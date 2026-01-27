李幸倪GinLee紅館演唱會歌單搶先看！ 歌迷發現竟然有呢首經典舊歌

李幸倪（Gin Lee）將於下月7日至8日首度挑戰紅館四面台舉行《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會，這位被譽為「靚聲天后」的馬來西亞籍香港女歌手，事隔八年再踏紅館舞台。最新的演唱會預習歌單顯示，她將獻唱超過20首歌曲，涵蓋其音樂生涯各個階段的代表作，令歌迷期待不已。