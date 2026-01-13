美食新聞報道｜鼎爺解構樟茶鴨驚人身世！竟關北京填鴨事？揭開新派上海菜秘聞
廣告
今晚（13日）「鼎爺」李家鼎在節目《美食新聞報道》中，帶同行仔到中環品嚐新派上海菜，席間更化身歷史學家，驚爆經典名菜「樟茶鴨」的由來，原來與一位被貶官員有關，身世更與北京填鴨有千絲萬縷的關係！鼎爺即場解構兩大上海名菜背後不為人知的故事，令觀眾眼界大開。究竟樟茶鴨與北京填鴨有何淵源？而響油鱔糊又為何會有如此特別的名字？
鼎爺中環開餐 點評新派上海菜：油少啲！
節目甫開始，鼎爺已明確表示自己對新派上海菜的偏愛，他直言：「新派我接受多啲，味無咁濃、油亦無舊派咁多。」一語道破新派菜式更符合現代人追求健康、口味清淡的飲食潮流。今次他與行仔到訪中環一間上海菜館，點了樟茶鴨、龍鬚桂魚絲及響油鱔糊三道經典菜式，並預告將會逐一講解菜式背後的典故，為觀眾帶來一場味覺與知識的盛宴。
鼎爺開估 樟茶鴨身世大揭秘
講到樟茶鴨，鼎爺娓娓道出一段關於官場失意與美食創新的故事。他引述坊間傳聞，解開樟茶鴨的身世之謎：「聽講樟茶鴨原本係北京填鴨嗰類，相傳有位京官得罪皇帝，被貶咗去成都，當地著名嘅係煙燻鴨。因為個官好掛住北京填鴨，最後廚師將煙燻鴨同填鴨做法融合成樟茶鴨。」這個典故揭示了樟茶鴨原來是京菜與川菜的混合體，一道菜包含了煙燻與燒烤兩種截然不同的烹調技巧，背後更藏著一段思鄉情懷，極具故事性。
響油鱔糊點解叫響油？鼎爺親解謎團
除了樟茶鴨，另一道名菜「響油鱔糊」的名字亦相當有趣。鼎爺解釋，這道菜的精髓全在於上桌前的最後一個步驟。所謂「響油」，正是指菜式上桌後，侍應會將一勺滾燙的熱油淋在鱔糊之上，油與醬汁接觸時會發出「滋滋」的聲響，香氣亦隨之撲鼻而來，極具聽覺與嗅覺的衝擊力。這個充滿儀式感的上菜過程，就是「響油鱔糊」得名的由來，充份體現了中華廚藝對色、香、味、聲、形的極致追求。
網民大讚長知識：食咗咁多年原來唔知！
鼎爺在節目中大談名菜典故，再次成功俘虜網民，不少觀眾大讚內容豐富又有趣，彷彿上了一堂精彩的飲食歷史課。網民紛紛留言：「鼎爺真係一本活字典，食餐飯都學到歷史！」、「原來樟茶鴨個故仔咁得意，下次食嗰陣可以同朋友分享」、「響油鱔糊個名原來咁直接，好有畫面感！」、「好鍾意睇鼎爺講故，生動又有趣」、「新派上海菜聽落健康啲，想試下！」鼎爺再次憑藉其深厚的飲食文化知識，將一頓飯變成一堂有趣的歷史課，令網民紛紛表示獲益良多。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期