81歲李家鼎圈外女友身份曝光！竟是TVB小生馬貫東母親 「爭產風波」再添新章
鼎爺圈外女友Viva身份曝光竟是TVB小生之母
據知情人士透露，與鼎爺相戀超過20年、細他10歲的女友Viva，真實身份是TVB力捧小生馬貫東的母親。Viva年輕時是學護出身，後來從事經絡治療工作，現時已退休湊孫。她早年離異後獨自撫養兩女一子，約於2006年在朋友聚會中與同樣失婚的鼎爺認識，兩人性格互補很快走在一起。鼎爺過去多次帶Viva公開露面接受訪問，但一直對外聲稱女友是圈外人。知情者更爆料指馬貫東當年是經由鼎爺引薦入行，難怪馬貫東對家事一直三緘其口。
李泳豪聲帶指控父親急撳錢為Viva
在爭產風波中流出的一段聲帶，揭露了Viva與鼎爺之間的金錢瓜葛。聲帶中李泳豪不忿地對父親說：「好似嗰日星期六，你晨早溜溜打俾我老婆，話冇錢呀！冇錢！」他指出當時Agnes即時幫鼎爺開e-banking查看，戶口明明有錢，但鼎爺堅持趁銀行星期六一點收工前趕出門，結果途中撞車。李泳豪在聲帶中直指：「咁急出去，一定係寫錢俾人，一定係馬貫東個阿媽。」換言之，鼎爺當日急於提款並非如外界所傳是給大仔李泳漢，而是給女友Viva。
鼎爺2017年走紅後身家暴漲成爭奪焦點
2017年鼎爺憑煮食節目走紅，廣告、商演、開食肆等工作排山倒海，收入十級跳，身家暴漲。除了一對孖仔各自被指控榨取父親金錢——大仔李泳漢被指至少攞走200萬元，細仔李泳豪夫婦則被指控取得340萬元——知情人士指Viva亦牽涉其中。據悉李泳豪與Viva早有過節，雙方經常為錢起衝突。馬貫東在單親家庭成長，由母親獨力撫養，入行頭18年收入不穩，曾窮到銀行戶口僅剩個位數，全靠母親不時塞錢入銀包支持他堅持演員夢想。
網民熱議鼎爺家事比劇情更離奇
事件曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人直言「鼎爺呢單嘢比TVB劇情更加精彩」。有網民留言表示：「原來馬貫東同鼎爺有呢層關係，難怪佢一直唔出聲」，亦有人感嘆：「81歲仲要俾仔女同女友爭身家，真係晚景淒涼」。部分網民則同情馬貫東被捲入風波，認為他只是母親的兒子，不應被牽連入李家恩怨之中。
李家鼎遇第二春 火爆性格一去不返
老來不單事業行運，鼎爺感情生活一樣甜蜜，94年同施明離婚後，早年遇上第二春，鼎爺女友「李師奶」，外表斯文打扮樸實，同鼎爺一樣經歷過一段失敗婚姻，同是天涯淪落人，也因此二人能互相遷就體諒，鼎爺更被女友溫柔融化，火爆性格一去不返。
據知情者透露：「鼎爺以前脾氣好火爆，講嘢又粗聲粗氣，但自從同咗女友一齊，佢成個變晒，你睇佢主持《阿爺廚房》，有時畀拍檔阿譚（譚玉瑛）窒一句，佢都唔上火就知，對住女友講嘢更加陰聲細氣，連粗口都冇講，鼎爺女友好賢淑，對佢簡直千依百順，鼎爺話乜就乜，呢個女人陪鼎爺捱過低潮，嗰時鼎爺發展唔順利，女友畀咗好多鼓勵支持佢，所以近年鼎爺事業行 運，對女友更加珍惜，雖然冇再婚打算，但鼎爺早就當女 友係老婆，見親朋友都叫『我老婆』、『我女人』咁，兩個 仔亦好接受阿爸呢段新關係，一家人相處融洽！」
一個人擔起兩頭家 鼎爺享受教仔湊孫
曾被影到李家鼎同女友更好有默契，經常夫唱婦隨，女友不時陪鼎爺入電視城開工，又會落私房菜館幫手打點，幾年前女友做咗外婆，鼎爺更視女友孫女如親孫女一樣愛錫，一得閒便弄孫為樂。趁著新年假期，鼎爺忙完工作即把握時間陪家人共敍天倫。
2020年《東方新地》影到鼎爺就孖住女友與女友家人歎茶，當日鼎爺駕車載同女友由西貢寓所出發，鼎爺先到太子搵朋友攞嘢，之後將車泊到女友寓所停車場，然後同女友步行去附近的仕德福酒店，拍拖十多年感覺有如老夫老妻，雖然說話不多但好有默契，到達酒店內的酒樓，原來女友的女兒及孫女早已在內等候，孫女還著住校服相信是剛剛放學，鼎爺和女友更一左一右貼實孫女坐，不時夾嘢食給孫女照顧周到，同平日火爆性格大相逕庭。另一日，鼎爺則同細仔泳豪到九龍城按腳，然後去茶餐廳醫肚，曾話過最自豪就係教出兩個乖仔的鼎爺，吃飯期間對住泳豪講到口沫橫飛，難得畀阿爸哦足全程的泳豪，一直聽得入神冇反駁，嚴父出孝子，鼎爺果然教仔有方！