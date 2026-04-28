李家鼎23年前慈父舊片瘋傳！昔日溫馨互動成反目鐵證 鼎爺親揭李泳漢「恐怖力量」惹熱議

最新娛聞
東方新地

廣告

李家鼎（鼎爺）與前妻施明所生的兩名兒子李泳漢與李泳豪，自母親離世後爆發的家庭恩怨愈演愈烈，先是兄弟間為錢銀問題公開互數，鼎爺更罕有開火怒斥大仔李泳漢不事生產，令家醜徹底外揚。正當風波看似稍為平息之際，近日一段鼎爺與兩子於2003年拍攝的節目舊片在網上瘋傳，當年三父子溫馨滿瀉的畫面，與今日決裂的殘酷現實形成強烈對比，物是人非的景況，令網民大嘆「此情不再」。

鼎爺罕有收火為孖仔下廚 李泳漢力撐老竇講嘢有道理

這段翻Hit的片段來自2003年TVB節目《智趣相投-我愛ICHI爸》，當時年僅二十出頭的李泳漢與李泳豪樣子青澀俊朗，節目中鼎爺一改平日火爆形象，親自入廚為愛子下廚，盡顯慈父一面。當李泳漢在旁笑問：「拋唔拋到（鑊）呀你？」鼎爺亦只是笑笑口反駁，場面溫馨。被問到鼎爺是否嚴父時，李泳漢更即時力撐爸爸：「大家都知我Daddy講嘢幾大聲，啲人覺得佢惡，但相反我哋兩兄弟好欣賞佢呢樣嘢，因為我哋覺得佢份人好氣直理爽（壯），佢亦都唔係亂發脾氣嗰種，錯佢一定會好惡，不過一定有道理囉。」

李泳豪怕羞唔敢學廚 鼎爺語重心長教做戲

節目中亦見到兩兄弟截然不同的性格，鼎爺深知大孖李泳漢愛食蟹、細孖李泳豪愛食魚，但被問到為何不學廚時，李泳豪怕怕羞羞地表示：「我哋都想學，但Daddy教得太快，我哋記唔切，又可能冇乜天份。」相反，李泳漢則坦白直認：「我認我懶，剩係想食。」當時兩子剛入行，鼎爺亦語重心長地分享演員操守，教導他們：「就算一場戲一句對白，或者係幾場戲兩、三句對白，你都要做好，投入你嘅工作，唔好話交行貨，我最唔鍾意呢樣嘢。」

李泳漢按摩氹掂鼎爺 驚爆大仔力量比細佬大兩倍

適逢當時臨近父親節，李泳漢更即場為鼎爺按摩膊頭，氹得鼎爺笑到「四萬咁口」，場面極度溫馨。此時，鼎爺更爆出一個驚人事實，大讚大仔力量驚人：「不過佢好叻㗎喎，佢啲手指好犀利，你睇個大仔好似斯斯文文，細佬好粗豪，點知我同佢練功時候，佢個力比細佬大兩倍，你睇唔出。佢犀利過我，我戴上拳擊墊俾佢打，幾嘢我隻手都痺埋，估唔到佢書生樣，啲力咁犀利囉。」這番話在今日看來，實在令人不寒而慄。

網民唏噓此情不再 翻舊帳指李泳漢曾動粗

昔日父慈子孝的畫面，如今卻變成互相指責的羅生門，大批網民看完舊片後都感到非常唏噓，紛紛留言：「此情可待成追憶，只是當時已惘然！」、「睇番以前大孖樣子，唔係現在咁恐怖，反臉無情！」、「相由心生。當年個樣唔同。」更令人心寒的是，鼎爺在片中提到大仔「力氣大」一事，竟令網民聯想起當年楊思琦曾爆料指李泳漢差點將細佬的手打斷，不禁留言：「真係好大力，連自己細佬嘅手都打斷真殘忍」、「所以可以打斷隻手」，感嘆一個原本和睦的家庭，如今關係已覆水難收。

李家鼎 李泳漢 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
李家鼎 李泳漢 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
李家鼎 李泳漢 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
李家鼎 李泳漢 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
李家鼎 李泳漢 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
李家鼎 李泳漢 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
李家鼎 李泳漢 李泳豪首度發文悼念亡母，並承諾照顧老父。（圖片來源：網上圖片）
李泳豪首度發文悼念亡母，並承諾照顧老父。（圖片來源：網上圖片）
李家鼎 李泳漢 李家鼎與前妻施明雖然離婚多年，但依然非常關心對方，一家人相處融洽，非常有義氣。（圖片來源：IG圖片）
李家鼎與前妻施明雖然離婚多年，但依然非常關心對方，一家人相處融洽，非常有義氣。（圖片來源：IG圖片）
李家鼎 李泳漢 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）
李家鼎 李泳漢 （圖片來源：Facebook）
（圖片來源：Facebook）
李家鼎 李泳漢 鼎爺與施明雖然離婚多年，但他一直照顧前妻及李泳豪、李泳漢兩兄弟，李泳漢兒子百日宴，全家開心影合照。（圖片來源：新傳媒資料室）
鼎爺與施明雖然離婚多年，但他一直照顧前妻及李泳豪、李泳漢兩兄弟，李泳漢兒子百日宴，全家開心影合照。（圖片來源：新傳媒資料室）

圖片來源：TVB娛樂新聞台、網上圖片、IG圖片、新傳媒資料庫、Facebook、新傳媒資料室資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 