張學友勁敵「衰十一」等判刑 40年前唱贏歌神 + 網民湧TVB留言狂轟
張學友勁敵李延川「衰十一」
近日曾於無綫節目《星光匯聚成翡翠》亮相的李廷川今年59歲。在11年前，李廷川除了正職之外，曾擔任當時女朋友年僅13歲妹妹的游泳教練以及結他導師。期間，李廷川曾多次帶同受害女童到不同地方作出嚴重猥瑣行為。李廷川表示當時兩人是戀人關係，而且有結婚的想法，但他在2017年正式被捕，於（11月29日）在區域法院中承認非禮和非法性交等多項控罪。
張國榮師弟《歡樂今宵》踢館賽唱贏張學友《遲早是一對》
李廷川曾經參加過1983年《歡樂今宵》的《盡顯才華Sing聲星》踢館賽，歌神張學友唱關正傑《遲早是一對》參賽，因被指唱腔和聲線複製原唱而失分，當時李廷川以蔡楓華《誓言》參賽，以6分之差唱贏張學友，成為台主。早前在無綫節目《星光匯聚成翡翠》中接受訪問時，李廷川更是張國榮師弟，他表示早年曾到唱片公司試音，但最後卻未能如願出道。向現實低頭的他最後成為普通上班族，現時為印刷設計公司的經理。
網民鬧爆：「簡直係禽獸」
一班網民得悉李廷川「衰十一」之後，紛紛湧進無綫官方Youtube留言鬧爆：「13歲女仔都搞，壞到極點，唱歌幾好聽都無用」、「你呢種真係正宗既人不可以貌相，13歲你都搞得落手」、「咸蟲一名。」、「原来係變態性侵小童犯，正XX」等。
一齊睇片：
https://www.youtube.com/watch?v=VcWMhiqcoSc
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