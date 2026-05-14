《阿爺廚房》重播揭當年秘辛 李家鼎自爆一原因遭男高層拒絕開拍
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無綫電視近日重播李家鼎成名節目《阿爺廚房》，正值鼎爺與兩個兒子李泳豪、李泳漢因前妻施明離世後爆出連串家庭糾紛之際。節目重播勾起當年開拍往事，鼎爺親自揭露曾遭電視台男高層拒絕拍攝煮食節目，對方直言不相信他懂得煮食，這段鮮為人知的幕後故事令人意外。
黃淑儀多年前推薦鼎爺拍煮食節目遭高層駁回
烹飪高手黃淑儀早年深知李家鼎廚藝了得，特意向電視台推薦他拍攝煮食節目。不過當時一名男性高層卻直接拒絕提案，理由竟然是不相信鼎爺具備真正廚藝。鼎爺憶述當年情況時表示：「之前係推薦過我，但俾人reject咗啦，好多年前嘅事啦。佢都退咗休啦，男人嚟嘅，可能佢唔信我識煮嘢啦。」這位曾經「有眼無珠」的高層如今已退休，而鼎爺的廚藝早已獲觀眾認證。
曾勵珍邀請開拍《阿爺廚房》一炮而紅
雖然首次被拒，但李家鼎的廚藝終究沒有被埋沒。後來TVB高層曾勵珍親自邀請鼎爺拍攝《阿爺廚房》，節目播出後大受歡迎，鼎爺憑藉精湛廚藝和爽朗性格迅速走紅，成為家傳戶曉的「煮食達人」。鼎爺提到：「今次係曾勵珍小姐搵我嘅。」從被質疑到成為皇牌節目主持，鼎爺用實力證明了當年那位男高層的判斷完全錯誤。
鼎爺堅拒父子檔上陣主持避免惹來批評
《阿爺廚房》走紅後，當年有不少網民建議鼎爺提攜兒子，以父子檔形式一同主持節目。不過鼎爺聽到建議後即時表態反對，直言：「千祈唔好，父子兵實俾人話。」他認為父子同台必定招來負面批評和閒言閒語，寧願將一身廚藝私下傳授給兒子，也不願在鏡頭前製造話題。如今回看鼎爺與兒子們的關係已鬧至公開決裂，當年的顧慮似乎並非多餘。
網民感嘆鼎爺家庭風波與節目重播形成強烈對比
《阿爺廚房》在午間時段重播，正值李家鼎家庭糾紛鬧得滿城風雨之際，不少網民感觸良多。有網民留言「以前睇鼎爺煮嘢食好開心，而家睇到佢同仔嘅新聞好唏噓」，亦有人表示「鼎爺當年唔肯同仔一齊拍節目，可能早就預見到今日」。部分觀眾則選擇專注欣賞節目本身，留言稱「唔理佢私事，鼎爺煮嘢食真係有料到，當年嗰個高層真係走寶」。
資料或影片來源：原文刊於新假期