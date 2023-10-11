39歲李彩華「美貌」再升級 新樣膠味濃 原圖嚇親網民 本尊急Post自拍澄清

現年39歲的李彩華（Rain）近年主要活躍於內地，不管是劇集的演出還是綜藝的拍攝，都能看到李彩華的身影！李彩華最近出席深圳的時裝周，更被邀請上台獻唱，只是從現場流傳出來的照片中，李彩華的樣子看起來和之前有所分別，疑似「美貌」再升級！