64歲李子雄背細20歲嫩妻攬索女 網民反讚女方太正好難忍

在最近的中澳國際電影節上，資深男星李子雄的一次不經意的舉動引發了網絡熱議。已64歲的李子雄今次除了因其新髮型和年輕外觀而成為焦點，更為人津津樂道的是一向被封「愛妻號」的他，竟伸手攬著一名美女的纖腰。

