美食新聞報道｜鼎爺解構樟茶鴨驚人身世！竟關北京填鴨事？揭開新派上海菜秘聞

今晚（13日）「鼎爺」李家鼎在節目《美食新聞報道》中，帶同行仔到中環品嚐新派上海菜，席間更化身歷史學家，驚爆經典名菜「樟茶鴨」的由來，原來與一位被貶官員有關，身世更與北京填鴨有千絲萬縷的關係！鼎爺即場解構兩大上海名菜背後不為人知的故事，令觀眾眼界大開。究竟樟茶鴨與北京填鴨有何淵源？而響油鱔糊又為何會有如此特別的名字？