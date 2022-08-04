38歲李彩華大眼臉長驚變網紅臉 透視裝踩板晒fit爆身形

現年38歲的李彩華近年長駐內地發展，經常在社交網分享時裝、滑水等生活點滴，身在內地的她日前在小紅書分享踩滑板的影片，身穿透視上衣的她盡顯苗條身形，她寫道：「解鎖高原滑板，滑慣了陸沖，對於雙翹剛開始還是不太習慣，但是很快就找到狀態啦＃旅行 ＃滑板 ＃星薯養成計劃 ＃雙翹」