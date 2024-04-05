李尚正狠批有線管理不善 大爆《卧底旅行團》得X千預算
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日前HOY TV一哥李尚正在接受傳媒訪問時，不但談到入行經過和與患癌女友的相處點滴，並大膽公開批評米飯班主有線經營不善，大爆自己有份主持的皇牌節目《臥底旅行團》真實預算數字，怨氣超大！
李尚正狠批有線管理不善
李尚正日前在接受傳媒訪問時，談到自己與妹頭負責主持的HOYTV節目《臥底旅行團》。雖然《臥底旅行團》最夠收視高達4.5點，貴為HOYTV的皇牌節目，但李尚正就大爆其實節目預算極少，每集僅得3、5千元的預算，所以只能做得求求其奇、唔會拍得好好睇。除了大爆《臥底旅行團》的真實預算數字之外，李尚正在有線公關在場之下，繼續鬧爆有線資金不足、配套與管理欠佳的問題，認真夠曬大膽。
黑面澄清《臥底旅行團》並非自己度橋
其實李尚正已經不是第一次表達對《臥底旅行團》的不滿。在早前接受鄒凱光和阿Bu的《三叔公園》訪問時，李尚正已經黑曬面澄清《臥底旅行團》並非自己度橋，又表示如果係自己度橋一定會拍其他題材：「梗係唔係我主導啦，佢哋會係背後畀條橋我。（原來唔係由零開始嘅？）完完全全由零開始直情唔去啦，去嚟做乜姐？（我見你好似好Enjoy）效果啦，效果係咁。如果我主導我就唔拍呢啲啦，我會做啲我有興趣嘅。」
有線去年蝕5億 網民大表不解
李尚正的訪問令網民對於日前有線公佈去年勁蝕5億的消息感到更加一頭霧水。事關有線日前宣佈持續經營業務的服務成本增加至8億，而節目製作成本按年增加23%，但皇牌節目《臥底旅行團》每集卻只得幾千的話，網民們都表示好奇剩餘成本到底去了哪裡：「自己人袋袋平安」、「某高層間外判公司真係賺到笑」、「問余詠珊啦」、「係咪留哂去做Do姐個節目呀」等。
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圖片來源：《臥底旅行團》截圖、IG@leeching_jiro、YouTube@三叔公園、大會提供