家族榮耀｜李彩華自爆曾有富二代開一億狂追 嫌出手低拒嫁入豪門？
李彩華被內地富二代力追
38歲的李彩華在《家族榮耀》嫁入豪門成為馬家三少奶，現實中的她在19年曾嫁鋼鐵商人Eric黃彥書，翌年閃離，李彩華接受傳媒訪問時透露，她曾幾次與豪門擦身而過。李彩華憶述當時拍完內地劇《回家的誘惑》，知名度大大提升，有個家族做煤炭生意的富二代狂追她，出來約會食過幾次飯，富二代就叫她嫁畀佢，條件是要她退出娛樂圈，因為對方的父母唔會批准李彩華繼續做演員，仲話畀一億她當補償。
不為一億補償所動
李彩華當時心諗如果靠老公供養生活，非常沒有安全感，所以一口拒絕，現在回想覺得自己做得很對，笑言自己的身家都唔止一億，擺明寸對方出手低。之後李彩華更得知那位富二代娶了另一名圈中人，但很快就離婚收場。不過值得一提是李彩華與有米老公Eric都只是維持了19個月。
身家估計逾2億
近年李彩華在內地密密做，更把心一橫移居上海，現在以月租逾10萬，租住黃金地段的千呎豪宅，她坦言有幾年真係搵命博，一年只有新年放假，同時李彩華開始投資房地產，至今手持12個物業，遍佈香港、澳洲、英國及泰國等地，單單香港已手持4個物業，另在英國有4個商用物業，估計身家早已超過2億。
家族榮耀｜李彩華嫁入豪門做三少奶
《家族榮耀》 劇集開播即以百年財閥馬氏家族的二子馬耀祖（黃浩然飾及幼子馬耀堂（羅子溢飾）同日大婚，分別迎娶甄芯（楊茜堯飾）和賈洛儀（李彩樺飾），嫁入豪門的李彩華永遠周身名牌，為了配合角色，李彩華出動過百萬名牌私伙，李彩華都笑認好似時裝騷一樣﹗
家族榮耀｜同劇演員都嘆為觀止
李彩華指並非為晒冷，只是劇情需要，而自己也有一定收藏，想演好角色不惜出動私伙，李彩華笑言因為劇情日日鬥餐死，外表要好光鮮同富貴去鬥過，她笑指拍劇時好似時裝騷一樣，日日唔同﹗李彩華更透露有同劇男演員見佢換衫如時裝騷一樣，忍唔住開口問佢究竟仲有幾多珍藏，相當搞笑﹗
李彩華著過萬元睡衣 有網民質疑係A貨
李彩華身為馬家三少奶，住豪宅就固之然，連睡衣都是過萬元的名牌，不過有網民留言問何袋上圖案跟官網有出入，有網民即留言為李彩華護航：「李彩華出名圈中小富婆」、「李彩華出入用H包包，睡衣過萬都唔出奇﹗」、「李彩華點會著A貨？」等等。
李彩華在《家族榮耀》中就算是便服都是周身名牌，大大個logo個種款式，演活劇中的浮誇角色﹗
名牌飾物襯到絕 李彩華唔恨入豪門
李彩華在劇中從小就生活在壓抑生活環境中，本身自卑，因為選美才令她成功嫁入豪門，所以打扮都比一般富貴少奶更浮誇，去突顯其性格，除了一套套名牌衫，更每次配襯不同名牌手袋及飾物，都一絲不拘﹗李彩華曾在訪問中被問到有否想過會嫁入豪門做少奶奶時，李彩華斷然指自己從來無想過，因為個性率直易得罪人，加上自己以工作為先，就算嫁人都想繼續有自己事業﹗唔想攤大手板等人養﹗