李彩華小背心上陣8年後重聚「小背心」李彩華 互動默契即場上契
Rain與華哥8年後重聚玩上契
Rain與李彩華（華哥）今日在香港街市「海鮮祭」活動中重聚，兩人以最簡單的蒸、煮、炒、炸方式示範烹飪。Rain接受訪問時透露與華哥接近8年沒有見面，對上一次見面是在麥花臣演唱會。當被問及會否考慮上契時，Rain表示非常願意，華哥則幽默回應：「我幾時多咗個契妹？」Rain隨即撒嬌說：「契哥，我以後食魚就靠你。」現場氣氛相當溫馨，兩人的互動引來在場觀眾陣陣笑聲。
Rain自爆超過10位追求者排隊
華哥被問及會否介紹男士給Rain認識時，他笑言：「我邊有筍盤啊？Rain身邊好多，多到都唔知排隊排到去邊。我啲孫仔真係得10幾歲。」Rain隨即透露目前起碼有超過10位追求者正在追求她。不過當被問到擇偶條件會否以結婚為準則時，Rain態度突然轉為認真，坦言：「唔會啦！我嗰陣時結婚係因為真係好想結婚，結完婚之後都唔係想像之中咁，就算啦放棄！」她更補充結婚後可能另外一半會抗拒她拍攝接吻戲份，這成為她考慮的因素之一。
李彩華8年前麥花臣演唱會合作
李彩華早在2017年麥花臣演唱會已經邀請過李彩華做嘉賓吹色士風伴奏，兩人合作無間。時隔8年再次同場，Rain表示見到華哥感到非常親切，彷彿回到當年演唱會的美好時光。談及今日42歲生日的慶祝計劃，Rain開心地說：「今晚約咗一班朋友去party。」她更提到在活動現場有中學生對她熱情大叫「I Love you！」，Rain笑言：「我見到佢哋好興奮，我先興奮嘅，唔會自high！」
網民熱議Rain感情觀念轉變
網民對Rain的感情觀念轉變議論紛紛，有支持者留言：「Rain講得啱，結婚唔係必需品」、「有咁多追求者證明佢魅力依然」。亦有網民認為：「42歲仍然咁受歡迎，真係好犀利」、「佢對結婚嘅睇法好現實，值得尊重」。不少粉絲更關注她提及希望接拍短劇與小鮮肉合作的工作計劃，紛紛留言期待她的新作品。部分網民則對兩位李彩華的互動感到有趣，認為他們的「上契」橋段相當搞笑，為活動增添不少娛樂性。