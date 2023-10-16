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李家鼎黑面呼喝兼調走安德尊？被指貶到《流行都市》教煮餸有原因

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現年76歲的「鼎爺」李家鼎廚藝了得，近年先後主持《阿爺廚房》和《肥媽李鼎》等烹飪節目，收視都高企，近日他卻忽然現身主婦資訊節目《流行都市》，主持新環節「鼎爺家常菜」，被指遭到「降呢」！

肥媽 李家鼎 游嘉欣 兩大廚藝高手再加一個新丁。
今年5月鼎爺與肥媽及游嘉欣主持《肥媽李鼎》最高收視17.2點，一度成為今年周一至周五綜藝節目收視之冠，游嘉欣曾透露節目將會開拍第二季。（圖片來源：TVB）
李家鼎 2016年主持 《阿爺廚房》，令鼎爺的廚藝一鳴驚人，人氣急升。
2016年主持 《阿爺廚房》，令鼎爺的廚藝一鳴驚人，人氣急升。（圖片來源：《阿爺廚房》截圖）

「鼎爺」李家鼎 狂窒安德尊網民讚好

「鼎爺」李家鼎近日現身《流行都市》逢星期四的新環節「鼎爺家常菜」，一連10個星期教家庭觀眾煮餸，不過拍檔「大王」安德尊卻因為太嘈而被鼎爺嫌棄，節目中可以見到鼎爺不時黑面寸爆安德尊：「我未出聲，唔好問嘢住！」又呼喝安德尊要落油：「快啲快啲」，嚇到一向寸寸貢的安德尊都要乖乖收聲。

李家鼎 安德尊對住鼎爺講唔停，仲手勢多多，唔只鼎爺，連網民都話睇到好煩！
安德尊對住鼎爺講唔停，仲手勢多多，唔只鼎爺，連網民都話睇到好煩！（圖片來源：《流行都市》截圖）
李家鼎 鼎爺對住安德尊個樣勁唔耐煩。
鼎爺對住安德尊個樣勁唔耐煩。（圖片來源：《流行都市》截圖）
李家鼎 搞到鼎爺黑晒面。
搞到鼎爺黑晒面。（圖片來源：《流行都市》截圖）
李家鼎 仲開口呼喝安德尊！
仲開口呼喝安德尊！（圖片來源：《流行都市》截圖）

安德尊疑被鼎爺調走 換胡諾言上陣

而最近兩集「鼎爺家常菜」中，鼎爺的拍檔而換由安德尊和宋芝齡，換成胡諾言和張美妮，網民紛紛表示支持：「應該係鼎爺要求掉走大王」、「安德尊真係好嘈好煩，鼎爺一定唔鍾意呢套，直頭都唔想望佢」、「原來好多人同我一樣都唔鍾意安德尊，冇佢喺度，真係睇得好舒服」等。

李家鼎 鼎爺喺《流行都市》嘅拍檔原本係安德尊同宋芝齡。
鼎爺喺《流行都市》嘅拍檔原本係安德尊同宋芝齡。（圖片來源：《流行都市》截圖）
李家鼎 依家已換成胡諾言同張美妮。
依家已換成胡諾言同張美妮。（圖片來源：《流行都市》截圖）
李家鼎 鼎爺即刻有番笑容。
鼎爺即刻有番笑容。（圖片來源：《流行都市》截圖）

有網民力撐：好想睇鼎爺窒爆安德尊

不過亦有網民力撐安德尊留低，原來是覺得兩人合作好有火花：「有大王先爽，佢攪攪震先爽」、「好想睇鼎爺窒爆安德尊，早兩集嗰句『智者問得巧，愚者問得笨』真係好應」、「鐘意睇德尊多啲，兩個炒吓嘴勁好笑」、「咁先有火花 當鼎爺遇上大王時，確實現場火氣鑊氣都很大」等等。

李家鼎 有網民力撐安德尊留低！
有網民力撐安德尊留低！（圖片來源：《流行都市》截圖）
網民 李家鼎上節目經常發脾氣，粗聲粗氣，有好多曾經同鼎爺合作過嘅工作人員都話​​佢粗口爛舌加脾氣差。
話想睇鼎爺窒爆安德尊！（圖片來源：《C9特工》截圖）

鼎爺傳為還騷債接拍《流行都市》

而鼎爺被「降呢」到《流行都市》教煮餸，據指是因為鼎爺堅持今年騷就要今年還清，不想積落到下年，而TVB亦不想白白出糧給鼎爺，於是安排鼎爺去接拍《流行都市》還騷債，結果令一眾網民都十分受落。睇番資料，近月來鼎爺密密出騷，繼上《思家大戰》玩遊戲後，又上埋黎耀祥主持的《請客必食 18道菜》做嘉賓，看來好有決心還騷債。

李家鼎 鼎爺早前曾上《請客必食 18道菜》擔任嘉賓主持。
鼎爺早前曾上《請客必食 18道菜》擔任嘉賓主持。（圖片來源：TVB）
李家鼎 又上《思家大戰》同一班年輕人一齊搶答問題。
又上《思家大戰》同一班年輕人一齊搶答問題。（圖片來源：TVB）
李家鼎 該集《思家大戰》鼎爺係跟住黎諾懿一隊上陣。
該集《思家大戰》鼎爺係跟住黎諾懿一隊上陣。（圖片來源：TVB）
李家鼎 《肥媽李鼎》雖然有計劃拍第二季，但相信要到明年才開拍。
《肥媽李鼎》雖然有計劃拍第二季，但相信要到明年才開拍。（圖片來源：FB@李家鼎 CrazySteve）

鼎爺做「教煮」源於一個女人？

粗豪的鼎爺唔止武得，仲好煮得，講到由武術指導兼演員變做真正「教煮」係幾時，佢就話源於一個女人，就係珍姐啦！鼎爺曾在《肥媽李鼎》中透露：「想當年有個曾勵珍監製嘅處境劇《香港＇82》，要拍一場食飯戲，點知道具餸出咗事，有人食完又屙又嘔，嗰味係蘿蔔炒魚鬆…阿珍話咁叻你煮吖，我話我驚你呀，煮咪煮囉，阿珍食完之後佢就記得喇。30年後，拍咗個《男人食堂》，你知我把口唔曉停，同肥媽差唔多，佢哋話見我幾Talk得，阿珍就叫我不如煮嘢食啦，咁就整咗個《阿爺廚房》出嚟。」

肥媽 李家鼎 游嘉欣 肥媽、李家鼎、游嘉欣 李家鼎 就係靠呢套劇嘅道具餸造就契機！
就係靠呢套劇嘅道具餸造就契機！（圖片來源：TVB）
李家鼎 鼎爺於1966年正式出道，入行初期做龍虎武師，於1966年接咗一齣西片，幫手做副指導，慢慢做上去。
鼎爺於1966年正式出道，入行初期做龍虎武師，於1966年接咗一齣西片，幫手做副指導，慢慢做上去。（圖片來源：FB@李家鼎 CrazySteve）

拍《阿爺廚房》經歷三次試廠

鼎爺又在另一集中講到最想多謝的人是曾勵珍，自言和珍姐好 Friend 的鼎爺說：「我由藝員做到煮食嘅主持，都係珍姐極力推薦我嘅，我有天大本事都冇用，都要有人畀機會先得。」鼎爺更自揭當初拍攝節目《阿爺廚房》前經歷了三次試廠，他說：「真係試到我忟，覺得我眼神惡同聲氣大，前前後後試咗三次，其實佢都好重視，如果唔係都唔會嘥錢試你呢個傻佬啦。」

李家鼎 肥媽李鼎 翡翠臺播映最後一集林嶺東感激之恩肥媽 鼎爺就好多謝珍姐嘅提攜。
鼎爺最多謝珍姐嘅提攜。（圖片來源：TVB）
李家鼎 自主持《阿爺廚房》後，鼎爺廚藝了得的形象深入民心。
自主持《阿爺廚房》後，鼎爺廚藝了得的形象深入民心。（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：《流行都市》截圖、《阿爺廚房》截圖、《C9特工》截圖、TVB、FB@李家鼎 CrazySteve

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