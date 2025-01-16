李婉華21歲愛女Natalie唔只愛「自抓」 仲做1大膽動作超狂野
李婉華21歲女Natalie 大膽動作引關注
56歲的李婉華自03年結婚後便移居加拿大，與丈夫共育有一女兩子，其中21歲的女兒Natalie，不僅熱愛唱歌與跳舞，更希望憑藉星二代的身份入行做演員，她在社交網亦好識做，不時分享靚相，吸引了不少粉絲，最近她就上載了一輯性感照，其中的動作十分大膽！
玩完「龍爪手」再做粗口手勢
目前於多倫多大學修讀跳舞和戲劇的Natalie，最近前往多倫多的一間自拍館進行拍攝，她的穿搭包括一件Deep V背心、短褲和長靴，在其中兩張特寫照中，Natalie不僅做出她的「招牌」雙手揸胸動作，還舉起了粗口手勢，透露出她反叛又狂野的一面。
遺傳媽媽強大基因 屢做大膽動作搶鏡
早前Natalie前往紐約旅行，在街頭拍攝了一組照片，照片中她嘟嘴並「自抓」胸部，這一系列動作和她的身材都極具吸引力，相當搶鏡！
Natalie能歌善舞仲識做戲
被問到女兒會否加入行，李婉華即反問囡囡係咪鍾意做演員？Natalie怕醜地以點頭回應，並指自己好鍾意跳舞同唱歌。李婉華則代女兒回答：「佢鍾意唱歌，跳舞亦好叻，喺多倫多大學都係學跳舞同讀戲劇，攞好多獎，但無諗過佢會入呢行，佢今年升大學三年班，我自己希望佢讀完書先。」
Natalie堅持自己賺錢讀大學
2021年6月李婉華曾貼出大女Natalie穿上畢業袍的照片，表示大女代表同學上台致詞，暑假後便展開大學生活，李婉華接受媒體訪問時，大讚Natalie生性有主見，堅持自己負起大學學費，為此而打三份工賺錢，雖然大讚女兒為目標堅持到底，但李婉華卻很心痛女兒如此辛苦，不過女大女世界，李婉華只能支持女兒的決定！
網友大讚Natalie青春又淡定
不少網友都大讚Natalie表現淡定不怕醜：「佢個鼻生得像媽媽那樣挺。媽媽的五官比較漂亮，阿女都唔差，青春淡定！」當時李婉華已在影片中提及Natalie準備修讀戲劇課程，更直言不會反對女兒進娛樂圈發展，但要她多學習先裝備好自己。
Natalie由清純美少女變身小辣椒
教化妝時的Natalie氣質清純如鄰家女孩，不過女大十八變，現年19歲的Natalie外形打扮都變得成熟，在社交網更不時分享噴血泳衣照，大晒其健康膚色及玲瓏浮凸身形，完全倒模靚媽李婉華的優良基因！
其他Natalie靚相：
三子之母李婉華 年過半百依然火辣
李婉華於89年處境喜劇《卡拉屋企》當女主角初出道已驚為天人，03年在加拿大結婚後就引退專心照顧家庭，淡出香港娛樂圈，並在加拿大定居育有兩子一女。Anita已是三子女之母，但外形keep得好，年過半百都唔多覺，2018年曾出山客串TVB重頭劇《再創世紀》，與細16年的鍾嘉欣拍埋，完全沒有違和感。
李婉華初出道舊相大晒冷！女神味濃魅力十足
李婉華一出道已驚為天人，是圈中天使魔鬼混合體的美魔女。她是TVB當年力捧的「銀河十星」之一，拍劇古今角色佳宜。