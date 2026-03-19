「妹頭」盧頌恩成網民熱搜J圖對象 神回應重口味質疑！

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開電視「一哥」李尚正昨日在節目巡禮上驚訝發現，37歲妹頭盧頌恩竟然成為網民幻想對象，更有人專門搜尋「盧頌恩J」相關內容。妹頭淡定回應質疑觀眾口味，現場氣氛相當爆笑！

李尚正驚訝發現妹頭成幻想對象

在「HOY媒體網絡節目巡禮發佈會」上，當談及觀眾最期待的「妹姐水著」環節時，李尚正率先預告新一輯《臥底旅行團6.0》會有相關內容，更笑指一眾男觀眾都非常期待。盧頌恩隨即自爆現在搜尋她的名字真的會出現「盧頌恩J」，令李尚正聽後一臉不解地問「依家香港發生咗咩事？妳唔係賣呢樣（身材）㗎嘛」。妹頭亦自嘲並非賣身材，但不知為何都會有這個幻想，當阿正追問她知道後開不開心時，妹頭直言並不驚喜。

盧頌恩神回應重口味質疑

面對網民的幻想，盧頌恩大方回應「大家係咪咁重口味先？」，展現出她一貫的率直性格。李尚正則興奮地說「唔係講笑，真係有人鍾意睇」，對於拍檔成為網民討論對象感到意外。妹頭預告今輯繼續會有泳衣環節，但強調自己並非靠身材取勝，對於成為網民幻想對象的現象也感到無奈。阿正更非常欣賞妹頭在節目的穿搭，形容她「好似『梅姐』咁百變」，每個造型都不同。

《臥底旅行團6.0》挑戰極地拍攝

兩人在發佈會上宣布將推出《臥底旅行團6.0》，今次是一個大挑戰，要在極端天氣與地形下拍攝。盧頌恩透露去到某個年紀想挑戰自己，形容是次極地拍攝是「搏命」，「我哋真係冒住生命危險、皮膚龜裂嘅危險去咗個極地，嗰度差唔多負30度。我試過有一、兩次直情係負20幾度，眼睫毛全部結晒冰，流鼻涕出嚟即刻變咗冰，都幾辛苦」。兩人更大玩謎題，暗示拍攝地點就在「內蒙古」，李尚正稱今次節目有大革新。

網民熱議妹頭魅力指數爆燈！

網民對於盧頌恩成為幻想對象的話題反應熱烈，有人留言「妹頭真係有魅力」、「阿正嘅反應好搞笑」。不少觀眾表示期待新一輯的水著環節，亦有人讚賞妹頭的率直性格。

李尚正 盧頌恩 兩人宣布推出《臥底旅行團6.0》（圖片來源：HoyTV）
兩人宣布推出《臥底旅行團6.0》（圖片來源：HoyTV）
李尚正 盧頌恩 妹頭大方回應網民幻想話題（圖片來源：IG@aiyanalo）
妹頭大方回應網民幻想話題（圖片來源：IG@aiyanalo）
李尚正 盧頌恩 妹頭形象十分甜美！（圖片來源：IG@aiyanalo）
妹頭形象十分甜美！（圖片來源：IG@aiyanalo）
李尚正 盧頌恩 「2007完美OL 」選美殺入決賽（圖片來源：新傳媒圖片庫）
「2007完美OL 」選美殺入決賽（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李尚正 盧頌恩 18歲的妹頭（圖片來源：新傳媒圖片庫）
18歲的妹頭（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李尚正 盧頌恩 （圖片來源：J2《十人巷》片段）
（圖片來源：J2《十人巷》片段）
李尚正 盧頌恩 （圖片來源：J2《十人巷》片段）
（圖片來源：J2《十人巷》片段）
李尚正 盧頌恩 （圖片來源：J2《十人巷》片段）
（圖片來源：J2《十人巷》片段）
李尚正 盧頌恩 （圖片來源：J2《十人巷》片段）
（圖片來源：J2《十人巷》片段）
李尚正 盧頌恩 （圖片來源：J2《十人巷》片段）
（圖片來源：J2《十人巷》片段）
李尚正 盧頌恩 （圖片來源：J2《十人巷》片段）
（圖片來源：J2《十人巷》片段）
李尚正 盧頌恩 （圖片來源：J2《十人巷》片段）
（圖片來源：J2《十人巷》片段）
李尚正 盧頌恩 2人合作多年！（圖片來源：新傳媒資料庫）
2人合作多年！（圖片來源：新傳媒資料庫）

圖片來源：HoyTV、IG@aiyanalo、新傳媒圖片庫、J2《十人巷》片段、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期

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