李彩華

40歲李彩華新戲造型遭狠批 超顯老睇落似年過半百

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現年40歲的李彩華，以其標誌性的小背心和凍齡外貌令人留下深刻印象，而擁有逆天長腿和魔鬼身材的她亦不時大派福利！不過近日李彩華在網絡電影《孟婆傳之緣起》中的造型，卻引來網民熱議。更有不少網民狠批她的妝容炒晒車，令她看起來比實際年齡老咗超多……

李彩華新戲造型引熱議

李彩華在《孟婆傳之緣起》中飾演的「冥王」一角，造型華麗卻不失威嚴。李彩華的造型在電影中雖然十分吸睛，但她的妝容就被網民狠批為特別顯老：「怎麼像年過半百了」、「這妝造不行，把人都搞老了」、「姐姐要不換個化妝師吧」、「這樣看老了至少十歲……」

（圖片來源：電影截圖）
李彩華在《孟婆傳之緣起》中飾演的「冥王」。（圖片來源：電影截圖）
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不過李彩華的妝容就被網民狠批超顯老。（圖片來源：電影截圖）
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網民更表示李彩華的造型看似年過半百。（圖片來源：電影截圖）
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網民紛紛感嘆妝容拖累了李彩華。（圖片來源：電影截圖）

40歲李彩華疑「美貌」再升級微博急Post原相機圖澄清

對於被網民狠批「美貌」升級，李彩華就在微博上post出原相機自拍以作澄清，並配文：「今天發生了一件很搞笑的事情，就是我剛回家的時候遇到樓下的保安哥哥，他突然跑過來跟我説： “哎呀李小姐點解嗰張相⋯⋯瘋傳得咁犀利，明明你平時唔化妝都好靚，你一啲都唔係嗰張相咁樣衰 點解搞到咁！我聽完之後真的立馬笑出來了我説：“係呀冇計啦嗰日做嘢嘅地方啲頂燈真係好大鑊影出嚟嘅相真係好樣衰⋯⋯哈哈唔緊要啦都過咗去喇”」。她大方表示事情已經過去了，並寫道：「我們要有正能量，要往好的方向去想，不能給負能量的人打倒」，又強調照片是在家中以原相機拍攝，並透露：「有時候真的覺得不帶妝容的自己更漂亮，更有自信」。

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（圖片來源：微博圖片）
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（圖片來源：微博圖片）

疑似再「進廠」膠到唔自然

李彩華近日在社交平台分享了多張參與深圳時裝周的照片，張張看起來樣貌十分精緻，但是相比起以前清純靈動的樣子，現在李彩華的樣子卻多了幾分「膠味」！未知是因為照片過度精修，還是再「進廠」造成，網民的留言是清一色的負評：「又係個啲唔肯認老打botox打到膠面既女偽人」、「硬膠到唔同樣」。甚至更有網民搞笑稱：「李彩華小背心都自然過佢」。

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李彩華出席活動時被指「膠味」濃。（圖片來源：微博圖片）
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李彩華的樣貌與先前比較的確有所不同。（圖片來源：IG@rainli1111）
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網民批李彩華現在的樣貌不太自然。（圖片來源：IG@rainli1111）

原圖流出嚇親網民

而從現場流出的照片中，李彩華的樣子與社交平台上的差別更大，不但妝容顯老，皮膚狀態亦極差！而且李彩華的面部表情頗為僵硬，無論是抓拍還是合照，都透着一股「膠味」，不禁令人懷疑「美貌」再升級的傳言。網民對於李彩華的原圖更是毫不留情，直指：「X你！唔加慎入！」、「鬼呀……嚇到個心都離一離」、「搞到好似拍緊啲妖魔片咁」。

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李彩華離開了濾鏡後精緻度銳減。（圖片來源：網上圖片）
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李彩華的原圖能看的出面部表情很僵硬。（圖片來源：網上圖片）
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不少網民指李彩華的原圖很驚人。（圖片來源：網上圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：電影截圖

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