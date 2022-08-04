38歲李彩華大眼臉長驚變網紅臉 透視裝踩板晒fit爆身形
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現年38歲的李彩華近年長駐內地發展，經常在社交網分享時裝、滑水等生活點滴，身在內地的她日前在小紅書分享踩滑板的影片，身穿透視上衣的她盡顯苗條身形，她寫道：「解鎖高原滑板，滑慣了陸沖，對於雙翹剛開始還是不太習慣，但是很快就找到狀態啦＃旅行 ＃滑板 ＃星薯養成計劃 ＃雙翹」
李彩華長駐內地衣着大膽
李彩華日前在小紅書上載了一段玩滑板的短片，她身穿bra top襯透視上衣及牛仔短褲，打扮透心涼相當吸睛，騷技術之餘，還大晒fit爆身形，不過有網民指李彩華塊面又長又尖，好似蛇精樣，亦有網民大讚38歲的她keep得非常好，令人羨慕。她昨日又上載露肩晒事業線的照片，難怪她曾笑言：「好像來了上海之後，穿着大膽了一點……自己穿的好看就是潮流。」
李彩華事業得意閃婚閃離
李彩華在內地發展多年，經歷無數風霜，除了拍劇及參與真人騷，李彩華在社交網亦非常活躍，2011年憑劇集《回家的誘惑》飾演小三艾莉入屋，劇集播完10年，她就紅足10年，成為內地炙手可熱的港星。李彩華2019年與拍拖半年的內地男友黃彥書閃婚，婚姻只維持了19個月，連酒都未擺就宣佈離婚。
影相拍片誤關美顏掣顯老
無論影相抑或拍片，李彩華都一定要P圖、開美顏濾鏡，直播都不例外，李彩華直播時明顯地開了美顏功能，五官相當精緻，皮膚白裡透紅零瑕疵。不過就在直播快將結束前，李彩華卻不小心關掉了美顏功能，真面目盡露人前，網民指她狀態差到似老了十歲般，令不少網友感驚嚇。