64歲李子雄背細20歲嫩妻攬索女 網民反讚女方太正好難忍
廣告
在最近的中澳國際電影節上，資深男星李子雄的一次不經意的舉動引發了網絡熱議。已64歲的李子雄今次除了因其新髮型和年輕外觀而成為焦點，更為人津津樂道的是一向被封「愛妻號」的他，竟伸手攬著一名美女的纖腰。
李子雄 電影節上「親密」攬女
在這次中澳國際電影節上，李子雄與擔任主持人的「可人Kelly」合照時，看似保持著一貫的正氣形象，目不斜視，手插口袋，但細心的網民卻發現他的另一隻手攬住了「可人Kelly」的腰部。加上「可人Kelly」當晚以一身超低胸的黑色晚裝亮相，其不科學的火辣身材衣著成功震撼網民眼球，引發廣泛討論。
網民指「可人Kelly」太索好難忍
李子雄歷過兩段婚姻，1993年與同為演員的方曉虹結婚，育有一子，惟最終離婚收場。直至2010年，李子雄迎娶比佢細20歲、有「回族第一美女」之稱的內地藝人王雅琦（原名法提麥·雅琦）。李子雄一向以寵妻著稱，不過網民都不約而同大讚「可人Kelly」十分索，認為面對她實在好難忍，因此李子雄的反應實屬情有可原。
「港版林志玲」是醫美診所老闆
現年30歲的「可人Kelly」本名劉子儀，除了是一位醫美診所老闆，還曾在兩年前出版過寫真集《My～Secret》，被稱為「港版林志玲」，她更不時在社交網大曬性感靚相，包括各式泳衣照、真空床照以及濕身玩泡泡的影片等，以其豐滿的身材和甜美的外表在網絡上擁有大量粉絲。
撰文：東方新地圖片來源：IG@kellybaby603、微博@法提麥雅琦、微博@李子雄、TVB