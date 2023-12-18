李彩華 玩命

40歲李彩華零下10度玩命搏到盡 着小背心影寫真大展核彈級身形

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李彩華（Rain）近年因為外貌不斷進化而成爲網民熱討對象，不過她亦懶理批評繼續做自己，剛剛過完40歲生日的她日前更風騷飛去日本滑雪，並在社交網站連環公開多張雪地寫真，在冰天雪地除衫大騷fit爆身形，令人睇到「㷫烚烚」……

零下10度穿小背心影相

李彩華日前與飛到北海道滑雪，並在社交平台分享一系列的雪地相：「今年的雪下得挺大的喲，昨天到了雪場上山之後，忽然好大風，又下了大雪，按照我的風格，就是立馬停下來，哈哈哈，拍了今年第一張與雪的美照。」穿上雪褸、護目鏡的李彩華之後更脫下厚重的衣服，在零下10度的嚴寒之下僅穿上小背心在雪山上繼續留倩影，影低一輯超性感寫真大展核彈級的好身材，睇到網民嘩嘩聲！她接受傳媒訪問時透露，影相當日速戰速決，一早度好位及角度才除衫影，一次完全不覺得凍。

李彩華 玩命 李彩華日前與飛到北海道滑雪。
李彩華日前與飛到北海道滑雪。（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華 玩命 李彩華連環公開多張雪地寫真，在冰天雪地除衫大騷fit爆身形，令人睇到「㷫烚烚」。
李彩華連環公開多張雪地寫真，在冰天雪地除衫大騷fit爆身形，令人睇到「㷫烚烚」。（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華 玩命 擺出多個甫士！
擺出多個甫士！（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華 玩命 睇到人嘩嘩聲......
睇到人嘩嘩聲……（圖片來源：IG@rainli1111）

上雪山除衫影寫真唔係第一次

李彩華一向是滑雪高手，每年冬天都必定會去雪山滑雪，不過往年她都包到實一實，直到今年1月才首次「愛靚唔愛命」到在雪地上穿吊帶小背心大擺誘人甫士影相，側身、正面、近鏡、遠鏡等多角度拍攝，非常認真！

李彩華 玩命 2018年的李彩華包到實滑雪。
2018年的李彩華包到實滑雪。（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華 玩命 2019年的李彩華。
2019年的李彩華。（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華 玩命 2020年的李彩華
2020年的李彩華（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華 玩命 2022年的李彩華
2022年的李彩華（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華 玩命 2023年年初的李彩華首次穿小背心在雪山影寫真。
2023年年初的李彩華首次穿小背心在雪山影寫真。（圖片來源：IG@rainli1111）

疑似再「進廠」原圖流出嚇親網民

李彩華近日在社交平台分享了多張參與深圳時裝周的照片，張張看起來樣貌十分精緻，但是相比起以前清純靈動的樣子，現在李彩華的樣子卻多了幾分「膠味」！未知是因為照片過度精修，還是再「進廠」造成，網民的留言是清一色的負評：「又係個啲唔肯認老打botox打到膠面既女偽人」、「硬膠到唔同樣」。甚至更有網民搞笑稱：「李彩華小背心都自然過佢」。而從現場流出的照片中，李彩華的樣子與社交平台上的差別更大，不但妝容顯老，皮膚狀態亦極差！而且李彩華的面部表情頗為僵硬，無論是抓拍還是合照，都透着一股「膠味」，不禁令人懷疑「美貌」再升級的傳言。網民對於李彩華的原圖更是毫不留情，直指：「X你！唔加慎入！」、「鬼呀……嚇到個心都離一離」、「搞到好似拍緊啲妖魔片咁」。

李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華的樣貌與先前比較的確有所不同。
李彩華的樣貌與先前比較的確有所不同。（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華 玩命 李彩華 美貌 網民笑稱香港仔漁業海鮮商會副主席李彩華保養得更好。
網民笑稱香港仔漁業海鮮商會副主席李彩華保養得更好。（圖片來源：網上圖片）
李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華的生圖能看的出面部表情很僵硬。
李彩華的原圖能看的出面部表情很僵硬。（圖片來源：網上圖片）
李彩華 玩命 李彩華 美貌 不少網民指李彩華的生圖很嚇人。
不少網民指李彩華的原圖很驚人。（圖片來源：網上圖片）
李彩華 玩命 李彩華 美貌
李彩華事後公開素顏照。（圖片來源：微博圖片）

李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華離開了濾鏡後精緻度銳減。
李彩華離開了濾鏡後精緻度銳減。（圖片來源：網上圖片）

網民慨嘆清純靈動樣不復再

年輕時的Rain可以説是「少男殺手」，更憑着清純靈動的外貌獲封為繼張柏芝和李嘉欣之後的「玉女派」掌門人！因此對於Rain的「美貌」再升級，不少網民感慨道：「明明好地地點解要整呢樣整果樣結果返唔到轉頭」、「以前好靚好清純，依家真係不了」。

李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華曾因清純的外貌被封為「玉女派」掌門人。
李彩華曾因清純的外貌被封為「玉女派」掌門人。（圖片來源：網上圖片）
李彩華 玩命 李彩華 美貌 早年的李彩華樣貌已經十分出眾。
早年的李彩華樣貌已經十分出眾。（圖片來源：網上圖片）

39歲李彩華「真面目」被出賣 網民質疑再進化驚變「佛地魔」

歌手出身的李彩華（Rain）自16歲入行，至今已有23年，香港人可說「由細睇到佢大」，不過近年李彩華主力在內地發展，除了去年播出的劇集《家族榮耀》外，大家都只能在社交網欣賞她的近況，但日前李彩華竟被化妝師「出賣」其參加內地節目新造型，引來不少網民指她與以前的樣貌判若兩人，疑似再進化！

李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華 李彩華平日自拍愛用濾鏡，同方力申合照令對方都變得皮光肉滑了不少。
李彩華平日自拍愛用濾鏡，同方力申合照令對方都變得皮光肉滑了不少。（圖片來源：IG@rainli1111）
李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華 李彩華自己po的相亦係化重妝。
李彩華自己po的相亦係化重妝。（圖片來源：微博@李彩華rainli李彩樺）

李彩華新Look惹「加工」疑雲

李彩華近日正參加內地真人《乘風2023》（前名《乘風破浪的姐姐》第4季），節目中她一對長腿受到不少網民讚賞，不過李彩華出道以來容貌都被指不斷進化，日前其化妝師在社交網曬出其新造型，令李彩華的樣貌再惹來「加工」疑雲。

李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華 化妝師側拍為李彩華化妝的鏡頭，令她的窄鼻尖下巴無所遁形。
化妝師側拍為李彩華化妝的鏡頭，令她的窄鼻尖下巴無所遁形。（圖片來源：小紅書@明星化妝師鐘善美）
李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華 正面睇李彩華更被批非常「膠面」。
正面睇李彩華更被批非常「膠面」。（圖片來源：小紅書@明星化妝師鐘善美）

《家族榮耀》流產妝冇得P圖出事 重妝似男扮女裝

去年在無綫播出的劇集《家族榮耀》中，李彩華飾演三家嫂賈洛儀，在高清拍攝下冇得P圖的情況下，網民的焦點都落在李彩華的妝容上，其中一幕流產入院的戲份，李彩華更被指變晒樣，成個「流產妝」十分迫真！網民更講到她每次出場都極重妝，好似「男扮女裝」一樣，有網民笑指她得罪化妝師，令她個樣未到40歲已經面目全非。

李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華個流產妝。
網民大讚李彩華個「流產妝」好到位！（圖片來源：《家族榮耀》發相）
李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華 一醒番就知道BB已經冇咗，自然情緒崩潰，矛頭仲直指 楊茜堯﹗
真係犧牲色相。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華在重妝下好顯老。
平日劇情李彩華在重妝下就好顯老。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
李彩華 玩命 李彩華 美貌 李彩華 仲被網民笑指似「男扮女裝」。
被網民取笑似「男扮女裝」。（圖片來源：《家族榮耀》影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：IG@rainli1111、網上圖片、微博圖片、微博@李彩華rainli李彩樺、小紅書@明星化妝師鐘善美、《家族榮耀》發相、《家族榮耀》截圖、《家族榮耀》影片截圖

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