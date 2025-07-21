真相猜情尋｜拆解李小龍猝死之謎 搶救醫生親述死亡之夜多個「不尋常」 首度承認當晚犯錯？
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方東昇團隊最新力作《真相猜‧情‧尋》今晚（21日）震撼首播，頭炮就要拆解困擾港人52年的「李小龍猝死之謎」。這個在1973年7月20日深夜轟動全城的死亡案件，終於迎來歷史性突破！當年在伊利沙伯醫院「守尾門」搶救李小龍的醫生麥海雄，事隔52年後首度在節目中坦承自己當晚犯了錯。
李小龍猝死之謎52年終揭曉？ 當年搶救醫生首度驚爆「犯錯」 政府高層美軍介入真相震撼全城
搶救醫生首度認錯 30分鐘急救過程曝驚人內幕
麥海雄醫生在節目中首度披露1973年7月20日深夜那個改變歷史的急救過程。他坦承自己當晚犯了錯，這個從未公開的錯誤將在節目中詳細披露。麥海雄醫生還將解釋這個錯誤如何影響了搶救結果和李小龍的生死，他的良心告白，將為這個困擾港人52年的謎團帶來關鍵突破。
醫生親述急救不尋常情況 震撼細節首度曝光
麥海雄醫生更在節目中親述過程中的多個不尋常情況，這些從未公開的醫療細節，或會推翻外界對李小龍死因的種種揣測。節目還將詳細揭露當年這位32歲正值壯年的功夫巨星在急救室內的真實情況，而醫生的第一手證詞將為真相帶來決定性證據。
解剖重大發現震撼 金槍不倒謎團終破解
麥海雄事後曾參與驗屍工作，他在節目中親述解剖時的重大發現。這個重大發現不但解開了流傳多年的「金槍不倒」謎團，更可能徹底顛覆外界對李小龍死因的認知。
死因庭內部文件首曝光 官方記錄藏驚人秘密
配合搶救醫生的證詞，方東昇團隊更找到多份死因庭內部文件首度曝光。這些從未公開的官方記錄包含震撼內容，有機會改寫李小龍死因的官方結論。而搶救醫生的親身經歷，結合官方文件的佐證，52年來的謎團終於有機會水落石出。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期