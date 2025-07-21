真相猜情尋｜拆解李小龍猝死之謎 搶救醫生親述死亡之夜多個「不尋常」 首度承認當晚犯錯？

方東昇團隊最新力作《真相猜‧情‧尋》今晚（21日）震撼首播，頭炮就要拆解困擾港人52年的「李小龍猝死之謎」。這個在1973年7月20日深夜轟動全城的死亡案件，終於迎來歷史性突破！當年在伊利沙伯醫院「守尾門」搶救李小龍的醫生麥海雄，事隔52年後首度在節目中坦承自己當晚犯了錯。