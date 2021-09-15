陳自瑤被李居明當場踢爆同王浩信已分 超老尷口窒窒話唔知點講好…
文：東方新地 ｜圖：陳自瑤 IG、李居明 Facebook、新傳媒圖庫
踢爆陳自瑤冇同王浩信復合
堪輿學家李居明日前在灣仔舉行梵文書法展，請來好友陳自瑤（YoYo)做剪綵嘉賓。但當二人一同接受訪問時，師傅一開口便爆料說：「問過YoYo係咪復合？佢話唔係。」而YoYo即時用手踭撞師傅，並面紅兼尷尬說私人事沒回應。
講到「追仔」大師繼續踢爆 YoYo招架無力
至於問到YoYo可有機會追個仔時？師傅竟反問：「同邊個追？」YoYo見狀就再用手撞他，而師傅再說：「又撞我？佢唔想復合。」追問到YoYo是否不想復合時？YoYo即口窒窒說師傅為人風趣幽默經常講笑，又指師傅沒有爆料，只是將自己的想法用講笑形式講出來，未必是事實。至於是否與王浩信仍然一齊？YoYo就話希望多專注她的工作及事業，私人事不想講太多。
多得李居明指點 擺風水陣催旺運勢
其實YoYo與李居明大師關係不錯，早前在活動中，YoYo更透露獲李居明師傅指點，教她將錢箱、紅燈放在西南位，可以更紅及旺女主人，師傅即表示：「佢嘅配音節目《好聲好戲》紅到發紫，多謝佢之前收平價，依家請唔起啦！」YoYo即笑言：「梗係冇加價啦！」講到她被爆將於選美劇首次擔任女一，她坦言：「依家未正式收到通知，如果係當然好開心。」她亦多謝汪明荃加持，希望有機會請對方食飯飲茶。
重溫：王浩信偷嗒 Cammi 大肚陳自瑤 含淚焗嫁
十年前，剛踏入30歲陳自瑤（YoYo）選在「6條 1」2011年11月11日最適宜嫁娶的「光棍日」，跟細兩年、拍拖三年的王浩信，在尖沙嘴婚禮禮堂註冊完婚，本來結婚乃喜事，不過婚前兩日，王浩信被爆瞞未婚妻YoYo婚前試愛，偷嗒16歲𡃁模Cammi及拿督女莊思明，火爆YoYo曾為此鬧大交分手，不過因為同居期間搞出人命懷有兩個月身孕，被迫含淚焗嫁。
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陳自瑤夫婦感情再露底
陳自瑤早前在節目《好聲好戲》表現出色奪冠，入行21年的她更有機會擔正做女一，王浩信回應時大講例牌讚美說話。到Yoyo出席電影首映禮，被問到她王浩信表示配音不及她，要向她好好學習時，近年總是避談夫妻關係的Yoyo第一時間哈哈大笑。Yoyo演技咁好，當然識得回應，她笑言：「過獎喇，佢冇參加過配音節目啫，佢係兩屆視帝，我喺演戲方面都要向佢學習！」兩夫婦隔空互相請教，關係更見疏離。
唔抗拒夫妻檔
對於有網民推舉Yoyo力爭視后，並與視帝老公爭取機會合作，Yoyo說：「多謝大家支持，但呢啲唔係我話事，我係小人物，等公司有安排。（唔抗拒？）我好聽話，等公司安排。（唔會尷尬？）冇諗，我好乖嘅，會珍惜機會。」Yoyo雖然口講唔抗拒，但她明顯唔雀躍、唔期待，網民亦心水清，睇穿Yoyo句句有骨，唔係真心讚老公。
王浩信恭喜陳自瑤：我同阿女都戥佢開心
王浩信對陳自瑤被讚有機會搶視后，他表示好戥太太開心：「我同阿女都戥佢開心，對我嚟講，佢得任何獎都開心值得恭喜，佢努力咗好多年，今年所有作品都表現得好好，多謝大家對佢嘅支持﹗」
王浩信講唔出陳自瑤節目名
當被問到會唔會鼓勵吓太太？王浩信表示：「一定會，睇佢喺配音嗰個節目（配音節目《好聲好戲》）呢，真係配得好好，真係唔容易，佢做得好好，要live一take過我都做唔到，我都要請教佢，同埋仲有帶貨（節目《識貨》）嗰啲都唔容易，佢壓力大之餘，但又做得咁好﹗」 記者話陳自瑤目標是搶視后，王浩信話：「希望佢有獎項，希望佢愈嚟愈好，我真係覺得佢一個好值得觀眾去支持嘅女演員﹗」