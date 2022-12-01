張學友勁敵「衰十一」等判刑 40年前唱贏歌神 + 網民湧TVB留言狂轟

早前無綫節目《星光匯聚成翡翠》邀請了多位曾經亮相無綫的人受訪，其中包括當年曾經在《歡樂今宵》踢館賽中唱贏張學友的李廷川。近日，李廷川被裁定非禮和非法性交等多項控罪，一班網民都湧進無綫官方Youtube頻道鬧爆：「簡直係禽獸！」