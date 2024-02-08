李尚正入行20年首角逐金像獎男配角入圍後即要求公司「呢樣嘢」

《第42屆香港電影金像獎》公布入圍名單，其中有「冷面笑匠」之稱的李尚正憑《死屍死時四十四》入圍金像獎「最佳男配角」，將與姜大衛、黃梓樂、吳慷仁和謝君豪角逐此殊榮。雖然戰況激烈，但李尚正都深得網民支持，連佢本人興奮到失眠！