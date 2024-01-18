64歲李子雄指劉青雲影帝是撿回來 網民嬲爆回嗆：你撿過來看看

64歲的李子雄在八十年代憑藉電影《英雄本色》中的「大哥成」一角走紅，最近幾年轉到北上發展，時常拍片分享娛樂圈八卦故事。最近，李子雄爆料關於劉青雲奪得影帝獎的幕後內幕，並稱「劉青雲的影帝是撿回來的」，即引來大量網民的討論！