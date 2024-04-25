李子雄嬲爆拍片維護女友人 怒斥網民惡意揣測從事不正當職業

64歲的李子雄向來係敢言嘅代表，活躍於網絡上嘅李子雄仲敢於同網民「駁火」。繼早前拍片稱劉青雲的視帝是撿來，引起極大的爭議後，最近李子雄又在社交平台爆seed怒轟網民，更直言：「你們這些網路噴子（惡意攻擊者）就沒有一點道德良知嗎？」再次引起熱議……

