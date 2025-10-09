移加20年突爆回流念頭！57歲李婉華直播狂數加拿大3大問題
現年57歲、已移居加拿大超過20年的李婉華，近日竟在直播中罕有地大吐苦水，直言對加拿大的現狀感到前所未有的失望和迷惘，更暗示萌生回流香港的念頭！然而，這個想法卻因她一對16歲的孖仔陷入兩難局面。
李婉華直播狂呻加拿大變天
日前，李婉華在其個人YouTube直播節目《婉華時報》中，一反常態地流露出憂愁神色，多次嘆氣並坦言對加拿大感到陌生。她直指當地經濟環境今非昔比，治安問題亦日益嚴重，讓她深感焦慮，更忍不住在鏡頭前慨嘆：「以前嘅加拿大唔係咁樣㗎！」她痛陳現時年輕一代缺乏發展機會，甚至激動地批評當地官員，認為他們無切身處地為民眾著想，導致惡性循環。
李婉華憂16歲孖仔前途陷兩難
李婉華的22歲大女Natalie早前以高等榮譽由多倫多大學畢業，再到美國名牌學府紐約大學（NYU）繼續升學，修讀市場學系碩士課程。最讓李婉華感到憂心的，莫過於一對16歲雙胞胎兒子的前途。她在直播中無奈透露，兒子們對自己的未來也感到無助和失望，甚至曾對她說：「讀完書都唔知有冇工開。」這番話讓她微生回流香港的想法，但現實卻充滿阻礙。她解釋道：「我兩個仔唔識中文，而且（香港）學業進度好難追。」文化和教育上的巨大差異，成為了她回流計劃中最大的絆腳石，讓她陷入兩難局面。
移居加拿大逾20年 李婉華曾因一事留低
回顧李婉華的經歷，她自2003年與加籍股票經紀李守正結婚後，便淡出娛樂圈並隨丈夫移居溫哥華生活。她坦言自己一直非常熱愛香港的節奏，從未真正捨得離開。當年到加拿大升學時，更曾因嚴重的思鄉情懷而考慮放棄學業，但正因為遇上了現在的丈夫，才最終決定留在當地發展。想不到事隔20多年，當初讓她留下的地方，如今卻讓她萌生去意。
李婉華非首次開火炮轟加國政策
事實上，這已不是李婉華首次公開表達對加拿大現況的憂慮。她過去曾在直播中多次批評加拿大政府的政策，例如她不認同政府支持未成年人士認清性取向，甚至不反對他們進行變性手術的立場。此外，她亦曾猛烈批評政府向吸毒者提供特定場所及所謂「較安全」的毒品，認為這些政策未能從根本解決社會問題。種種不滿累積下來，讓她最終在直播中難掩失望之情，慨嘆：「唉……加拿大依家真係好艱難。」
