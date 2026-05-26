81歲李家鼎圈外女友身份曝光！竟是TVB小生馬貫東母親 「爭產風波」再添新章

81歲李家鼎（鼎爺）前妻施明今年3月離世後，一對孖生仔李泳漢與李泳豪爭產風波愈演愈烈，雙方互爆聲帶互相指控。就在兩兄弟隔空開戰之際，鼎爺交往逾20年、一直被稱為「圈外女友」的神秘紅顏知己Viva真實身份終於曝光，牽扯出來的人物令整件事更加震撼。