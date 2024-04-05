李尚正

李尚正狠批有線管理不善 大爆《卧底旅行團》得X千預算

最新娛聞
Keith

廣告

日前HOY TV一哥李尚正在接受傳媒訪問時，不但談到入行經過和與患癌女友的相處點滴，並大膽公開批評米飯班主有線經營不善，大爆自己有份主持的皇牌節目《臥底旅行團》真實預算數字，怨氣超大！

李尚正狠批有線管理不善

李尚正日前在接受傳媒訪問時，談到自己與妹頭負責主持的HOYTV節目《臥底旅行團》。雖然《臥底旅行團》最夠收視高達4.5點，貴為HOYTV的皇牌節目，但李尚正就大爆其實節目預算極少，每集僅得3、5千元的預算，所以只能做得求求其奇、唔會拍得好好睇。除了大爆《臥底旅行團》的真實預算數字之外，李尚正在有線公關在場之下，繼續鬧爆有線資金不足、配套與管理欠佳的問題，認真夠曬大膽。

李尚正 李尚正和妹頭主持的《臥底旅行團》為HOYTV的皇牌節目。（圖片來源：《臥底旅行團》截圖）
李尚正和妹頭主持的《臥底旅行團》為HOYTV的皇牌節目。（圖片來源：《臥底旅行團》截圖）
李尚正 二人時不時為節目扮鬼扮馬。（圖片來源：《臥底旅行團》截圖）
二人時不時為節目扮鬼扮馬。（圖片來源：《臥底旅行團》截圖）

黑面澄清《臥底旅行團》並非自己度橋

其實李尚正已經不是第一次表達對《臥底旅行團》的不滿。在早前接受鄒凱光和阿Bu的《三叔公園》訪問時，李尚正已經黑曬面澄清《臥底旅行團》並非自己度橋，又表示如果係自己度橋一定會拍其他題材：「梗係唔係我主導啦，佢哋會係背後畀條橋我。（原來唔係由零開始嘅？）完完全全由零開始直情唔去啦，去嚟做乜姐？（我見你好似好Enjoy）效果啦，效果係咁。如果我主導我就唔拍呢啲啦，我會做啲我有興趣嘅。」

李尚正 李尚正早前接受鄒凱光和阿Bu的《三叔公園》訪問。（圖片來源：IG@leeching_jiro）
李尚正早前接受鄒凱光和阿Bu的《三叔公園》訪問。（圖片來源：IG@leeching_jiro）
李尚正 提到《臥底旅行團》就黑曬面。（圖片來源：YouTube@三叔公園）
提到《臥底旅行團》就黑曬面。（圖片來源：YouTube@三叔公園）

有線去年蝕5億 網民大表不解

李尚正的訪問令網民對於日前有線公佈去年勁蝕5億的消息感到更加一頭霧水。事關有線日前宣佈持續經營業務的服務成本增加至8億，而節目製作成本按年增加23%，但皇牌節目《臥底旅行團》每集卻只得幾千的話，網民們都表示好奇剩餘成本到底去了哪裡：「自己人袋袋平安」、「某高層間外判公司真係賺到笑」、「問余詠珊啦」、「係咪留哂去做Do姐個節目呀」等。

李尚正 網民都估計大部分製作費都落入Do姐的旅遊節目《Do姐去旅行》。（圖片來源：大會提供）
網民都估計大部分製作費都落入Do姐的旅遊節目《Do姐去旅行》。（圖片來源：大會提供）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：《臥底旅行團》截圖、IG@leeching_jiro、YouTube@三叔公園、大會提供

熱門文章

 