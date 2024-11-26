李子雄

64歲李子雄背細20歲嫩妻攬索女 網民反讚女方太正好難忍

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在最近的中澳國際電影節上，資深男星李子雄的一次不經意的舉動引發了網絡熱議。已64歲的李子雄今次除了因其新髮型和年輕外觀而成為焦點，更為人津津樂道的是一向被封「愛妻號」的他，竟伸手攬著一名美女的纖腰。

李子雄 電影節上「親密」攬女

在這次中澳國際電影節上，李子雄與擔任主持人的「可人Kelly」合照時，看似保持著一貫的正氣形象，目不斜視，手插口袋，但細心的網民卻發現他的另一隻手攬住了「可人Kelly」的腰部。加上「可人Kelly」當晚以一身超低胸的黑色晚裝亮相，其不科學的火辣身材衣著成功震撼網民眼球，引發廣泛討論。

李子雄 李子雄一隻手插袋，一隻手攬住「可人Kelly」的腰。（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄一隻手插袋，一隻手攬住「可人Kelly」的腰。（圖片來源：IG@kellybaby603）

網民指「可人Kelly」太索好難忍

李子雄歷過兩段婚姻，1993年與同為演員的方曉虹結婚，育有一子，惟最終離婚收場。直至2010年，李子雄迎娶比佢細20歲、有「回族第一美女」之稱的內地藝人王雅琦（原名法提麥·雅琦）。李子雄一向以寵妻著稱，不過網民都不約而同大讚「可人Kelly」十分索，認為面對她實在好難忍，因此李子雄的反應實屬情有可原。

李子雄 網民認為面對「可人Kelly」好難忍。（圖片來源：IG@kellybaby603）
網民認為面對「可人Kelly」好難忍。（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 王雅琦被指激似JJ賈曉晨，雖她和李子雄的婚姻一直被稱為「父女戀」，但他們依然恩愛十足，不時分享放閃合照。（圖片來源：微博@法提麥雅琦）
王雅琦被指激似JJ賈曉晨，雖她和李子雄的婚姻一直被稱為「父女戀」，但他們依然恩愛十足，不時分享放閃合照。（圖片來源：微博@法提麥雅琦）
李子雄 李子雄在2018年老來再得子，近年經常一家三口出遊。（圖片來源：微博@李子雄）
李子雄在2018年老來再得子，近年經常一家三口出遊。（圖片來源：微博@李子雄）
李子雄 曾甩頭髮甩到M字額的李子雄，新髮型也受到網民關注。（圖片來源：TVB《天地男兒 》截圖）
曾甩頭髮甩到M字額的李子雄，新髮型也受到網民關注。（圖片來源：TVB《天地男兒 》截圖）

「港版林志玲」是醫美診所老闆

現年30歲的「可人Kelly」本名劉子儀，除了是一位醫美診所老闆，還曾在兩年前出版過寫真集《My～Secret》，被稱為「港版林志玲」，她更不時在社交網大曬性感靚相，包括各式泳衣照、真空床照以及濕身玩泡泡的影片等，以其豐滿的身材和甜美的外表在網絡上擁有大量粉絲。

李子雄 曾推出寫真集的「可人Kelly」劉子儀，因外貌及身材有幾分似台灣名模林志玲，所以有「港版林志玲」之稱。（圖片來源：IG@kellybaby603）
曾推出寫真集的「可人Kelly」劉子儀，因外貌及身材有幾分似台灣名模林志玲，所以有「港版林志玲」之稱。（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 早前可人Kelly去清邁拍攝了一輯性感床照，當中見到她真空包被單疑似裸睡，被單更向下滑令其上圍若隱若現，陷在走光邊緣，效果震撼網民。（圖片來源：IG@kellybaby603）
早前可人Kelly去清邁拍攝了一輯性感床照，當中見到她真空包被單疑似裸睡，被單更向下滑令其上圍若隱若現，陷在走光邊緣，效果震撼網民。（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 另一段影片中見到可人Kelly著上泳衣大浸泡泡浴，大騷Big爆身段。（圖片來源：IG@kellybaby603）
另一段影片中見到可人Kelly著上泳衣大浸泡泡浴，大騷Big爆身段。（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 仲有濕身照。（圖片來源：IG@kellybaby603）
仲有濕身照。（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 可人Kelly是美容公司CEO，年薪高達300萬唔憂做。（圖片來源：IG@kellybaby603）
可人Kelly是美容公司CEO，年薪高達300萬唔憂做。（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 （圖片來源：IG@kellybaby603）
（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 （圖片來源：IG@kellybaby603）
（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 （圖片來源：IG@kellybaby603）
（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 （圖片來源：IG@kellybaby603）
（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 （圖片來源：IG@kellybaby603）
（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 （圖片來源：IG@kellybaby603）
（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 （圖片來源：IG@kellybaby603）
（圖片來源：IG@kellybaby603）
李子雄 （圖片來源：IG@kellybaby603）
（圖片來源：IG@kellybaby603）

撰文：東方新地圖片來源：IG@kellybaby603、微博@法提麥雅琦、微博@李子雄、TVB

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