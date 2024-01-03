李幸倪Gin Lee來港13年四奪叱咤女歌手銀獎 網民戥唔抵
李幸倪 Gin Lee叱咤連奪兩獎：衷心感激
踏入2024年，Gin Lee在叱咤樂壇頒獎禮上分別以《Dum Dum》獲得專業推介叱咤十大歌曲獎，以及奪得女歌手銀獎，她在社交網發表感言：
2023圓滿結束，付出咗100%努力，收穫咗1000噸嘅愛同支持～ 完美🌈
感恩上一年遇見嘅、幫過我嘅每一位，衷心感激。❤️
用幾日時間整頓自己，再出發💫
2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Here we go!
Gin Lee第4度奪叱咤女歌手銀獎
睇番Gin Lee自2009年在馬來西亞出道，到2011年開始來港發展，13年間曾攞過香港電台的「十大中文金曲」的女歌手金獎、新城電台的「勁爆女歌手」獎以及「Chill Club年度女歌手銅獎」，而她今次更是第4度獲頒叱咤樂壇女歌手銀獎。
Gin Lee直言加入英皇好似「執到寶」
對於今次第4度攞叱咤女歌手銀獎，Gin Lee受訪時直言冇失落，因為無論攞咩顏色的獎都係一個肯定，令她有更大動力去加把勁，所以意義重大，她更直言加入新公司英皇是「執到寶」，她透露未來幾年的工作都已安排好，除了出新歌外還計劃開騷。
網民戥唔抵：金獎應該是Gin Lee
但有不少網民替Gin Lee不值，紛紛出言指她值得攞叱咤女歌手金獎：「金獎應該是Gin Lee」、「輸唔係問題，但咁樣輸，真係點都講唔過去囉」、「二首冠軍歌都要輸真係無話可說」、「Gin個女歌手應該係金色㗎！」、「在我心裡你是獨一無二的女金」、「我心目中嘅金獎是你，加油」、「公正自在人心，唱live實力更加高下立見，識聽歌的人心裏很清楚，誰是真正金獎得主，肯定就是你Gin Lee」等等。
引用 Wyman 得獎感言勉勵Gin Lee
亦有網民引用 Wyman 黃偉文 在2004年獲頒叱咤填詞人大獎時的感言：「我寧願得唔到獎，人哋為我覺得唔抵，好過得到獎，人地覺得我唔值。」來勉勵Gin Lee，又大讚她在今年的努力大家都感受得到，更有網民話要頒個「女鑽」獎給她，Gin Lee亦有在IG一一轉發粉絲的長文Story，表達感謝。
李幸倪 Gin Lee 一年推5首歌 認係最勤力嘅一年：年頭到年尾冇停過去做歌
歌曲《哭泣健康指南》是Gin Lee在2023年第五首派台作品，她坦言從未試過這樣密集式出歌，她笑言不知道自己是否今年產量最多的歌手，但今年肯定是自己最勤力的一年，「年頭到年尾冇停過去做歌，除咗呢五首歌，其實仲錄咗好多其他嘅歌係放咗喺度，遲啲會再陸續同大家分享。眨吓眼就一年，好滿足，過咗一個多產、勤力、充實嘅一年。」最重要的是這一年她作出了很多不同的嘗試，「每一次嘅歌都有唔同嘅題材、唔同嘅班底，好似一年內滿足晒咁多唔同嘅願望，之前未試過嘅嘢，今年可以一次過試晒佢。」
李幸倪一年小總結：一個俾自己嘅目標
每到年尾，都要為過去一年下來作個小總算，Gin早前曾回想2023年年頭為自己所訂下的目標，「就係一路講緊希望今年可以出到四至五首歌，喺年尾嘅時候可以出多一首歌，我覺得都兌現咗一個俾自己嘅目標。」至於頒獎禮，她坦言希望有好成績，為一直以來努力的團隊及合作過的單位有交代，其餘就交給「宇宙」，「我相信努力係有回報，都好希望可以代表今年所有同我合作過、為我付出過好多精力、時間嘅團隊同埋同事，可以攞到好成績同埋肯定。我會繼續全力以赴到最後一秒！其他就交俾……交俾邊個好呢？交俾宇宙啦，哈哈，我要做嘅嘢就䀆咗力去做啦。」
李幸倪 Gin Lee 曾有放棄做歌手念頭講到眼濕濕 自爆有Fans追求仲差啲拍拖
由網上頻道「冤枉娛樂」主理人「枉阿姐」主持的網上紀錄式遊歷傳訪節目《枉談》（Hidden Talk with WrongAJer）早前正式上架，首集請來Gin Lee李幸倪任嘉賓。節目中，Gin首次大談自己的感情世界，除了曾經遇過劈腿賤男、又有控制狂男友，更考慮過跟fans拍拖，又自爆原來手揸多個物業，在節目中呈現她最真實的一面。
李幸倪入行獲全家支持 接埋父母來港定居
節目走訪多個地區，包括迪士尼、北角等，全都是跟Gin有關，「所有嘅主題公園我都啱，北角就係我一嚟香港住嘅地方。」Gin表示全家都十分支持她入行，更謂家人覺得她不做歌手是浪費了她的才華，家姐更放棄馬來西亞的東西，到香港陪她工作，「係唔簡單，我都好appriciate佢嘅勇氣。」
李幸倪自爆馬來西亞有好多層樓 下個目標香港置業
枉阿姐直言坊間很多人覺得Gin悶，但接觸過後發現她經常講爛gag，而且亦覺得她跟其他藝人不同，不像他們那樣享受生活，如買名車住豪宅，Gin表示其實自己也會買奢侈品，「我都會買我鍾意嘅手袋，但我未必會show俾大家睇。但係我有做適當嘅投資，我唔鍾意炫富，哈哈，我唔係好有錢，但係我覺得冇需要，你關心嘅人、你錫嘅人，你對佢好，我覺得已經足夠，我唔需要俾其他人睇我有幾好。」問到買過最豪、最貴的東西，Gin坦言：「買樓、買車最貴，喺馬來西亞有好多層樓，哈哈，唔通又話你知咩，哈哈。下一個目標就要喺香港買樓啦。」
李幸倪自爆戀經驗次數
談到感情事，Gin表示讀大學才初戀，戀愛次數五隻手指數得晒，在寥寥可數的戀情中，她就遇上劈腿賤男及控制狂男友，「發現個女仔post咗佢哋嘅合照，我先知道『啊！原來你有咗第二個。』我有同佢坐低傾，佢怪責我先，佢覺得我鍾意咗第二個，佢就慢慢fade out同第二個一齊，佢嘅意思係人哋都追你囉，覺得我變心，但我我冇。」Gin坦言想繼續為這段感情努力，但對方拒絕，「傷心㗎都。我揀男仔係差啲，我朋友成日話我『你啲眼光真係麻麻哋。』」除了劈腿賤男，又遇過控制狂男友，「着得性感少少又唔得，喺台上面唱歌，有第二啲男人望住我又唔得，又係我錯，又要控制我唔可以做歌手，『要做歌手就做教會歌手！』類似呢啲，個價值觀係完全唔同。」這次經歷後，令Gin成長了很多，亦認清自己適合哪䫶型的男生。
李幸倪曾考慮過同Fans拍拖
好奇問到有否試過跟fans拍拖，Gin突然猶豫片刻，才答：「曾經有諗過，最尾冇。」原來曾經有位fans向她展開追求，「我好insecure，成日會諗到最worst嘅狀況，佢會唔會爆我啲秘密？佢會唔會點……哈哈，會驚呢啲。」所以她每次拍拖的對象都是要認識一段長時間的人，「要係由朋友開始，我唔可以一見鐘情跟住就一齊，要兩年以上，哈哈。」
曾想放棄做歌手講到眼濕濕
談到從舊東家到2023年簽約新公司，Gin自言當中經歷了一段迷惘、不知所措的時間，更曾有放棄的念頭，「我過去都唔係懶吖，點解我已經好認真對待每一樣嘢、每一個環節，做緊嘅嘢同我想做嘅嘢、或者我期望嘅結果係有啲出入。失望到一個階段，會覺得『唉，定係算呀』、『定係我做唔到呀』、『可能我唔得啊』，會有呢種質疑。要係放棄吖？可能我仲可以做到啲嘢呢？喺呢個十字路口徘徊嘅時候，最終我就揀咗再試多次啦！最後一擊㗎啦，咁如果都真係唔係我想像中嗰樣嘢嘅話，可能我真係唔適合。」節目尾聲釋出下集預告，Gin談到初到港的屋住環境及生活，說到面對父母的愧疚更眼濕濕，精彩內容令人期待。
【枉談】李幸倪Gin Lee 剖白情史 身家 奮鬥史 (上集)：
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