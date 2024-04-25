李子雄嬲爆拍片維護女友人 怒斥網民惡意揣測從事不正當職業
李子雄同行女友人遭網民惡意揣測
李子雄早前在小紅書上分享了一段遊宜賓的短片，片中他與一位曾在廣東工作的女子同行。不過網民就將焦點放喺女方膝頭上嘅傷，甚至仲有網民留下帶有惡意的暗示，暗指佢從事不正當職業：「妹子膝蓋是剛戰鬥過嗎？」、「廣東工作過回去找對象，不會是在東莞工作吧」等不堪入目的評論。
李子雄嬲爆拍片為女友人澄清
對於惡意的揣測和攻擊，李子雄無法忍受兼拍片反擊。李子雄先用國語表達了自己的不滿：「你們都給我閉嘴！有些人在評論區真的很過分，什麼膝蓋有傷、什麼廣東東莞工作過，我知道你們什麼意思，我感謝你們喜歡我，但對不起，無端的揣測，惡意攻擊別人的人，我請你離開！」、「在廣東工作就要給你們抹黑嗎？」並強調女子是其弟弟的朋友，只是在中山做燈具代理的工作。
李子雄雙語狂鬧網民
李子雄最後仲以廣東話嚴肅地說明自己嘅立場：「呢啲唔係冷漠同麻木，而係冷血同殘酷！如果你屋企嘅小朋友，或者你嘅女朋友遭到網暴（網路暴力），你會有咩感受？我唔知道仲有幾多呢啲血嘅教訓，或者前車可鑑，我只係希望呢啲網暴者可以良心發現！」李子雄更強調，自己的社交平台不應該出現任何形式的網絡欺凌，尤其是對女性的不尊重，更獲大批網民留言力撐。
64歲李子雄指劉青雲影帝是撿回來 網民嬲爆回嗆：你撿個來看看
64歲的李子雄在八十年代憑藉電影《英雄本色》中的「大哥成」一角走紅，最近幾年轉到北上發展，時常拍片分享娛樂圈八卦故事。最近，李子雄爆料關於劉青雲奪得影帝獎的幕後內幕，並稱「劉青雲的影帝是撿回來的」，即引來大量網民的討論！
李子雄拍片指劉青雲「不符合大眾的審美」
李子雄與劉青雲同為無綫電視藝員訓練班出身，當時李子雄比劉青雲早一屆考入藝員訓練班。李子雄早前就拍片分享劉青雲成影帝的秘聞，他指當時劉青雲外表並不符合大眾審美：「在我當時那個年代，劉青雲濃眉厚唇、黑皮膚的形象，並不符合大眾的審美，很多人都不看好他。」
李子雄指劉青雲的影帝是「撿回來」
李子雄續指當年劉青雲考完藝員訓練班後很久都沒有收錄到通知信，幸好劉青雲沒有放棄：「但是這傢伙就是很自信，他覺得自己能考上。」李子雄表示當時劉青雲主動打電話查詢考試結果，才發現原來只是通知書誤寄到其他地址：「哎啊，你們說，是不是撿到了？如果當時他沒有主動去查詢，可能大家就錯失了一位影帝，香港電影業沒有劉青雲，將失去多少光彩啊？」
網民嬲爆回嗆：你撿過來看看
雖然李子雄是在讚美劉青雲，但卻引來大批網民不滿。首先就有網民反駁認為劉青雲並不是「不符合大眾的審美」，反而仲好靚仔。同時，亦有網民不滿李子雄指劉青雲的影帝是「撿回來的」：「你的頭髮才是撿來的」、「你撿過來看看」、「人地有實力又說撿來的」、「怎麼能說撿到呢，明明是人家爭取的，你自己爭取的東西叫撿啊」等。
劉青雲影帝名言：掌聲也好，喝倒彩也好，我都接受，因為總比沒有聲音好！
憑著《神探大戰》再奪「最佳男主角」的劉青雲，去年在第41屆香港電影金像獎頒獎禮已是第三度登上影帝寶座，難怪六度與這個獎項刷身而過的頒獎嘉賓吳鎮宇，在宣讀他名字時笑言「無天理」。不少得獎者都鼓勵大家在追求夢想的道路上要夠堅持，青雲以豐富的人生經驗對此作出補充：「如果大家有夢想，又肯努力的話，而且又夠長命，你的夢想有一天會很奇怪地，帶點遺憾地實現，但不重要，世事豈可盡如人意。」最後青雲多謝收看頒獎禮的觀眾，及每一位熱愛香港電影、熱愛香港的朋友：「掌聲也好，喝倒彩也好，我都接受，因為總比沒有聲音好！」
李子雄「髮再生」成焦點
李子雄以59歲之齡再當爸爸，老來得子的李子雄不時在社交平台上分享家庭樂，更會分享與細仔糖豆的片段。從片中所見，今年4歲的糖豆似混血兒，眼睛深邃又鼻高，十分可愛，更會交足戲給李子雄，對答和演技都很自然，深得父母遺傳。而李子雄陪仔又跑又跳又打籃球，有心有力﹗不過不少網友就將焦點放在李子雄頭髮上，指他在《英雄本色》時演「大哥成」都已髮線向上移，大讚他現在一頭濃密頭髮如逆生長，大讚好神奇。
李子雄處男電影《英雄本色》演奸角即爆紅 提名最佳男配
今年63歲的李子雄1982年入讀TVB第11期藝員訓練班而入行，同屆同學有梁朝偉、吳鎮宇及張兆輝等。李子雄畢業後曾轉行，但後來被導演徐克發掘而轉為發展電影事業，首部電影《英雄本色》飾演「大哥成」令他一夜爆紅，因而獲得1987年香港電影金像獎「最佳新人獎」、「最佳男配角獎」提名，以及獲提名金馬獎「最佳男配角」，他演反派角色形象深入民心，所以在後來的演藝路上都大多飾演反派。李子雄其後數年參演不同電影，包括《倩女幽魂II人間道》、《跛豪》等，更曾演三級片《性奴》。
李子雄撈埋電視劇
1989年，李子雄獲無綫邀請拍攝劇集，包括1993年《開心華之里》演女婿角色、《天地男兒 》演葉永昌、《烈火雄心》演消防隊長駱曉峰等，他於2001年開始淡出香港市場，偶爾拍香港電影，以接拍內地劇為主，2013年才返TVB拍《忠奸人》演富商杜以鏗。
李子雄兩段婚姻大仔28歲 娶細廿年嫩妻老來得子育有4歲仔
李子雄歷過兩段婚姻，1993年與同為演員的方曉虹結婚，育有一子現年28歲，惟最終離婚收場。直至2010年，李子雄迎娶比佢細佢23歲、有「回族第一美女」之稱的內地藝人王雅琦（原名法提麥·雅琦），對方激似JJ賈曉晨。雖二人一直被外間稱為「父女戀」，但他們依然恩愛十足，不時分享恩愛合照。