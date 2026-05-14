《阿爺廚房》重播揭當年秘辛 李家鼎自爆一原因遭男高層拒絕開拍

無綫電視近日重播李家鼎成名節目《阿爺廚房》，正值鼎爺與兩個兒子李泳豪、李泳漢因前妻施明離世後爆出連串家庭糾紛之際。節目重播勾起當年開拍往事，鼎爺親自揭露曾遭電視台男高層拒絕拍攝煮食節目，對方直言不相信他懂得煮食，這段鮮為人知的幕後故事令人意外。