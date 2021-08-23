53歲依然咁省鏡！李婉華重提當年被無綫雪藏原因 直言收入少到流眼淚
文：東方新地｜圖：李婉華IG、李婉華微博、新傳媒圖片庫、TVB劇照及影片截圖
李婉華 當年憑《卡拉屋企》走紅
現年53歲的李婉華1988年加入無綫，憑主演《卡拉屋企》、《公私三文治》等處境劇走紅，到1994年她拒絕續約無綫離巢，並在翌年轉投亞視，至2003年與李守正結婚後淡出娛圈，並移居加拿大溫哥華，先後誕下一女兩子，近年又再復出幕前，客串無綫劇《再創世紀》，及開設YouTube頻道「移加李婉華」。
大呻無綫出手低
近日李婉華因要處理私人事務而返港，日前她接受商台節目《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，講到當年在無綫工作時的辛酸史，她即大呻無綫出手好低，令她入不敷支，直至她離開TVB後經濟情況才得以改善。
李婉華大呻：「（喺TVB）人工好低，其實我之前點解會離開？係因為佢加我好少、好少錢，我記得嗰時嗰位經理話加我人工時，我直情流眼淚，你加我咁少錢，就想簽多我10年定5年，我話我點生活啊？我仲要阿媽幫補吓我喎。」
唔肯續約即入雪櫃
李婉華指自己當年拍完《卡拉屋企》之後，就因為不肯續約而被無綫雪藏長達半年，她說︰「（當時）完全冇工作，跟住就等，除咗公司basic salary，你知啦係好少，又冇爆show啦，捱咗一段時間。」
李婉華：當年個個離巢都唔開心
被梁泰來問到嬲唔嬲？李婉華回答：「當年我哋走得嘅人都冇一個開心，其實個個都唔係咁開心咁離開，個個都想繼續做，但係真係生活唔到，即係嗰時啊，我唔知依家。」李婉華又說：「我只係ask for多少少，點解會咁對我呢？你可以人道啲對我，但係佢哋真係，你唔簽啊？咁我就雪你啦！我覺得係好殘忍㗎呢行都。」
前度男友都係性格巨星
此外李婉華又提及當年曾跟吳鎮宇和何家勁相戀，她直指其前度都是「性格巨星」，分手主要因為聚少離多，溝通出現問題，她說：「（當年）大家都仲係年輕，各自有各自嘅性格。其實當時拍拖真係好認真，我係一個好長情嘅人嚟！」
回港變「神徒」
李婉華因這次回港隔離21日期間，狂煲ViuTV劇集《大叔的愛》而迷上「教主」Anson Lo成為「神徒」，因此央求好友歐錦棠幫忙到ViuTV活動上追星。之後上商台接受訪問時，李婉華亦有再遇上「教主」，她笑言：「我和教主的緣份，不是人人都擁有！」
已成三子之母 年過半百依然火辣
李婉華已是三子女之母，但外形keep得好，年過半百都唔多覺，18年曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與細十六年的鍾嘉欣拍埋，完全冇違和感。
李婉華初出道舊相大晒冷！女神味濃魅力十足
李婉華一出道已驚為天人，是圈中天使魔鬼混合體的美魔女。她是無綫當年力捧的「銀河十星」之一，拍劇古今角色佳宜。