39歲李彩華「美貌」再升級 新樣膠味濃 原圖嚇親網民 本尊急Post自拍澄清
微博急Post原相機圖澄清
對於被網民狠批「美貌」升級，李彩華就在微博上post出原相機自拍以作澄清，並配文：「今天發生了一件很搞笑的事情，就是我剛回家的時候遇到樓下的保安哥哥，他突然跑過來跟我説： “哎呀李小姐點解嗰張相⋯⋯瘋傳得咁犀利，明明你平時唔化妝都好靚，你一啲都唔係嗰張相咁樣衰 點解搞到咁！我聽完之後真的立馬笑出來了我説：“係呀冇計啦嗰日做嘢嘅地方啲頂燈真係好大鑊影出嚟嘅相真係好樣衰⋯⋯哈哈唔緊要啦都過咗去喇”」。她大方表示事情已經過去了，並寫道：「我們要有正能量，要往好的方向去想，不能給負能量的人打倒」，又強調照片是在家中以原相機拍攝，並透露：「有時候真的覺得不帶妝容的自己更漂亮，更有自信」。
疑似再「進廠」膠到唔自然
李彩華近日在社交平台分享了多張參與深圳時裝周的照片，張張看起來樣貌十分精緻，但是相比起以前清純靈動的樣子，現在李彩華的樣子卻多了幾分「膠味」！未知是因為照片過度精修，還是再「進廠」造成，網民的留言是清一色的負評：「又係個啲唔肯認老打botox打到膠面既女偽人」、「硬膠到唔同樣」。甚至更有網民搞笑稱：「李彩華小背心都自然過佢」。
原圖流出嚇親網民
而從現場流出的照片中，李彩華的樣子與社交平台上的差別更大，不但妝容顯老，皮膚狀態亦極差！而且李彩華的面部表情頗為僵硬，無論是抓拍還是合照，都透着一股「膠味」，不禁令人懷疑「美貌」再升級的傳言。網民對於李彩華的原圖更是毫不留情，直指：「X你！唔加慎入！」、「鬼呀……嚇到個心都離一離」、「搞到好似拍緊啲妖魔片咁」。
網民慨嘆清純靈動樣不復再
年輕時的Rain可以説是「少男殺手」，更憑着清純靈動的外貌獲封為繼張柏芝和李嘉欣之後的「玉女派」掌門人！因此對於Rain的「美貌」再升級，不少網民感慨道：「明明好地地點解要整呢樣整果樣結果返唔到轉頭」、「以前好靚好清純，依家真係不了」。
39歲李彩華「真面目」被出賣 網民質疑再進化驚變「佛地魔」
歌手出身的李彩華（Rain）自16歲入行，至今已有23年，香港人可說「由細睇到佢大」，不過近年李彩華主力在內地發展，除了去年播出的劇集《家族榮耀》外，大家都只能在社交網欣賞她的近況，但日前李彩華竟被化妝師「出賣」其參加內地節目新造型，引來不少網民指她與以前的樣貌判若兩人，疑似再進化！
李彩華新Look惹「加工」疑雲
李彩華近日正參加內地真人《乘風2023》（前名《乘風破浪的姐姐》第4季），節目中她一對長腿受到不少網民讚賞，不過李彩華出道以來容貌都被指不斷進化，日前其化妝師在社交網曬出其新造型，令李彩華的樣貌再惹來「加工」疑雲。
被指鼻翼超窄似「佛地魔」
今次化妝師又拍片又影相，可說多角度和網民分享李彩華的新Look，不過網民就驚訝指出李彩嬅的臉形變得又尖又長，眼睛奇大，鼻翼又超窄，同以往的樣貌判若兩人，更有網民指她撞樣「佛地魔」！
《家族榮耀》流產妝冇得P圖出事 重妝似男扮女裝
去年在無綫播出的劇集《家族榮耀》中，李彩華飾演三家嫂賈洛儀，在高清拍攝下冇得P圖的情況下，網民的焦點都落在李彩華的妝容上，其中一幕流產入院的戲份，李彩華更被指變晒樣，成個「流產妝」十分迫真！網民更講到她每次出場都極重妝，好似「男扮女裝」一樣，有網民笑指她得罪化妝師，令她個樣未到40歲已經面目全非。
李彩華曾被網民認錯係薛凱琪
39歲的李彩華與富商閃婚閃離婚後，繼續主力在內地專注工作賺錢，不時在社交平台分享自己近況，每張大頭相都是尖尖的白皙臉、高挺筆直的鼻樑、深邃五官猶如混血兒，由於她的打扮及妝容都與過往有很大分別。有網民就指李彩華現時個樣靚到認不出：「呢位鬼妹邊位？」、「差啲認唔出」、「我以為是薛凱琪⋯⋯」等等。
影相拍片誤關美顏掣顯老
無論影相抑或拍片，李彩華都一定要P圖、開美顏濾鏡，直播都不例外，李彩華直播時明顯地開了美顏功能，五官相當精緻，皮膚白裡透紅零瑕疵。不過就在直播快將結束前，李彩華曾不小心關掉了美顏功能，令真面目盡露人前，網民指她狀態差到似老了十歲般，令不少網友感驚嚇。
李彩華Po素顏反擊
被網民話面目全非的李彩華，曾上傳落妝素顏片反擊網民，力證自己純天然沒有變樣，已經38歲的她保養得宜，肌膚依然白滑，身材也是非常火辣。不過睇番初出道超清純的李彩華，她在2000年以模特兒身份加入娛樂圈，之後又成為歌手推出過多張唱片，又有拍電視劇及電影，當時她的樣貌也較清純，屬眼大大面尖尖的美人胚子。
閃婚閃離後繼續富婆生活
事業方面李彩華雖然在內地發展不錯，可惜感情路卻不平坦，在2019李彩華宣佈與拍拖半年的內地富商男友黃彥書（Eric Huang）閃婚，曾計畫會生兒育女組織一個幸福家庭，後來因為聚少離多，兩人長時間未能見面而情變，2020年無奈結束19個月的婚姻。
保守估計擁2億身家
李彩華在2011年回到內地拍劇《回家的誘惑》後，在內地打響名堂而人氣急升，紅足十幾年，在內地吸金力強勁。目前在上海租住逾10萬人民幣租金的千呎豪宅，同時又有投資房地產，至今手持12個物業，遍佈香港、澳洲、英國及泰國等地，估計身家超過2億，是個隱形富婆。
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