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39歲李彩華「真面目」被出賣 網民質疑再進化驚變「佛地魔」

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歌手出身的李彩華（Rain）自16歲入行，至今已有23年，香港人可說「由細睇到佢大」，不過近年李彩華主力在內地發展，除了去年播出的劇集《家族榮耀》外，大家都只能在社交網欣賞她的近況，但日前李彩華竟被化妝師「出賣」其參加內地節目新造型，引來不少網民指她與以前的樣貌判若兩人，疑似再進化！

李彩華 李彩華平日自拍愛用濾鏡，同方力申合照令對方都變得皮光肉滑了不少。
李彩華平日自拍愛用濾鏡，同方力申合照令對方都變得皮光肉滑了不少。（圖片來源：[email protected]
李彩華 李彩華自己po的相亦係化重妝。
李彩華自己po的相亦係化重妝。（圖片來源：微博@李彩華rainli李彩樺）

李彩華新Look惹「加工」疑雲

李彩華近日正參加內地真人《乘風2023》（前名《乘風破浪的姐姐》第4季），節目中她一對長腿受到不少網民讚賞，不過李彩華出道以來容貌都被指不斷進化，日前其化妝師在社交網曬出其新造型，令李彩華的樣貌再惹來「加工」疑雲。

李彩華 化妝師側拍為李彩華化妝的鏡頭，令她的窄鼻尖下巴無所遁形。
化妝師側拍為李彩華化妝的鏡頭，令她的窄鼻尖下巴無所遁形。（圖片來源：小紅書@明星化妝師鐘善美）
李彩華 正面睇李彩華更被批非常「膠面」。
正面睇李彩華更被批非常「膠面」。（圖片來源：小紅書@明星化妝師鐘善美）
李彩華 有網民更指李彩華的新Look好似「佛地魔」。
有網民更指李彩華的新Look好似「佛地魔」。（圖片來源：小紅書@明星化妝師鐘善美）

被指鼻翼超窄似「佛地魔」

今次化妝師又拍片又影相，可說多角度和網民分享李彩華的新Look，不過網民就驚訝指出李彩嬅的臉形變得又尖又長，眼睛奇大，鼻翼又超窄，同以往的樣貌判若兩人，更有網民指她撞樣「佛地魔」！

李彩華 其實李彩華自己都有po出同蔡少芬的合照，相中兩人的鼻翼都顯得超窄。
其實李彩華自己都有po出同蔡少芬的合照，相中兩人的鼻翼都顯得超窄。（圖片來源：微博@李彩華rainli李彩樺）
李彩華 有網民猜測呢個係內地化妝師愛用嘅風格。
有網民猜測呢個係內地化妝師愛用嘅風格。（圖片來源：小紅書@明星化妝師鐘善美）
李彩華 宣傳海報中嘅李彩華。
宣傳海報中嘅李彩華。（圖片來源：微博@李彩華rainli李彩樺）

《家族榮耀》流產妝冇得P圖出事 重妝似男扮女裝

去年在無綫播出的劇集《家族榮耀》中，李彩華飾演三家嫂賈洛儀，在高清拍攝下冇得P圖的情況下，網民的焦點都落在李彩華的妝容上，其中一幕流產入院的戲份，李彩華更被指變晒樣，成個「流產妝」十分迫真！網民更講到她每次出場都極重妝，好似「男扮女裝」一樣，有網民笑指她得罪化妝師，令她個樣未到40歲已經面目全非。

李彩華個流產妝。
網民大讚李彩華個「流產妝」好到位！（圖片來源：《家族榮耀》發相）
李彩華 一醒番就知道BB已經冇咗，自然情緒崩潰，矛頭仲直指 楊茜堯﹗
真係犧牲色相。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
李彩華在重妝下好顯老。
平日劇情李彩華在重妝下就好顯老。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
李彩華 仲被網民笑指似「男扮女裝」。
被網民取笑似「男扮女裝」。（圖片來源：《家族榮耀》影片截圖）

李彩華曾被網民認錯係薛凱琪

39歲的李彩華與富商閃婚閃離婚後，繼續主力在內地專注工作賺錢，不時在社交平台分享自己近況，每張大頭相都是尖尖的白皙臉、高挺筆直的鼻樑、深邃五官猶如混血兒，由於她的打扮及妝容都與過往有很大分別。有網民就指李彩華現時個樣靚到認不出：「呢位鬼妹邊位？」、「差啲認唔出」、「我以為是薛凱琪⋯⋯」等等。

李彩華 李彩華身形愈見纖瘦，連五官都愈來愈精緻，眼大鼻樑高直，怪不得有網民話佢似外國人。
李彩華身形愈見纖瘦，連五官都愈來愈精緻，眼大鼻樑高直，怪不得有網民話佢似外國人。（圖片來源：[email protected]
李彩華 若果不是在李彩華個人社交平台見到，否則會誤以為她是內地某某網紅。
若果不是在李彩華個人社交平台見到，否則會誤以為她是內地某某網紅。（圖片來源：小紅書@李彩華）
李彩華 對於李彩華五官愈來愈精緻，有網民表示：「呢個鬼妹邊位？」
對於李彩華五官愈來愈精緻，有網民表示：「呢個鬼妹邊位？」（圖片來源：[email protected] Li）
李彩華 不知是否濾鏡出手過重，有網民直頭認錯人：「我以為是薛凱琪......」
不知是否濾鏡出手過重，有網民直頭認錯人：「我以為是薛凱琪……」（圖片來源：[email protected]
李彩華 網民留言話認唔出係李彩華。
網民留言話認唔出係李彩華。（圖片來源：[email protected]

影相拍片誤關美顏掣顯老

無論影相抑或拍片，李彩華都一定要P圖、開美顏濾鏡，直播都不例外，李彩華直播時明顯地開了美顏功能，五官相當精緻，皮膚白裡透紅零瑕疵。不過就在直播快將結束前，李彩華曾不小心關掉了美顏功能，令真面目盡露人前，網民指她狀態差到似老了十歲般，令不少網友感驚嚇。

李彩華開了美顏功能做直播，皮膚變得白裡透紅。
李彩華開了美顏功能做直播，皮膚變得白裡透紅。（圖片來源：微博@李彩華）
李彩華開直播同網友互動，沒想到擺了大烏龍關掉美顏功能，網民指她狀態差到似老了十歲般。
李彩華開直播同網友互動，沒想到擺了大烏龍關掉美顏功能，網民指她狀態差到似老了十歲般。（圖片來源：微博@李彩華）

李彩華Po素顏反擊

被網民話面目全非的李彩華，曾上傳落妝素顏片反擊網民，力證自己純天然沒有變樣，已經38歲的她保養得宜，肌膚依然白滑，身材也是非常火辣。不過睇番初出道超清純的李彩華，她在2000年以模特兒身份加入娛樂圈，之後又成為歌手推出過多張唱片，又有拍電視劇及電影，當時她的樣貌也較清純，屬眼大大面尖尖的美人胚子。

李彩華 由近照可見，現時李彩華的五官輪廓深邃，驟眼一看以為是混血兒，難怪一眾網民都紛紛表示「認唔出」。
由近照可見，現時李彩華的五官輪廓深邃，驟眼一看以為是混血兒，難怪一眾網民都紛紛表示「認唔出」。（圖片來源：[email protected]
李彩華 近年主力中國市場的李彩華，近日就被網民指其容貌與初出道時相距甚遠，所以就以素顏樣示人。
近年主力中國市場的李彩華，近日就被網民指其容貌與初出道時相距甚遠，所以就以素顏樣示人。（圖片來源：小紅書@李彩華）

閃婚閃離後繼續富婆生活

事業方面李彩華雖然在內地發展不錯，可惜感情路卻不平坦，在2019李彩華宣佈與拍拖半年的內地富商男友黃彥書（Eric Huang）閃婚，曾計畫會生兒育女組織一個幸福家庭，後來因為聚少離多，兩人長時間未能見面而情變，2020年無奈結束19個月的婚姻。

李彩華 身家逾2億的李彩嘩，離婚後表示唔急再遇第二春，已經係富婆唔靠男人都正常。
身家逾2億的李彩嘩，離婚後表示唔急再遇第二春，已經係富婆唔靠男人都正常。（圖片來源：[email protected]
李彩華 離婚後令李彩華成就解鎖，靠自己努力搵錢，幾十萬一個名牌手袋真係濕濕碎。
離婚後令李彩華成就解鎖，靠自己努力搵錢，幾十萬一個名牌手袋真係濕濕碎。（圖片來源：[email protected]

保守估計擁2億身家

李彩華在2011年回到內地拍劇《回家的誘惑》後，在內地打響名堂而人氣急升，紅足十幾年，在內地吸金力強勁。目前在上海租住逾10萬人民幣租金的千呎豪宅，同時又有投資房地產，至今手持12個物業，遍佈香港、澳洲、英國及泰國等地，估計身家超過2億，是個隱形富婆。

李彩華 李彩華因內地劇《回家的誘惑》賺到盆滿缽滿。
李彩華因內地劇《回家的誘惑》賺到盆滿缽滿。（圖片來源：微博影片截圖）
李彩華 12歲讀中學時期嘅李彩華，面圓圓非常可愛。
12歲讀中學時期嘅李彩華，面圓圓非常可愛。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李彩華 初出道的李彩華一臉純情。
初出道的李彩華一臉純情。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李彩華 當年真正雙十年華無添加。
當年真正雙十年華無添加。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李彩華 25歲首次被指面形離奇變尖，李彩華解釋是暴瘦所致。
25歲首次被指面形離奇變尖，李彩華解釋是暴瘦所致。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李彩華 28歲李彩華下巴已經拉長咗，鼻亦開始變高，被指撞樣名模周汶錡。
28歲李彩華下巴已經拉長咗，鼻亦開始變高，被指撞樣名模周汶錡。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李彩華 北上多年終於憑《回家的誘惑》爆紅，名利雙收的李彩華氣焰亦都今非昔比，乍眼間仲以爲見到李嘉欣。
北上多年終於憑《回家的誘惑》爆紅，名利雙收的李彩華氣焰亦都今非昔比，乍眼間仲以爲見到李嘉欣。（圖片來源：微博@李彩華rainli李彩樺）
李彩華 長駐強國多年後，李彩華由撞樣李嘉欣變返周汶錡，但就被指老了起碼十年。
長駐強國多年後，李彩華由撞樣李嘉欣變返周汶錡，但就被指老了起碼十年。（圖片來源：新傳媒照片庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：微博@李彩華rainli李彩樺、小紅書@明星化妝師鐘善美、[email protected]、小紅書@李彩華、新傳媒照片庫

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