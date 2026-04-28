李家鼎23年前慈父舊片瘋傳！昔日溫馨互動成反目鐵證 鼎爺親揭李泳漢「恐怖力量」惹熱議
鼎爺罕有收火為孖仔下廚 李泳漢力撐老竇講嘢有道理
這段翻Hit的片段來自2003年TVB節目《智趣相投-我愛ICHI爸》，當時年僅二十出頭的李泳漢與李泳豪樣子青澀俊朗，節目中鼎爺一改平日火爆形象，親自入廚為愛子下廚，盡顯慈父一面。當李泳漢在旁笑問：「拋唔拋到（鑊）呀你？」鼎爺亦只是笑笑口反駁，場面溫馨。被問到鼎爺是否嚴父時，李泳漢更即時力撐爸爸：「大家都知我Daddy講嘢幾大聲，啲人覺得佢惡，但相反我哋兩兄弟好欣賞佢呢樣嘢，因為我哋覺得佢份人好氣直理爽（壯），佢亦都唔係亂發脾氣嗰種，錯佢一定會好惡，不過一定有道理囉。」
李泳豪怕羞唔敢學廚 鼎爺語重心長教做戲
節目中亦見到兩兄弟截然不同的性格，鼎爺深知大孖李泳漢愛食蟹、細孖李泳豪愛食魚，但被問到為何不學廚時，李泳豪怕怕羞羞地表示：「我哋都想學，但Daddy教得太快，我哋記唔切，又可能冇乜天份。」相反，李泳漢則坦白直認：「我認我懶，剩係想食。」當時兩子剛入行，鼎爺亦語重心長地分享演員操守，教導他們：「就算一場戲一句對白，或者係幾場戲兩、三句對白，你都要做好，投入你嘅工作，唔好話交行貨，我最唔鍾意呢樣嘢。」
李泳漢按摩氹掂鼎爺 驚爆大仔力量比細佬大兩倍
適逢當時臨近父親節，李泳漢更即場為鼎爺按摩膊頭，氹得鼎爺笑到「四萬咁口」，場面極度溫馨。此時，鼎爺更爆出一個驚人事實，大讚大仔力量驚人：「不過佢好叻㗎喎，佢啲手指好犀利，你睇個大仔好似斯斯文文，細佬好粗豪，點知我同佢練功時候，佢個力比細佬大兩倍，你睇唔出。佢犀利過我，我戴上拳擊墊俾佢打，幾嘢我隻手都痺埋，估唔到佢書生樣，啲力咁犀利囉。」這番話在今日看來，實在令人不寒而慄。
網民唏噓此情不再 翻舊帳指李泳漢曾動粗
昔日父慈子孝的畫面，如今卻變成互相指責的羅生門，大批網民看完舊片後都感到非常唏噓，紛紛留言：「此情可待成追憶，只是當時已惘然！」、「睇番以前大孖樣子，唔係現在咁恐怖，反臉無情！」、「相由心生。當年個樣唔同。」更令人心寒的是，鼎爺在片中提到大仔「力氣大」一事，竟令網民聯想起當年楊思琦曾爆料指李泳漢差點將細佬的手打斷，不禁留言：「真係好大力，連自己細佬嘅手都打斷真殘忍」、「所以可以打斷隻手」，感嘆一個原本和睦的家庭，如今關係已覆水難收。