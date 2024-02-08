李尚正入行20年首角逐金像獎男配角入圍後即要求公司「呢樣嘢」
李尚正入行20年首角逐金像獎男配角
入行超過20年的李尚正，近日終於憑《死屍死時四十四》「李寶安」一角入圍首次入圍金像獎的「最佳男配角」。李尚正早前接受傳媒訪問時，表示一直都不敢相信自己入圍金像獎一事，更加興奮到成晚都瞓唔著。李尚正表示其餘4位入圍者均是高手，對獲獎沒有太大信心，不過就覺得提名當贏咗。此外，一眾網民都為李尚正入圍金像獎「最佳男配角」一事感到非常開心，紛紛留言祝賀：「十項全能嘅阿正，值得」、「李保安係幾好戲」、「難得有喜感嘅演員」、「佢真係做得好好，希望佢可以得獎」等。
入圍後即要求公司加人工
正式榮升為「HOY TV一哥」的李尚正，公司得悉其入圍消息，即刻在社交平台上傳「長輩圖」祝賀。李尚正亦馬上轉發相關圖片，並寫道「阿姐幾時加人工」。當被問到有否得到公司回應，李尚正就表示一切都是平常心，加唔加人工冇所謂，大家都只係想為觀眾提供好的娛樂。
李尚正學霸出身 「冷面笑匠」𠱁到星爺都笑場
李尚正現年42歲，當年以優異的成績考入香港大學建築系。在修讀大學期間，經過朋友介紹加入有線娛樂新聞台擔任節目助理及娛樂記者，並在2004年與林海峰合作綜藝節目《有個娛樂乜人台》。該節目亦成功引起周星馳的注意，並邀請李尚正出演《長江七號》、《西遊·降魔篇》和《美人魚》等多套電影。據知李尚正在《美人魚》中「面癱」式的演技深得周星馳喜愛，並令周星馳在片場都忍不住笑場。至2010年重返有線做到現在的「HOY TV一哥」。
李尚正 VS 李思捷大對決
早前就有網民在討論區開帖，將李思捷和同樣是周星馳電影出身的「HOY TV一哥」李尚正拿出來討論，進行大對決。樓主發文指：「李尚正應該冇諗過自己要同佢比，李思捷一定覺得自己同佢唔同層次」，更稱此對決為「世紀大難題」。
網民一面倒支持李尚正：好笑得多
不過網民們的反應就非常簡單，大家都一面倒支持李尚正，更指將李尚正同李思捷比較，簡直係侮辱正哥：「兩位都因星爺而令人認識，李尚正曾演星爺戲好笑得多，李思捷演導演過於浮誇」、「李尚正係中學好玩得嘅同學嗰隻，李思捷就算啦」、「李尚正會用唔同方法去搞到你笑，一個gag唔得去下一個，做下靶得來自然」等。
李思捷遭狠批：聽嗰名都覺得尷尬
至於網民對李思捷的評價都非常負面，網民都認為李思捷成日以為自己好有才華又搞笑，但實質就每次出聲都尷尬到極致：「李思捷係黑人憎」、「李思捷覺得自己講乜都係全世界最好笑，依家係佢俾機會你去敬仰佢嘅搞笑能力」、「李思捷啲尷尬係X到想搵窿捐」、「李思捷明明就唔好笑，然後佢就好用力咁要焗到你笑為止。而且佢啲才華得兩樣，一係扮女人，一係講黃色笑話，係最膚淺最低莊嘅gag 根本唔係識搞笑」等。
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