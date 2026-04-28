李家鼎23年前慈父舊片瘋傳！昔日溫馨互動成反目鐵證 鼎爺親揭李泳漢「恐怖力量」惹熱議

李家鼎（鼎爺）與前妻施明所生的兩名兒子李泳漢與李泳豪，自母親離世後爆發的家庭恩怨愈演愈烈，先是兄弟間為錢銀問題公開互數，鼎爺更罕有開火怒斥大仔李泳漢不事生產，令家醜徹底外揚。正當風波看似稍為平息之際，近日一段鼎爺與兩子於2003年拍攝的節目舊片在網上瘋傳，當年三父子溫馨滿瀉的畫面，與今日決裂的殘酷現實形成強烈對比，物是人非的景況，令網民大嘆「此情不再」。