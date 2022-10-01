38歲失婚李彩華闊太生活繼續進化 今次變混血兒 與初出道清純樣判若兩人
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38歲的李彩華（Rain）與富商閃婚閃離婚後，繼續主力在內地專注工作賺錢，不時在社交平台分享自己近況，除了大晒富貴生活外，大晒靚相更是指定動作。最近闊太Rain被指繼續進化，有網民發現她的樣貌愈來愈精緻勁似混血兒，與她入行初期的照片相比簡直判若兩人。
李彩華被網民認錯係薛凱琪
李彩華離婚後不時在社交平台更新近況，又會開直播與網民互動，常見背心熱褲露大長腿專屬Look，五官亦變得精緻，每張大頭相都是尖尖的白皙臉，高挺筆直的鼻樑，深邃五官猶如混血兒，由於她的打扮及妝容都與過往有很大分別。有網民就指李彩華現時個樣靚到認不出 「呢位鬼妹邊位？」「差啲認唔出」「我以為是薛凱琪⋯⋯」
李彩華Po素顏反擊
被網民話面目全非的李彩華，曾上傳落妝素顏片反擊網民，力證自己純天然沒有變樣，已經38歲的她保養得宜，肌膚依然白滑，身材也是非常火辣。不過睇番初出道超清純的李彩華，她在2000年以模特兒身份加入娛樂圈，之後又成為歌手推出過多張唱片，又有拍電視劇及電影，當時她的樣貌也較清純，屬眼大大面尖尖的美人胚子。
閃婚閃離後繼續富婆生活
事業方面李彩華雖然在內地發展不錯，可惜感情路卻不平坦，在2019李彩華宣佈與拍拖半年的內地富商男友黃彥書(Eric Huang)閃婚，曾計畫會生兒育女組織一個幸福家庭，後來因為聚少離多，兩人長時間未能見面而情變，去年無奈結束19個月的婚姻。
保守估計擁2億身家
李彩華在2011年回到內地拍劇《回家的誘惑》後，在內地打響名堂而人氣急升，紅足十年在內地吸金強勁。目前在上海租住逾10萬人民幣租金的千呎豪宅，同時又有投資房地產，至今手持12個物業，遍佈香港、澳洲、英國及泰國等地，估計身家超過2億，是個隱形富婆。
關鍵詞李彩華
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、小紅書@李彩樺、[email protected] Li、東方新地資料庫
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