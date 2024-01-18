64歲李子雄指劉青雲影帝是撿回來 網民嬲爆回嗆：你撿過來看看
李子雄拍片指劉青雲「不符合大眾的審美」
李子雄與劉青雲同為無綫電視藝員訓練班出身，當時李子雄畀劉青雲早一屆考入藝員訓練班。李子雄早前就拍片分享劉青雲成影帝的秘聞，他指當時劉青雲外表並不符合大眾審美：「在我當時那個年代，劉青雲濃眉厚唇、黑皮膚的形象，並不符合大眾的審美，很多人都不看好他。」
李子雄指劉青雲的影帝是「撿回來」
李子雄續指當年劉青雲考完藝員訓練班後很久都沒有收錄到通知信，幸好劉青雲沒有放棄：「但是這傢伙就是很自信，他覺得自己能考上。」李子雄表示當時劉青雲主動打電話查詢考試結果，才發現原來只是通知書誤寄到其他地址：「哎啊，你們說，是不是撿到了？如果當時他沒有主動去查詢，可能大家就錯失了一位影帝，香港電影業沒有劉青雲，將失去多少光彩啊？」
網民嬲爆回嗆：你撿過來看看
雖然李子雄是在讚美劉青雲，但卻引來大批網民不滿。首先就有網民反駁認為劉青雲並不是「不符合大眾的審美」，反而仲好靚仔。同時，亦有網民不滿李子雄指劉青雲的影帝是「撿回來的」：「你的頭髮才是撿來的」、「你撿過來看看」、「人地有實力又說撿來的」、「怎麼能說撿到呢，明明是人家爭取的，你自己爭取的東西叫撿啊」等。
劉青雲影帝名言：掌聲也好，喝倒彩也好，我都接受，因為總比沒有聲音好！
憑著《神探大戰》再奪「最佳男主角」的劉青雲，去年在第41屆香港電影金像獎頒獎禮已是第三度登上影帝寶座，難怪六度與這個獎項刷身而過的頒獎嘉賓吳鎮宇，在宣讀他名字時笑言「無天理」。不少得獎者都鼓勵大家在追求夢想的道路上要夠堅持，青雲以豐富的人生經驗對此作出補充：「如果大家有夢想，又肯努力的話，而且又夠長命，你的夢想有一天會很奇怪地，帶點遺憾地實現，但不重要，世事豈可盡如人意。」最後青雲多謝收看頒獎禮的觀眾，及每一位熱愛香港電影、熱愛香港的朋友：「掌聲也好，喝倒彩也好，我都接受，因為總比沒有聲音好！」
李子雄「髮再生」成焦點
李子雄以59歲之齡再當爸爸，老來得子的李子雄不時在社交平台上分享家庭樂，更會分享與細仔糖豆的片段。從片中所見，今年4歲的糖豆似混血兒，眼睛深邃又鼻高，十分可愛，更會交足戲給李子雄，對答和演技都很自然，深得父母遺傳。而李子雄陪仔又跑又跳又打籃球，有心有力﹗不過不少網友就將焦點放在李子雄頭髮上，指他在《英雄本色》時演「大哥成」都已髮線向上移，大讚他現在一頭濃密頭髮如逆生長，大讚好神奇。
李子雄處男電影《英雄本色》演奸角即爆紅 提名最佳男配
今年63歲的李子雄1982年入讀TVB第11期藝員訓練班而入行，同屆同學有梁朝偉、吳鎮宇及張兆輝等。李子雄畢業後曾轉行，但後來被導演徐克發掘而轉為發展電影事業，首部電影《英雄本色》飾演「大哥成」令他一夜爆紅，因而獲得1987年香港電影金像獎「最佳新人獎」、「最佳男配角獎」提名，以及獲提名金馬獎「最佳男配角」，他演反派角色形象深入民心，所以在後來的演藝路上都大多飾演反派。李子雄其後數年參演不同電影，包括《倩女幽魂II人間道》、《跛豪》等，更曾演三級片《性奴》。
李子雄撈埋電視劇
1989年，李子雄獲無綫邀請拍攝劇集，包括1993年《開心華之里》演女婿角色、《天地男兒 》演葉永昌、《烈火雄心》演消防隊長駱曉峰等，他於2001年開始淡出香港市場，偶爾拍香港電影，以接拍內地劇為主，2013年才返TVB拍《忠奸人》演富商杜以鏗。
李子雄兩段婚姻大仔28歲 娶細廿年嫩妻老來得子育有4歲仔
李子雄歷過兩段婚姻，1993年與同為演員的方曉虹結婚，育有一子現年28歲，惟最終離婚收場。直至2010年，李子雄迎娶比佢細佢23歲、有「回族第一美女」之稱的內地藝人王雅琦（原名法提麥·雅琦），對方激似JJ賈曉晨。雖二人一直被外間稱為「父女戀」，但他們依然恩愛十足，不時分享恩愛合照。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！