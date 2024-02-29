40歲李彩華新戲造型遭狠批 超顯老睇落似年過半百
李彩華新戲造型引熱議
李彩華在《孟婆傳之緣起》中飾演的「冥王」一角，造型華麗卻不失威嚴。李彩華的造型在電影中雖然十分吸睛，但她的妝容就被網民狠批為特別顯老：「怎麼像年過半百了」、「這妝造不行，把人都搞老了」、「姐姐要不換個化妝師吧」、「這樣看老了至少十歲……」
40歲李彩華疑「美貌」再升級微博急Post原相機圖澄清
對於被網民狠批「美貌」升級，李彩華就在微博上post出原相機自拍以作澄清，並配文：「今天發生了一件很搞笑的事情，就是我剛回家的時候遇到樓下的保安哥哥，他突然跑過來跟我説： “哎呀李小姐點解嗰張相⋯⋯瘋傳得咁犀利，明明你平時唔化妝都好靚，你一啲都唔係嗰張相咁樣衰 點解搞到咁！我聽完之後真的立馬笑出來了我説：“係呀冇計啦嗰日做嘢嘅地方啲頂燈真係好大鑊影出嚟嘅相真係好樣衰⋯⋯哈哈唔緊要啦都過咗去喇”」。她大方表示事情已經過去了，並寫道：「我們要有正能量，要往好的方向去想，不能給負能量的人打倒」，又強調照片是在家中以原相機拍攝，並透露：「有時候真的覺得不帶妝容的自己更漂亮，更有自信」。
疑似再「進廠」膠到唔自然
李彩華近日在社交平台分享了多張參與深圳時裝周的照片，張張看起來樣貌十分精緻，但是相比起以前清純靈動的樣子，現在李彩華的樣子卻多了幾分「膠味」！未知是因為照片過度精修，還是再「進廠」造成，網民的留言是清一色的負評：「又係個啲唔肯認老打botox打到膠面既女偽人」、「硬膠到唔同樣」。甚至更有網民搞笑稱：「李彩華小背心都自然過佢」。
原圖流出嚇親網民
而從現場流出的照片中，李彩華的樣子與社交平台上的差別更大，不但妝容顯老，皮膚狀態亦極差！而且李彩華的面部表情頗為僵硬，無論是抓拍還是合照，都透着一股「膠味」，不禁令人懷疑「美貌」再升級的傳言。網民對於李彩華的原圖更是毫不留情，直指：「X你！唔加慎入！」、「鬼呀……嚇到個心都離一離」、「搞到好似拍緊啲妖魔片咁」。
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