李婉華17歲清純女Natalie變身小辣椒 堅持自己賺錢讀大學
李婉華嫁人移居加拿大，近年在YouTube開設頻道，擁兩子一女的李婉華早前返港接受媒體訪問仍然好受歡迎，被讚身材樣貌十年如一日。李婉華大女Natalie 眨下眼17歲，由之前的清純小女孩長成性感小辣椒模樣，近來不時晒噴血水著，打扮突趨成熟，大騷好身材，完全遺傳了其母優良基因﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
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李婉華女拍片教化妝
李婉華在YouTube開設頻道《移加李婉華》，大女Natalie去年曾客串在頻道教人化妝，表現淡定，氣質清純如鄰家女孩﹗女大十八變，現年17歲的Natalie外型打扮都突然變成熟，近來頻頻分享噴血泳衣照，大晒健康膚色及玲瓏浮凸身形，美好身材及標緻五官完全倒模靚媽李婉華﹗
李婉華唔反對大女入行
53歲李婉華和大女Natalie拍埋如姊妹，Natalie除了開心些牙自己的三點式泳照，亦分享與母同穿三點式在沙難的短片，片中母女身材都一樣出眾，毫不吝嗇大晒好身材﹗除了外形盡得到李婉華真傳，連藝術細胞都遺傳了媽媽， Natalie自小熱愛唱歌、跳舞及鋼琴達演奏級，李婉華曾在訪問中透露大女曾修讀戲劇課程，開明李婉華表明絕不反對阿女加入娛樂圈，只希望若然她要入行，事前要好好準備﹗
堅持自己賺錢讀大學
今年6月李婉華貼出大女穿上畢業袍照片，表示大女代表同學上台致詞，暑假後便展開大學生活﹗Natalie大學修讀法律系，李婉華接受媒體訪問時，大讚大女生性有主見，堅持自己負起大學學費，為此而打三份工賺錢，李婉華大讚女兒為目標堅持到底，但卻很心痛女兒如此辛苦，不過女大女世界，李婉華只能支持女兒的決定﹗