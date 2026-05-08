81歲李家鼎自揭不獲續約 回顧血汗演藝路 18歲入行做龍虎武師 為家辛勞一生

81歲李家鼎（鼎爺）——這個名字在香港人心目中，從來都係硬漢、惡人、武術宗師的代名詞。由龍虎武師打到《阿爺廚房》主持，鼎爺一生為家人拼搏，本應光榮引退享清福。點知近日佢親自開腔爆出驚人內幕：不獲公司續約之餘，更揭露與長子李泳漢之間長達多年的經濟糾紛，令外界震驚不已。銀幕上威風八面的鐵漢，現實中竟然81歲仍被迫「養全家」，背後真相令人唏噓。