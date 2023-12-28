李幸倪曾有放棄做歌手念頭講到眼濕濕 自爆有Fans追求仲差啲拍拖

由網上頻道「冤枉娛樂」主理人「枉阿姐」主持的網上紀錄式遊歷傳訪節目《枉談》（Hidden Talk with WrongAJer）昨晚（27日）正式上架，首集請來Gin Lee李幸倪任嘉賓。節目中，Gin首次大談自己的感情世界，除了曾經遇過劈腿賤男、又有控制狂男友，更考慮過跟fans拍拖，又自爆原來手揸多個物業，在節目中呈現她最真實的一面。