李泳豪與鼎爺女友Viva及馬貫東長期不和 因一事結怨至今耿耿於懷
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李家鼎家族風波未平，繼施明離世後父子關係備受關注，今日再有雜誌爆料指鼎爺相戀20年女友Viva竟是無綫藝人馬貫東母親，而細孖李泳豪與Viva及馬貫東長期不和，背後牽涉一段令人意想不到的角色對調恩怨。
李泳豪與馬貫東因《鐵馬戰車》角色對調結怨
據悉Viva當年經鼎爺引薦兒子馬貫東入行，二人於2016年無綫劇集《鐵馬戰車》中同場演出。然而開拍前傳出鼎爺出面干預選角安排，最終馬貫東與李泳豪角色對調，馬貫東成功接下戲份較重的警長角色，更憑此入圍「飛躍進步男藝員」，反觀李泳豪只獲安排客串車手一角，戲份大幅縮減。這段往事令李泳豪至今仍耿耿於懷，與Viva及馬貫東關係一直欠佳，雙方更常為金錢問題產生嫌隙。
馬貫東回應家事僅以合十emoji帶過
面對傳媒就相關報道查詢，馬貫東僅表示：「我唔回應啦！」當記者追問母親或他本人有否因報道感到不開心時，馬貫東只回覆了兩個合十emoji，未有進一步解釋。至於李泳豪方面，截至目前對傳媒提問已讀不回，未有作出任何回應。雙方沉默態度令外界對這段複雜家族關係更添揣測。
鼎爺2016年爆紅後身家暴漲成導火線
李家鼎於2016年憑《阿爺廚房》爆紅，工作接踵而來令身家暴漲，Viva與鼎爺於2006年經朋友圈認識後迅速相戀，兩位失婚男女性格互補，感情穩定維持近20年。然而隨着鼎爺收入大增，孖仔與Viva對其資產各有想法，知情人士透露李泳豪與Viva早就不咬弦，常為錢鬥法。早前更有傳李泳豪老婆語音提及鼎爺趕住提款搞到撞車，原來並非為大孖李泳漢提款，而是趕去提款給Viva，另有傳鼎爺已豪付75萬元分手費結束這段黃昏戀。
網民熱議李家鼎家族糾紛愈揭愈多
消息曝光後隨即引發網民熱烈討論，有網民留言指「原來馬貫東係Viva個仔，難怪之前咁低調」，亦有人感嘆「一家人為錢反面真係好心酸」。部分網民更翻出《鐵馬戰車》選角風波舊帳，認為李泳豪當年被搶角確實委屈，「換轉係我都會嬲」。不過亦有網民認為家事不應公開，批評各方將私事搬上枱面只會令關係更難修補。
資料或影片來源：原文刊於新假期