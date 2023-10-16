李家鼎黑面呼喝兼調走安德尊？被指貶到《流行都市》教煮餸有原因
「鼎爺」李家鼎 狂窒安德尊網民讚好
「鼎爺」李家鼎近日現身《流行都市》逢星期四的新環節「鼎爺家常菜」，一連10個星期教家庭觀眾煮餸，不過拍檔「大王」安德尊卻因為太嘈而被鼎爺嫌棄，節目中可以見到鼎爺不時黑面寸爆安德尊：「我未出聲，唔好問嘢住！」又呼喝安德尊要落油：「快啲快啲」，嚇到一向寸寸貢的安德尊都要乖乖收聲。
安德尊疑被鼎爺調走 換胡諾言上陣
而最近兩集「鼎爺家常菜」中，鼎爺的拍檔而換由安德尊和宋芝齡，換成胡諾言和張美妮，網民紛紛表示支持：「應該係鼎爺要求掉走大王」、「安德尊真係好嘈好煩，鼎爺一定唔鍾意呢套，直頭都唔想望佢」、「原來好多人同我一樣都唔鍾意安德尊，冇佢喺度，真係睇得好舒服」等。
有網民力撐：好想睇鼎爺窒爆安德尊
不過亦有網民力撐安德尊留低，原來是覺得兩人合作好有火花：「有大王先爽，佢攪攪震先爽」、「好想睇鼎爺窒爆安德尊，早兩集嗰句『智者問得巧，愚者問得笨』真係好應」、「鐘意睇德尊多啲，兩個炒吓嘴勁好笑」、「咁先有火花 當鼎爺遇上大王時，確實現場火氣鑊氣都很大」等等。
鼎爺傳為還騷債接拍《流行都市》
而鼎爺被「降呢」到《流行都市》教煮餸，據指是因為鼎爺堅持今年騷就要今年還清，不想積落到下年，而TVB亦不想白白出糧給鼎爺，於是安排鼎爺去接拍《流行都市》還騷債，結果令一眾網民都十分受落。睇番資料，近月來鼎爺密密出騷，繼上《思家大戰》玩遊戲後，又上埋黎耀祥主持的《請客必食 18道菜》做嘉賓，看來好有決心還騷債。
鼎爺做「教煮」源於一個女人？
粗豪的鼎爺唔止武得，仲好煮得，講到由武術指導兼演員變做真正「教煮」係幾時，佢就話源於一個女人，就係珍姐啦！鼎爺曾在《肥媽李鼎》中透露：「想當年有個曾勵珍監製嘅處境劇《香港＇82》，要拍一場食飯戲，點知道具餸出咗事，有人食完又屙又嘔，嗰味係蘿蔔炒魚鬆…阿珍話咁叻你煮吖，我話我驚你呀，煮咪煮囉，阿珍食完之後佢就記得喇。30年後，拍咗個《男人食堂》，你知我把口唔曉停，同肥媽差唔多，佢哋話見我幾Talk得，阿珍就叫我不如煮嘢食啦，咁就整咗個《阿爺廚房》出嚟。」
拍《阿爺廚房》經歷三次試廠
鼎爺又在另一集中講到最想多謝的人是曾勵珍，自言和珍姐好 Friend 的鼎爺說：「我由藝員做到煮食嘅主持，都係珍姐極力推薦我嘅，我有天大本事都冇用，都要有人畀機會先得。」鼎爺更自揭當初拍攝節目《阿爺廚房》前經歷了三次試廠，他說：「真係試到我忟，覺得我眼神惡同聲氣大，前前後後試咗三次，其實佢都好重視，如果唔係都唔會嘥錢試你呢個傻佬啦。」
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