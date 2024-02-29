40歲李彩華新戲造型遭狠批 超顯老睇落似年過半百

現年40歲的李彩華，以其標誌性的小背心和凍齡外貌令人留下深刻印象，而擁有逆天長腿和魔鬼身材的她亦不時大派福利！不過近日李彩華在網絡電影《孟婆傳之緣起》中的造型，卻引來網民熱議。更有不少網民狠批她的妝容炒晒車，令她看起來比實際年齡老咗超多……