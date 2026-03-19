「妹頭」盧頌恩成網民熱搜J圖對象 神回應重口味質疑！
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開電視「一哥」李尚正昨日在節目巡禮上驚訝發現，37歲妹頭盧頌恩竟然成為網民幻想對象，更有人專門搜尋「盧頌恩J」相關內容。妹頭淡定回應質疑觀眾口味，現場氣氛相當爆笑！
李尚正驚訝發現妹頭成幻想對象
在「HOY媒體網絡節目巡禮發佈會」上，當談及觀眾最期待的「妹姐水著」環節時，李尚正率先預告新一輯《臥底旅行團6.0》會有相關內容，更笑指一眾男觀眾都非常期待。盧頌恩隨即自爆現在搜尋她的名字真的會出現「盧頌恩J」，令李尚正聽後一臉不解地問「依家香港發生咗咩事？妳唔係賣呢樣（身材）㗎嘛」。妹頭亦自嘲並非賣身材，但不知為何都會有這個幻想，當阿正追問她知道後開不開心時，妹頭直言並不驚喜。
盧頌恩神回應重口味質疑
面對網民的幻想，盧頌恩大方回應「大家係咪咁重口味先？」，展現出她一貫的率直性格。李尚正則興奮地說「唔係講笑，真係有人鍾意睇」，對於拍檔成為網民討論對象感到意外。妹頭預告今輯繼續會有泳衣環節，但強調自己並非靠身材取勝，對於成為網民幻想對象的現象也感到無奈。阿正更非常欣賞妹頭在節目的穿搭，形容她「好似『梅姐』咁百變」，每個造型都不同。
《臥底旅行團6.0》挑戰極地拍攝
兩人在發佈會上宣布將推出《臥底旅行團6.0》，今次是一個大挑戰，要在極端天氣與地形下拍攝。盧頌恩透露去到某個年紀想挑戰自己，形容是次極地拍攝是「搏命」，「我哋真係冒住生命危險、皮膚龜裂嘅危險去咗個極地，嗰度差唔多負30度。我試過有一、兩次直情係負20幾度，眼睫毛全部結晒冰，流鼻涕出嚟即刻變咗冰，都幾辛苦」。兩人更大玩謎題，暗示拍攝地點就在「內蒙古」，李尚正稱今次節目有大革新。
網民熱議妹頭魅力指數爆燈！
網民對於盧頌恩成為幻想對象的話題反應熱烈，有人留言「妹頭真係有魅力」、「阿正嘅反應好搞笑」。不少觀眾表示期待新一輯的水著環節，亦有人讚賞妹頭的率直性格。
圖片來源：HoyTV、IG@aiyanalo、新傳媒圖片庫、J2《十人巷》片段、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期