40歲李彩華零下10度玩命搏到盡 着小背心影寫真大展核彈級身形

李彩華（Rain）近年因為外貌不斷進化而成爲網民熱討對象，不過她亦懶理批評繼續做自己，剛剛過完40歲生日的她日前更風騷飛去日本滑雪，並在社交網站連環公開多張雪地寫真，在冰天雪地除衫大騷fit爆身形，令人睇到「㷫烚烚」……