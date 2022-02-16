家族榮耀｜李彩華自爆曾有富二代開一億狂追 嫌出手低拒嫁入豪門？

《家族榮耀》由張智霖、楊茜堯、黃浩然、李彩華、羅子溢、熊黛林等主演，作為劇情核心人物的楊茜堯與李彩華就首度合演情同姊妹的好友，同日嫁入馬家做少豪門少奶，嫁作馬家三少奶的李彩華為角色不惜出動百萬名牌私伙，集集名牌大晒冷。李彩華接受訪問時自爆曾有富二代力追，仲開一億想把她私有化，不過李彩華不為所動，靠自己努力成為身家過億的富婆。