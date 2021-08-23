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53歲依然咁省鏡！李婉華重提當年被無綫雪藏原因 直言收入少到流眼淚

東方新地 - 娛聞

已移居加拿大的前無綫花旦李婉華近日返港處理私人事務，日前她接受商台節目《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，講到當年因一個原因被無綫雪藏，令她長達半年零工作、零收入，她直言當時捱得好辛苦，但只能得到好少回報，需要阿媽幫補生計，大呻覺得這行真係好殘忍！

文：東方新地｜圖：李婉華IG、李婉華微博、新傳媒圖片庫、TVB劇照及影片截圖

李婉華 當年憑《卡拉屋企》走紅

現年53歲的李婉華1988年加入無綫，憑主演《卡拉屋企》、《公私三文治》等處境劇走紅，到1994年她拒絕續約無綫離巢，並在翌年轉投亞視，至2003年與李守正結婚後淡出娛圈，並移居加拿大溫哥華，先後誕下一女兩子，近年又再復出幕前，客串無綫劇《再創世紀》，及開設YouTube頻道「移加李婉華」。

當年與男友吳鎮宇及老友鄭敬基合作演出的無綫處境劇《卡拉屋企》，可說是李婉華的代表作。（圖片來源：TVB）
當年與男友吳鎮宇及老友鄭敬基合作演出的無綫處境劇《卡拉屋企》，可說是李婉華的代表作。（圖片來源：TVB）
當年的男友吳鎮宇及老友鄭敬基合作的《卡拉屋企》可說是她的代表作。
《卡拉屋企》前年曾在無綫翡翠台深宵時段重播，有唔少網民大讚翻看依然好笑對白冇過時。（圖片來源：TVB）

大呻無綫出手低

近日李婉華因要處理私人事務而返港，日前她接受商台節目《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，講到當年在無綫工作時的辛酸史，她即大呻無綫出手好低，令她入不敷支，直至她離開TVB後經濟情況才得以改善。

李婉華日前她接受梁泰來訪問時，大講當年在無綫工作的辛酸史。（圖片來源：李婉華IG）
李婉華日前接受梁泰來訪問時，大講當年在無綫工作的辛酸史。（圖片來源：李婉華IG）

李婉華大呻：「（喺TVB）人工好低，其實我之前點解會離開？係因為佢加我好少、好少錢，我記得嗰時嗰位經理話加我人工時，我直情流眼淚，你加我咁少錢，就想簽多我10年定5年，我話我點生活啊？我仲要阿媽幫補吓我喎。」

李婉華解釋自己其實好捱得︰「但（當年收入）真係太少，好辛苦！」（圖片來源：李婉華IG）
李婉華解釋自己其實好捱得︰「但（當年收入）真係太少，好辛苦！」（圖片來源：李婉華IG）

唔肯續約即入雪櫃

李婉華指自己當年拍完《卡拉屋企》之後，就因為不肯續約而被無綫雪藏長達半年，她說︰「（當時）完全冇工作，跟住就等，除咗公司basic salary，你知啦係好少，又冇爆show啦，捱咗一段時間。」

雖然曾拍過《蜜桃成熟時2同居關係》、《制服誘惑2地下法庭》等三級片，但李婉華指自己在片中從無暴露的戲份。（圖片來源：李婉華IG）
雖然曾拍過《蜜桃成熟時2同居關係》、《制服誘惑2地下法庭》等三級片，但李婉華指自己在片中從無暴露的戲份，最多只係用替身。（圖片來源：李婉華IG）

李婉華：當年個個離巢都唔開心

被梁泰來問到嬲唔嬲？李婉華回答：「當年我哋走得嘅人都冇一個開心，其實個個都唔係咁開心咁離開，個個都想繼續做，但係真係生活唔到，即係嗰時啊，我唔知依家。」李婉華又說：「我只係ask for多少少，點解會咁對我呢？你可以人道啲對我，但係佢哋真係，你唔簽啊？咁我就雪你啦！我覺得係好殘忍㗎呢行都。」

李婉華憶述離巢TVB後曾到台灣發展，推出過一張唱片，但之後唱片公司極速倒閉，她直認在這行冇乜運氣，付出跟努力不成正比。（圖片來源：李婉華IG）
李婉華憶述離巢TVB後曾到台灣發展，推出過一張唱片，但之後唱片公司極速倒閉，她直認在這行冇乜運氣，付出跟努力不成正比。（圖片來源：李婉華IG）

前度男友都係性格巨星

此外李婉華又提及當年曾跟吳鎮宇和何家勁相戀，她直指其前度都是「性格巨星」，分手主要因為聚少離多，溝通出現問題，她說：「（當年）大家都仲係年輕，各自有各自嘅性格。其實當時拍拖真係好認真，我係一個好長情嘅人嚟！」

李婉華
李婉華指同吳鎮宇識於微時，不過兩人都性格剛烈，經常頂撞、鬧交，所以才會分手收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

回港變「神徒」

李婉華因這次回港隔離21日期間，狂煲ViuTV劇集《大叔的愛》而迷上「教主」Anson Lo成為「神徒」，因此央求好友歐錦棠幫忙到ViuTV活動上追星。之後上商台接受訪問時，李婉華亦有再遇上「教主」，她笑言：「我和教主的緣份，不是人人都擁有！」

李婉華早前曾央求好友歐錦棠幫忙，讓她到ViuTV活動上追星。（圖片來源：李婉華IG）
李婉華早前曾央求好友歐錦棠幫忙，讓她到ViuTV活動追星。（圖片來源：李婉華IG）
之後李婉華又曾在商台偶遇Anson Lo，令她笑指同「教主」有緣份。（圖片來源：李婉華IG）
之後李婉華又曾在商台偶遇Anson Lo，令她笑指同「教主」有緣份。（圖片來源：李婉華IG）

已成三子之母 年過半百依然火辣

李婉華已是三子女之母，但外形keep得好，年過半百都唔多覺，18年曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與細十六年的鍾嘉欣拍埋，完全冇違和感。

李婉華年過半百依然火辣 女神同鍾嘉欣同場無違和感
李婉華2003年與李守正結婚後淡出娛圈，並移居加拿大溫哥華。（圖片來源：李婉華微博）
03年與加拿大籍金融才俊李守正秘密結婚，李婉華從此引退，十七年來家庭放第一位，一家五口生活幸福美滿。
03年與加拿大籍金融才俊李守正秘密結婚，李婉華從此引退，十七年來家庭放第一位，一家五口生活幸福美滿。（圖片來源：李婉華微博）
李婉華的大女Natalie已18歲大，早前剛高中畢業入讀大學。（圖片來源：李婉華IG）
李婉華的大女Natalie已18歲大，早前剛高中畢業入讀大學。（圖片來源：李婉華IG）
李婉華是有料之人，生完大女及一對孖仔後依然得天獨厚，早前與囡囡外遊一齊著三點式，可見美好身材盡遺傳。
李婉華是有料之人，生完大女及一對孖仔後依然得天獨厚，早前與囡囡外遊一齊著三點式，可見美好身材盡遺傳給囡囡。（圖片來源：李婉華微博）
18年李婉華曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與鍾嘉欣有不少對手戲。
18年李婉華曾出山客串無綫重頭劇《再創世紀》，與鍾嘉欣有不少對手戲。（圖片來源：TVB）

李婉華初出道舊相大晒冷！女神味濃魅力十足

李婉華一出道已驚為天人，是圈中天使魔鬼混合體的美魔女。她是無綫當年力捧的「銀河十星」之一，拍劇古今角色佳宜。

無綫87年力捧「銀河十星」郭富城、崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、邵仲衡、吳詠虹、李婉華、李中寧、胡越山、李耀敬，年尾官方刊物作介紹，瞓喺婉華隔籬嘅係87年《 銀河十星接力賽 》冠軍邵仲衡。
無綫87年力捧「銀河十星」郭富城、崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、邵仲衡、吳詠虹、李婉華、李中寧、胡越山、李耀敬，年尾官方刊物作介紹，瞓喺婉華隔籬嘅係87年《 銀河十星接力賽 》冠軍邵仲衡。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
88年20歲嘅李婉華樣貌清純標青帶點混血味道，出道半年就有偶像雜誌刊登佢嘅大彩頁，相中衣著老成完全唔切合佢雙十年華，但就展現出成熟美。
88年20歲嘅李婉華樣貌清純標青帶點混血味道，出道半年就有偶像雜誌刊登佢嘅大彩頁，相中衣著老成完全唔切合佢雙十年華，但就展現出成熟美。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
21歲的李婉華89年拍劇《公私三文治》 時同吳鎮宇擦出愛火花，從此展開長達八年嘅愛情長跑，但識於微時嘅二人因性格剛烈而經常嗌交，摩擦頻生下分手收場。
21歲的李婉華89年拍劇《公私三文治》 時同吳鎮宇擦出愛火花，從此展開長達八年嘅愛情長跑，但識於微時嘅二人因性格剛烈而經常嗌交，摩擦頻生下分手收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
演藝學院畢業嘅李婉華90年首次演古裝同武打劇，喺《 蜀山奇俠 》演「紫青雙劍」中嘅青劍周青雲，同演紫劍嘅楊寶玲 共侍一夫關禮傑。
演藝學院畢業嘅李婉華90年首次演古裝同武打劇，喺《 蜀山奇俠 》演「紫青雙劍」中嘅青劍周青雲，同演紫劍嘅楊寶玲 共侍一夫關禮傑。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
呢張92年頭影嘅相李婉華金耳環金錶 行頭勁，最吸睛都係展現喺胸膛嘅粗金鏈 連吊墜，名副其實係金玉滿堂。
呢張92年頭影嘅相李婉華金耳環金錶 行頭勁，最吸睛都係展現喺胸膛嘅粗金鏈 連吊墜，名副其實係金玉滿堂。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
擁有驕人身材嘅李婉華，93年成為某娛樂 周刊嘅封面人物，相中誘惑眼神低胸裝大晒兩 吋半乳溝，係男人嘅魂魄都畀佢勾。
擁有驕人身材嘅李婉華，93年成為某娛樂 周刊嘅封面人物，相中誘惑眼神低胸裝大晒兩吋半乳溝，係男人嘅魂魄都畀佢勾。（圖片來源： 新傳媒圖片庫）
李婉華喺夏韶聲穿針引線下推出處女大碟《藍》同埋喺英法拍攝嘅同名寫真集，可惜一推出，唱片公司居然執笠，搞到女神驚愕又失望，而佢喺英國拍寫真時代公司碌卡支付很多費用冇得 claim 番，惨豬豬。
李婉華喺夏韶聲穿針引線下推出處女大碟《藍》同埋喺英法拍攝嘅同名寫真集，可惜一推出，唱片公司居然執笠，搞到女神驚愕又失望。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華年過半百依然火辣 女神同鍾嘉欣同場無違和感
李婉華話當年佢喺英國拍寫真時，曾經代公司碌卡支付過很多費用，但都冇得claim番，惨豬豬（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華年過半百依然火辣 女神同鍾嘉欣同場無違和感
當年李婉華嘗試過唔少形象。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華替某電視周刊影靚相，34C豐滿上圍喺純白色露臍裝映照下寧舍激凸澎湃，睇 到宅男流晒鼻血咁滯。
李婉華94年替某電視周刊影靚相，34C豐滿上圍喺純白色露臍裝映照下寧舍激凸澎湃，睇 到宅男流晒鼻血咁滯。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
96年李婉華的留海新髮型配佢一身銀藍色閃令令上衫同珠片褲，再加型格靴，簡直係 艷光放閃，狂野魅力盡現！
96年李婉華的留海新髮型配佢一身銀藍色閃令令上衫同珠片褲，再加型格靴，簡直係 艷光放閃，狂野魅力盡現！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華96年跳槽亞視，98年同何家勁合作《馬永貞之爭霸上海》同《 馬永貞之英雄血 》時撻著，但婉華恨有家庭，男方又經常返內地工作，長期分隔兩地令感情變淡，戀情維持三年最終分手。
李婉華96年跳槽亞視，98年同何家勁合作《馬永貞之爭霸上海》同《馬永貞之英雄血》時撻著，但婉華恨有家庭，男方又經常返內地工作，長期分隔兩地令感情變淡，戀情維持三年最終分手。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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