9

家族榮耀｜李彩華自爆曾有富二代開一億狂追 嫌出手低拒嫁入豪門？

最新娛聞
東方新地

《家族榮耀》由張智霖、楊茜堯、黃浩然、李彩華、羅子溢、熊黛林等主演，作為劇情核心人物的楊茜堯與李彩華就首度合演情同姊妹的好友，同日嫁入馬家做少豪門少奶，嫁作馬家三少奶的李彩華為角色不惜出動百萬名牌私伙，集集名牌大晒冷。李彩華接受訪問時自爆曾有富二代力追，仲開一億想把她私有化，不過李彩華不為所動，靠自己努力成為身家過億的富婆。

李彩華被內地富二代力追

38歲的李彩華在《家族榮耀》嫁入豪門成為馬家三少奶，現實中的她在19年曾嫁鋼鐵商人Eric黃彥書，翌年閃離，李彩華接受傳媒訪問時透露，她曾幾次與豪門擦身而過。李彩華憶述當時拍完內地劇《回家的誘惑》，知名度大大提升，有個家族做煤炭生意的富二代狂追她，出來約會食過幾次飯，富二代就叫她嫁畀佢，條件是要她退出娛樂圈，因為對方的父母唔會批准李彩華繼續做演員，仲話畀一億她當補償。

李彩華自爆曾多次有機會嫁入豪門。（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華自爆曾多次有機會嫁入豪門。（圖片來源：[email protected]
李彩華指富二代開一億叫她脫離娛樂圈，因為男方家人不接受她拋頭露面，不過遭她一口拒絕，李彩華覺得由始至終都是對方一廂情願。（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華指富二代開一億叫她脫離娛樂圈，因為男方家人不接受她拋頭露面，不過遭她一口拒絕，李彩華覺得由始至終都是對方一廂情願。（圖片來源：[email protected]

不為一億補償所動

李彩華當時心諗如果靠老公供養生活，非常沒有安全感，所以一口拒絕，現在回想覺得自己做得很對，笑言自己的身家都唔止一億，擺明寸對方出手低。之後李彩華更得知那位富二代娶了另一名圈中人，但很快就離婚收場。不過值得一提是李彩華與有米老公Eric都只是維持了19個月。

李彩華在訪問中自問不是嫁入豪門的材料，十幾歲已出來工作養家的她，是個孝順女，曾為父孭上過百萬債務。（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華在訪問中自問不是嫁入豪門的材料，十幾歲已出來工作養家的她，是個孝順女，曾為父孭上過百萬債務。（圖片來源：[email protected]
李彩華於19年2月宣布與拍拖半年，從事鋼鐵生意嘅內地商人Eric黃彥書閃婚，本來計劃在香港及大陸補辦婚宴，二人長期分隔兩地，最終於20年9月結束短短19個月婚姻。（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華於19年2月宣布與拍拖半年，從事鋼鐵生意嘅內地商人Eric黃彥書閃婚，本來計劃在香港及大陸補辦婚宴，二人長期分隔兩地，最終於20年9月結束短短19個月婚姻。（圖片來源：[email protected]

身家估計逾2億

近年李彩華在內地密密做，更把心一橫移居上海，現在以月租逾10萬，租住黃金地段的千呎豪宅，她坦言有幾年真係搵命博，一年只有新年放假，同時李彩華開始投資房地產，至今手持12個物業，遍佈香港、澳洲、英國及泰國等地，單單香港已手持4個物業，另在英國有4個商用物業，估計身家早已超過2億。

久未在港露面的李彩華有份主演的劇集《家族榮耀》最近在無綫播出，做豪門三少奶的她非常入戲。（圖片來源：IG@rainli1111）
久未在港露面的李彩華有份主演的劇集《家族榮耀》最近在無綫播出，做豪門三少奶的她非常入戲。（圖片來源：[email protected]
李彩華近年兩度入手大坑的名門，兩個單位現時市值共約7,000萬港元，投資眼光非常獨到。（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華近年兩度入手大坑的名門，兩個單位現時市值共約7,000萬港元，投資眼光非常獨到。（圖片來源：[email protected]

家族榮耀｜李彩華嫁入豪門做三少奶

《家族榮耀》 劇集開播即以百年財閥馬氏家族的二子馬耀祖（黃浩然飾及幼子馬耀堂（羅子溢飾）同日大婚，分別迎娶甄芯（楊茜堯飾）和賈洛儀（李彩樺飾），嫁入豪門的李彩華永遠周身名牌，為了配合角色，李彩華出動過百萬名牌私伙，李彩華都笑認好似時裝騷一樣﹗

家族榮耀 李彩華 百萬私伙
李彩華《家族榮耀》飾演的賈洛儀選美出身，後來嫁入豪門，加上妯娌間互鬥，每次出場行頭十足﹗在劇中經常拎住的黑色Hermes手袋，正是李彩華私伙﹗ （圖片來源：《家族榮耀》劇照）
家族榮耀 李彩華 百萬私伙
李彩華在《家族榮耀》中身上呢件Gucci外套跟Hermes手袋經常出鏡﹗（圖片來源：[email protected]
家族榮耀 李彩華 百萬私伙
李彩華平時出街都周身名牌，呢個黑色Hermes平時出街都會用吓嚟襯衫，剛好拍劇又用得著﹗（圖片來源：[email protected]

家族榮耀｜同劇演員都嘆為觀止

李彩華指並非為晒冷，只是劇情需要，而自己也有一定收藏，想演好角色不惜出動私伙，李彩華笑言因為劇情日日鬥餐死，外表要好光鮮同富貴去鬥過，她笑指拍劇時好似時裝騷一樣，日日唔同﹗李彩華更透露有同劇男演員見佢換衫如時裝騷一樣，忍唔住開口問佢究竟仲有幾多珍藏，相當搞笑﹗

家族榮耀 李彩華 百萬私伙
李彩華身穿$28,200Gucci外套，在劇中跟楊茜堯情如姊妹，更齊齊嫁入馬家，親上加親﹗（圖片來源：《家族榮耀》劇照）
家族榮耀 李彩華 百萬私伙
李彩華在劇中出動不少Gucci私伙衫﹗兩件外套官網賣$28,200, 中間的白色長袖衛衣$9,300﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

李彩華著過萬元睡衣 有網民質疑係A貨

李彩華身為馬家三少奶，住豪宅就固之然，連睡衣都是過萬元的名牌，不過有網民留言問何袋上圖案跟官網有出入，有網民即留言為李彩華護航：「李彩華出名圈中小富婆」、「李彩華出入用H包包，睡衣過萬都唔出奇﹗」、「李彩華點會著A貨？」等等。

家族榮耀 李彩華 百萬私伙
李彩華在劇中穿上名牌睡衣﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀 李彩華 百萬私伙
官網價$ 15,900（圖片來源：louisvuitton香港官網）

李彩華在《家族榮耀》中就算是便服都是周身名牌，大大個logo個種款式，演活劇中的浮誇角色﹗

家族榮耀 李彩華 百萬私伙
一身Dior（圖片來源：《家族榮耀》劇照）

名牌飾物襯到絕 李彩華唔恨入豪門

李彩華在劇中從小就生活在壓抑生活環境中，本身自卑，因為選美才令她成功嫁入豪門，所以打扮都比一般富貴少奶更浮誇，去突顯其性格，除了一套套名牌衫，更每次配襯不同名牌手袋及飾物，都一絲不拘﹗李彩華曾在訪問中被問到有否想過會嫁入豪門做少奶奶時，李彩華斷然指自己從來無想過，因為個性率直易得罪人，加上自己以工作為先，就算嫁人都想繼續有自己事業﹗唔想攤大手板等人養﹗

家族榮耀 李彩華 百萬私伙
Hermes頸鏈﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀 李彩華 百萬私伙
Gucci耳環（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀 李彩華 百萬私伙
Dior耳環（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

相關文章：家族榮耀｜李彩華冇得P圖出事 網民笑指得罪化妝師 重妝似男扮女裝

撰文：東方新地圖片來源：《家族榮耀》劇照、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 