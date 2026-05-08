81歲李家鼎自揭不獲續約 回顧血汗演藝路 18歲入行做龍虎武師 為家辛勞一生
鼎爺自揭不獲續約 未來工作量大減
李家鼎在最新訪問中坦言，自己將不獲公司續約，預計未來工作量會大幅減少。對於一位81歲的資深藝人而言，本應是功成身退的時候，但鼎爺的處境卻遠非如此輕鬆。他透露近7、8年來，長子李泳漢一家幾口的所有開支，全部由他一個人承擔，每個月起碼支付50,000蚊家用，包括孫仔的保險費、學費，以及照顧前妻施明和大仔一家的兩名外傭薪金，經濟壓力之大可想而知。
李泳漢怒斥老父「趕絕」全家 拒絕自力更生
最令鼎爺心寒的是，當他將不獲續約、收入即將減少的消息告知李泳漢，原以為身為長子能夠體諒老父的困境，豈料李泳漢非但沒有表示理解，反而怒斥鼎爺此舉是在「趕絕」他全家。鼎爺在訪問中反問：「你兩公婆都唔做嘢，點養你呢？」李泳漢卻滿口歪理回應：「搵份搵份，我高中畢業都冇，我幾多歲？45歲，出去做銷售員都唔請！」兩公婆齊齊拒絕出去搵工自力更生，令鼎爺既無奈又心痛。
18歲入行做龍虎武師 為養家放棄做男主角
回顧鼎爺的演藝生涯，每一步都係血汗換返嚟。他18歲入行做龍虎武師，憑住過人的身手和拼勁，曾獲國泰、邵氏等多間大公司垂青，力邀他擔任男主角。換作一般人，面對成為銀幕巨星的機會必定二話不說答應，但鼎爺為了養活家人，寧願選擇薪酬較高、但體力消耗更大的武師工作，默默犧牲了自己的明星夢。
70年代加入無綫 「李威」一角深入民心
70年代李家鼎加入無綫電視，1981年於情境喜劇《香港八一》至《香港八六》中飾演「李威」一角，成為家傳戶曉的經典角色。多年來他一直於無綫擔任演員及武術暨馬術指導，同時亦活躍於電影界擔當武術指導工作。因外型嚴肅威怒，鼎爺多數出演反派或武術高手，行內人尊稱他為「鼎爺」，威武形象深入民心，成為香港影視界不可或缺的「惡人王」。
2004年陷事業低谷 一代硬漢被迫夜場兼職
然而即使係銀幕上的鐵漢，現實中都有跌落谷底的時候。2004年至2005年期間，鼎爺陷入事業低谷，當時TVB底薪收入根本不足以維持生活，一代硬漢被迫在夜場兼職教授騎術，靠汗水熬過人生最寒冷的冬天。對於一位曾經叱咤風雲的武術指導而言，這段日子的辛酸可想而知，但為了家人，鼎爺從來沒有放棄。
《阿爺廚房》一炮而紅 由惡人洗底成全港阿爺
轉機出現在TVB高層曾勵珍身上。她深知鼎爺廚藝了得，力排眾議免試鏡讓他主持《阿爺廚房》。節目一出即引起全城轟動，鼎爺以精湛刀功及失傳粵菜秘訣一炮而紅，由李家鼎和譚玉瑛主持的《阿爺廚房》系列前後拍了五輯，成功將鼎爺由「反派專業戶」洗底成「全港阿爺」。廣告、代言接踵而來，他更開設燒鵝湯館，迎來事業最高峰，風光一時無兩。
81歲仍無法退休 鐵漢背後的辛酸真相
隨著今次家醜曝光，外界才驚覺鼎爺多年來為養活大仔李泳漢一家，一直背負著沉重的經濟負擔。由18歲做龍虎武師開始，到81歲仍然無法退休，鼎爺的一生幾乎都在為家人拼搏。銀幕上他是令人聞風喪膽的惡人，現實中卻是一個為仔女操碎心的老父親。如今不獲續約、收入大減，但45歲的長子仍然拒絕自力更生，這位鐵漢的晚年困局，實在令人感慨萬千。網民紛紛留言表示心痛，有人直言「鼎爺一世英名，點解養出咁嘅仔」，亦有人感嘆「養兒一百歲，長憂九十九」，認為李泳漢作為45歲成年人理應自食其力，不應再啃老父的血汗錢。