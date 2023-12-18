40歲李彩華零下10度玩命搏到盡 着小背心影寫真大展核彈級身形
零下10度穿小背心影相
李彩華日前與飛到北海道滑雪，並在社交平台分享一系列的雪地相：「今年的雪下得挺大的喲，昨天到了雪場上山之後，忽然好大風，又下了大雪，按照我的風格，就是立馬停下來，哈哈哈，拍了今年第一張與雪的美照。」穿上雪褸、護目鏡的李彩華之後更脫下厚重的衣服，在零下10度的嚴寒之下僅穿上小背心在雪山上繼續留倩影，影低一輯超性感寫真大展核彈級的好身材，睇到網民嘩嘩聲！她接受傳媒訪問時透露，影相當日速戰速決，一早度好位及角度才除衫影，一次完全不覺得凍。
上雪山除衫影寫真唔係第一次
李彩華一向是滑雪高手，每年冬天都必定會去雪山滑雪，不過往年她都包到實一實，直到今年1月才首次「愛靚唔愛命」到在雪地上穿吊帶小背心大擺誘人甫士影相，側身、正面、近鏡、遠鏡等多角度拍攝，非常認真！
疑似再「進廠」原圖流出嚇親網民
李彩華近日在社交平台分享了多張參與深圳時裝周的照片，張張看起來樣貌十分精緻，但是相比起以前清純靈動的樣子，現在李彩華的樣子卻多了幾分「膠味」！未知是因為照片過度精修，還是再「進廠」造成，網民的留言是清一色的負評：「又係個啲唔肯認老打botox打到膠面既女偽人」、「硬膠到唔同樣」。甚至更有網民搞笑稱：「李彩華小背心都自然過佢」。而從現場流出的照片中，李彩華的樣子與社交平台上的差別更大，不但妝容顯老，皮膚狀態亦極差！而且李彩華的面部表情頗為僵硬，無論是抓拍還是合照，都透着一股「膠味」，不禁令人懷疑「美貌」再升級的傳言。網民對於李彩華的原圖更是毫不留情，直指：「X你！唔加慎入！」、「鬼呀……嚇到個心都離一離」、「搞到好似拍緊啲妖魔片咁」。
網民慨嘆清純靈動樣不復再
年輕時的Rain可以説是「少男殺手」，更憑着清純靈動的外貌獲封為繼張柏芝和李嘉欣之後的「玉女派」掌門人！因此對於Rain的「美貌」再升級，不少網民感慨道：「明明好地地點解要整呢樣整果樣結果返唔到轉頭」、「以前好靚好清純，依家真係不了」。
39歲李彩華「真面目」被出賣 網民質疑再進化驚變「佛地魔」
歌手出身的李彩華（Rain）自16歲入行，至今已有23年，香港人可說「由細睇到佢大」，不過近年李彩華主力在內地發展，除了去年播出的劇集《家族榮耀》外，大家都只能在社交網欣賞她的近況，但日前李彩華竟被化妝師「出賣」其參加內地節目新造型，引來不少網民指她與以前的樣貌判若兩人，疑似再進化！
李彩華新Look惹「加工」疑雲
李彩華近日正參加內地真人《乘風2023》（前名《乘風破浪的姐姐》第4季），節目中她一對長腿受到不少網民讚賞，不過李彩華出道以來容貌都被指不斷進化，日前其化妝師在社交網曬出其新造型，令李彩華的樣貌再惹來「加工」疑雲。
《家族榮耀》流產妝冇得P圖出事 重妝似男扮女裝
去年在無綫播出的劇集《家族榮耀》中，李彩華飾演三家嫂賈洛儀，在高清拍攝下冇得P圖的情況下，網民的焦點都落在李彩華的妝容上，其中一幕流產入院的戲份，李彩華更被指變晒樣，成個「流產妝」十分迫真！網民更講到她每次出場都極重妝，好似「男扮女裝」一樣，有網民笑指她得罪化妝師，令她個樣未到40歲已經面目全非。
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