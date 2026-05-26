81歲李家鼎圈外女友身份曝光！竟是TVB小生馬貫東母親 「爭產風波」再添新章

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81歲李家鼎（鼎爺）前妻施明今年3月離世後，一對孖生仔李泳漢與李泳豪爭產風波愈演愈烈，雙方互爆聲帶互相指控。就在兩兄弟隔空開戰之際，鼎爺交往逾20年、一直被稱為「圈外女友」的神秘紅顏知己Viva真實身份終於曝光，牽扯出來的人物令整件事更加震撼。

鼎爺圈外女友Viva身份曝光竟是TVB小生之母

據知情人士透露，與鼎爺相戀超過20年、細他10歲的女友Viva，真實身份是TVB力捧小生馬貫東的母親。Viva年輕時是學護出身，後來從事經絡治療工作，現時已退休湊孫。她早年離異後獨自撫養兩女一子，約於2006年在朋友聚會中與同樣失婚的鼎爺認識，兩人性格互補很快走在一起。鼎爺過去多次帶Viva公開露面接受訪問，但一直對外聲稱女友是圈外人。知情者更爆料指馬貫東當年是經由鼎爺引薦入行，難怪馬貫東對家事一直三緘其口。

李泳豪聲帶指控父親急撳錢為Viva

在爭產風波中流出的一段聲帶，揭露了Viva與鼎爺之間的金錢瓜葛。聲帶中李泳豪不忿地對父親說：「好似嗰日星期六，你晨早溜溜打俾我老婆，話冇錢呀！冇錢！」他指出當時Agnes即時幫鼎爺開e-banking查看，戶口明明有錢，但鼎爺堅持趁銀行星期六一點收工前趕出門，結果途中撞車。李泳豪在聲帶中直指：「咁急出去，一定係寫錢俾人，一定係馬貫東個阿媽。」換言之，鼎爺當日急於提款並非如外界所傳是給大仔李泳漢，而是給女友Viva。

鼎爺2017年走紅後身家暴漲成爭奪焦點

2017年鼎爺憑煮食節目走紅，廣告、商演、開食肆等工作排山倒海，收入十級跳，身家暴漲。除了一對孖仔各自被指控榨取父親金錢——大仔李泳漢被指至少攞走200萬元，細仔李泳豪夫婦則被指控取得340萬元——知情人士指Viva亦牽涉其中。據悉李泳豪與Viva早有過節，雙方經常為錢起衝突。馬貫東在單親家庭成長，由母親獨力撫養，入行頭18年收入不穩，曾窮到銀行戶口僅剩個位數，全靠母親不時塞錢入銀包支持他堅持演員夢想。

網民熱議鼎爺家事比劇情更離奇

事件曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人直言「鼎爺呢單嘢比TVB劇情更加精彩」。有網民留言表示：「原來馬貫東同鼎爺有呢層關係，難怪佢一直唔出聲」，亦有人感嘆：「81歲仲要俾仔女同女友爭身家，真係晚景淒涼」。部分網民則同情馬貫東被捲入風波，認為他只是母親的兒子，不應被牽連入李家恩怨之中。

李家鼎 馬貫東 李泳豪與父親鼎爺雙雙缺席解穢酒。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
李泳豪與父親鼎爺雙雙缺席解穢酒。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
李家鼎 馬貫東 （圖片來源：YouTube@豪仔Greg lee）
（圖片來源：YouTube@豪仔Greg lee）
李家鼎 馬貫東 （圖片來源：IG@drift_greg）
（圖片來源：IG@drift_greg）
李家鼎 馬貫東 施明後事一切由大孖李泳漢負責。（圖片來源：新傳媒資料室）
施明後事一切由大孖李泳漢負責。（圖片來源：新傳媒資料室）
李家鼎 馬貫東 （圖片來源：Facebook）
（圖片來源：Facebook）
李家鼎 馬貫東 李家鼎一家在施明離世後捲入內部金錢糾紛風波（圖片來源：Instagram）
李家鼎一家在施明離世後捲入內部金錢糾紛風波（圖片來源：Instagram）
李家鼎 馬貫東 （圖片來源：馬貫東IG）
（圖片來源：馬貫東IG）

李家鼎遇第二春 火爆性格一去不返

老來不單事業行運，鼎爺感情生活一樣甜蜜，94年同施明離婚後，早年遇上第二春，鼎爺女友「李師奶」，外表斯文打扮樸實，同鼎爺一樣經歷過一段失敗婚姻，同是天涯淪落人，也因此二人能互相遷就體諒，鼎爺更被女友溫柔融化，火爆性格一去不返。

李家鼎 馬貫東 同施明離婚多年，李家鼎對前妻及兩個兒子泳漢及泳豪都非常照顧，大仔泳漢已有一子一女。
同施明離婚多年，李家鼎對前妻及兩個兒子泳漢及泳豪都非常照顧，大仔泳漢已有一子一女。
李家鼎 馬貫東 與女友拍拖十多年，早已是一家人，17年 《鼎爺私房菜》 開幕，鼎爺女友帶同女兒及孫女到場，與泳漢、泳豪明顯關係良好。
與女友拍拖十多年，早已是一家人，17年 《鼎爺私房菜》 開幕，鼎爺女友帶同女兒及孫女到場，與泳漢、泳豪明顯關係良好。

據知情者透露：「鼎爺以前脾氣好火爆，講嘢又粗聲粗氣，但自從同咗女友一齊，佢成個變晒，你睇佢主持《阿爺廚房》，有時畀拍檔阿譚（譚玉瑛）窒一句，佢都唔上火就知，對住女友講嘢更加陰聲細氣，連粗口都冇講，鼎爺女友好賢淑，對佢簡直千依百順，鼎爺話乜就乜，呢個女人陪鼎爺捱過低潮，嗰時鼎爺發展唔順利，女友畀咗好多鼓勵支持佢，所以近年鼎爺事業行 運，對女友更加珍惜，雖然冇再婚打算，但鼎爺早就當女 友係老婆，見親朋友都叫『我老婆』、『我女人』咁，兩個 仔亦好接受阿爸呢段新關係，一家人相處融洽！」

李家鼎 馬貫東 鼎爺對女友外孫視如自己親生孫女一樣錫到燶，鼎爺拖住孫女行街期間還邊行邊傾，見到新奇嘅嘢又即時同孫女分享，逗得孫女笑開眉！
鼎爺對女友外孫視如自己親生孫女一樣錫到燶，鼎爺拖住孫女行街期間還邊行邊傾，見到新奇嘅嘢又即時同孫女分享，逗得孫女笑開眉！

李家鼎 馬貫東 早年遇上第二春，剛烈的鼎爺對住女友收晒火，同樣經歷過婚姻失敗的鼎爺女友，與前夫所生的女兒及孫女更同鼎爺相處融洽。
早年遇上第二春，剛烈的鼎爺對住女友收晒火，同樣經歷過婚姻失敗的鼎爺女友，與前夫所生的女兒及孫女更同鼎爺相處融洽。
李家鼎 馬貫東 日前一家人外出家庭樂，哎呀公公鼎爺好有愛，行街全程拖到孫女實一實，盡展鐵漢柔情一面。
日前一家人外出家庭樂，哎呀公公鼎爺好有愛，行街全程拖到孫女實一實，盡展鐵漢柔情一面。

一個人擔起兩頭家 鼎爺享受教仔湊孫

曾被影到李家鼎同女友更好有默契，經常夫唱婦隨，女友不時陪鼎爺入電視城開工，又會落私房菜館幫手打點，幾年前女友做咗外婆，鼎爺更視女友孫女如親孫女一樣愛錫，一得閒便弄孫為樂。趁著新年假期，鼎爺忙完工作即把握時間陪家人共敍天倫。

李家鼎 馬貫東 原來女友的女兒及孫女早在酒樓內等候，孫女還著住校服似剛剛放學，鼎爺更孖住孫女坐，感情好到不得了。
原來女友的女兒及孫女早在酒樓內等候，孫女還著住校服似剛剛放學，鼎爺更孖住孫女坐，感情好到不得了。

李家鼎 馬貫東 鼎爺全程緊拖哎吔孫女，同女友拍拖十多年，已如同老夫老妻好有默契。外表剛烈的鼎爺原來好細心，飯後煙癮起，他亦自己行開一邊食煙。
鼎爺全程緊拖哎吔孫女，同女友拍拖十多年，已如同老夫老妻好有默契。外表剛烈的鼎爺原來好細心，飯後煙癮起，他亦自己行開一邊食煙。

李家鼎 馬貫東 攞完嘢，鼎爺將車泊到女友寓所停車場，二人再行去附近的仕德福酒店。
攞完嘢，鼎爺將車泊到女友寓所停車場，二人再行去附近的仕德福酒店。

李家鼎 馬貫東 鼎爺對女友呵護備至，見下大雨叮囑女友在車上等他，自己一個人落車。
鼎爺對女友呵護備至，見下大雨叮囑女友在車上等他，自己一個人落車。

李家鼎 馬貫東 當日鼎爺約咗朋友到太子攞嘢，期間突然下傾盆大雨，令鼎爺相當狼狽！
當日鼎爺約咗朋友到太子攞嘢，期間突然下傾盆大雨，令鼎爺相當狼狽！

2020年《東方新地》影到鼎爺就孖住女友與女友家人歎茶，當日鼎爺駕車載同女友由西貢寓所出發，鼎爺先到太子搵朋友攞嘢，之後將車泊到女友寓所停車場，然後同女友步行去附近的仕德福酒店，拍拖十多年感覺有如老夫老妻，雖然說話不多但好有默契，到達酒店內的酒樓，原來女友的女兒及孫女早已在內等候，孫女還著住校服相信是剛剛放學，鼎爺和女友更一左一右貼實孫女坐，不時夾嘢食給孫女照顧周到，同平日火爆性格大相逕庭。另一日，鼎爺則同細仔泳豪到九龍城按腳，然後去茶餐廳醫肚，曾話過最自豪就係教出兩個乖仔的鼎爺，吃飯期間對住泳豪講到口沫橫飛，難得畀阿爸哦足全程的泳豪，一直聽得入神冇反駁，嚴父出孝子，鼎爺果然教仔有方！

李家鼎 馬貫東 自小已經跟實爸爸鼎爺入片場開工的李泳豪，同爸爸感情深厚，兩父子日前結伴去九龍城食飯，泳豪更陪爸爸去按腳，父子情深。
自小已經跟實爸爸鼎爺入片場開工的李泳豪，同爸爸感情深厚，兩父子日前結伴去九龍城食飯，泳豪更陪爸爸去按腳，父子情深。
李家鼎 馬貫東 父子去茶餐廳食快餐醫肚，唔怕人多搵位逼住坐，食飯期間鼎爺更講唔停，狂向兒子訓話。
父子去茶餐廳食快餐醫肚，唔怕人多搵位逼住坐，食飯期間鼎爺更講唔停，狂向兒子訓話。
李家鼎 馬貫東 撐完枱腳，泳豪排隊畀錢，鼎爺則趕住出門口吸煙。
撐完枱腳，泳豪排隊畀錢，鼎爺則趕住出門口吸煙。
李家鼎 馬貫東 出名孝順的泳豪，食完飯仲陪爸爸去按腳鬆一鬆。
出名孝順的泳豪，食完飯仲陪爸爸去按腳鬆一鬆。
李家鼎 馬貫東 鼎爺沿途搭住泳豪一邊行一邊傾，父子關係要好！
鼎爺沿途搭住泳豪一邊行一邊傾，父子關係要好！

圖片來源：TVB娛樂新聞台、YouTube@豪仔Greg lee、IG@drift_greg、新傳媒資料室、Facebook、Instagram、馬貫東IG資料或影片來源：原文刊於新假期

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