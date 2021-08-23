53歲依然咁省鏡！李婉華重提當年被無綫雪藏原因 直言收入少到流眼淚

已移居加拿大的前無綫花旦李婉華近日返港處理私人事務，日前她接受商台節目《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，講到當年因一個原因被無綫雪藏，令她長達半年零工作、零收入，她直言當時捱得好辛苦，但只能得到好少回報，需要阿媽幫補生計，大呻覺得這行真係好殘忍！

文：東方新地｜圖：李婉華IG、李婉華微博、新傳媒圖片庫、TVB劇照及影片截圖