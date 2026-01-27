李幸倪GinLee紅館演唱會歌單搶先看！ 歌迷發現竟然有呢首經典舊歌
李幸倪（Gin Lee）將於下月7日至8日首度挑戰紅館四面台舉行《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會，這位被譽為「靚聲天后」的馬來西亞籍香港女歌手，事隔八年再踏紅館舞台。最新的演唱會預習歌單顯示，她將獻唱超過20首歌曲，涵蓋其音樂生涯各個階段的代表作，令歌迷期待不已。
李幸倪紅館演唱會完整歌單搶先看
根據最新流出的演唱會預習歌單，李幸倪將會演唱以下歌曲：
- ICONIC
- 企好
- 新牌仔
- Dum Dum
- 白夜行
- 雙雙
- 玫瑰的故事
- 可惜我們沒有
- 哭泣健康指南
- 今天終於一人回家
- 月球下的人
- 無愧於當初的我
- 後人類的美麗與哀愁
- 告別煤氣燈
- 單戀這件小事
- 隨時隨地
- 很堅強
- 日出時讓街燈安睡
- 美男子與香煙
- 開燈．熄燈（熄燈版）
- Diff.
歌迷熱烈討論期待遺珠作品現身
歌單公布後，網民紛紛留言表達期待之情，但同時亦有不少歌迷發現部分熱門作品未有入選。有網民留言「真系大把歌❤唱唔曬」、「有舊公司啲歌 !!!」、「點解無Falling…」、「靈魂之窗係must 真係好想好想聽」，亦有歌迷希望聽到「幸福門，剛好，靈魂之窗」等作品。有超級死忠歌迷表示「好想好想聽到默哀同GT」，並自稱「由第一隻碟聽到依家」。另外，亦有網民建議「之后若再搞个 unplugged mini音乐会唱 D side track 就好啦」。
李幸倪挑戰四面台演出難度倍增
李幸倪坦言今次演唱會心情既緊張又開心，她表示：「未試過四面台演出，知道多了很多東西要設計，無論台、燈、聲及舞步也是360度，比起三面台難度高很多，加上想帶新鮮感給大家。」由於至今已推出超過一百首歌，她對於演唱會歌單挑選感到難於取捨，需要努力平衡樂迷的期望與演唱會的整體編排。這次演唱會被視為她個人音樂生涯的重要里程碑。
性感造型突破框架追求極致美感
從演唱會海報可見，李幸倪以性感造型示人，她表明自己在服裝上沒有底線，唯一的考量是不影響唱歌跳舞，讓她能無顧忌地演出。她願意嘗試任何靚麗服裝，並希望造型能「靚到極致」：「性感要性感到極致、華麗要華麗到極致、浮誇也要浮誇到極致，一定要以靚為主，所以沒有框架局限自己。」為了穿上心儀的演出服，李幸倪亦正努力操練身形，務求在舞台上呈現最佳狀態。
嘉賓安排未定期待與張敬軒合作
至於嘉賓安排，李幸倪表示仍未確定，但她希望邀請嘉賓能配合演唱會主題，並為演出帶來亮點，若有合適人選便會誠意邀請。談到合作意向，她表示除了早前與謝霆鋒合作過，亦希望與公司其他藝人合作。她透露：「講了很久也未能正式與張敬軒合作，希望日後有機會合唱一首歌。曾經想過是否一起做一首歌，這件事一直放在一旁，等待好時機才發生。」
圖片來源：IG@ginleeginlee資料或影片來源：原文刊於新假期