈，並在加拿大定居育有兩子一女。Anita已是三子女之母，但外形keep得好，年過半百都唔多覺，2018年曾出山客串TVB重頭劇《再創世紀》，與細16年的鍾嘉欣拍埋，完全沒有違和感。
李婉華初出道舊相大晒冷！女神味濃魅力十足
李婉華一出道已驚為天人，是圈中天使魔鬼混合體的美魔女。她是TVB當年力捧的「銀河十星」之一，拍劇古今角色佳宜。
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