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38歲失婚李彩華闊太生活繼續進化 今次變混血兒 與初出道清純樣判若兩人

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38歲的李彩華（Rain）與富商閃婚閃離婚後，繼續主力在內地專注工作賺錢，不時在社交平台分享自己近況，除了大晒富貴生活外，大晒靚相更是指定動作。最近闊太Rain被指繼續進化，有網民發現她的樣貌愈來愈精緻勁似混血兒，與她入行初期的照片相比簡直判若兩人。

李彩華 離婚一事，完全無影響到李彩華，近年更鍾情玩滑板，不時以小背心上陣。
離婚一事，完全無影響到李彩華，近年更鍾情玩滑板，不時以小背心上陣。（圖片來源：[email protected]
李彩華 李彩華身形愈見纖瘦，連五官都愈來愈精緻，眼大鼻樑高直，怪不得有網民話佢似外國人。
李彩華身形愈見纖瘦，連五官都愈來愈精緻，眼大鼻樑高直，怪不得有網民話佢似外國人。（圖片來源：[email protected]

李彩華被網民認錯係薛凱琪

李彩華離婚後不時在社交平台更新近況，又會開直播與網民互動，常見背心熱褲露大長腿專屬Look，五官亦變得精緻，每張大頭相都是尖尖的白皙臉，高挺筆直的鼻樑，深邃五官猶如混血兒，由於她的打扮及妝容都與過往有很大分別。有網民就指李彩華現時個樣靚到認不出 「呢位鬼妹邊位？」「差啲認唔出」「我以為是薛凱琪⋯⋯」

李彩華 每日都在享受生活的李彩華，近日不停在上海酒店出入打卡影相。
每日都在享受生活的李彩華，近日不停在上海酒店出入打卡影相。（圖片來源：[email protected]
李彩華 若果不是在李彩華個人社交平台見到，否則會誤以為她是內地某某網紅。
若果不是在李彩華個人社交平台見到，否則會誤以為她是內地某某網紅。（圖片來源：小紅書@李彩樺）
李彩華 對於李彩華五官愈來愈精緻，有網民表示：「呢個鬼妹邊位？」
對於李彩華五官愈來愈精緻，有網民表示：「呢個鬼妹邊位？」（圖片來源：[email protected] Li）
李彩華 不知是否濾鏡出手過重，有網民直頭認錯人：「我以為是薛凱琪......」
不知是否濾鏡出手過重，有網民直頭認錯人：「我以為是薛凱琪……」（圖片來源：[email protected]
李彩華 網民留言話認唔出係李彩華。
網民留言話認唔出係李彩華。（圖片來源：[email protected]

李彩華Po素顏反擊

被網民話面目全非的李彩華，曾上傳落妝素顏片反擊網民，力證自己純天然沒有變樣，已經38歲的她保養得宜，肌膚依然白滑，身材也是非常火辣。不過睇番初出道超清純的李彩華，她在2000年以模特兒身份加入娛樂圈，之後又成為歌手推出過多張唱片，又有拍電視劇及電影，當時她的樣貌也較清純，屬眼大大面尖尖的美人胚子。

李彩華 由近照可見，現時李彩華的五官輪廓深邃，驟眼一看以為是混血兒，難怪一眾網民都紛紛表示「認唔出」。
由近照可見，現時李彩華的五官輪廓深邃，驟眼一看以為是混血兒，難怪一眾網民都紛紛表示「認唔出」。（圖片來源：[email protected]
李彩華 近年主力中國市場的李彩華，近日就被網民指其容貌與初出道時相距甚遠，所以就以素顏樣示人。
近年主力中國市場的李彩華，近日就被網民指其容貌與初出道時相距甚遠，所以就以素顏樣示人。（圖片來源：小紅書@李彩樺）

閃婚閃離後繼續富婆生活

事業方面李彩華雖然在內地發展不錯，可惜感情路卻不平坦，在2019李彩華宣佈與拍拖半年的內地富商男友黃彥書(Eric Huang)閃婚，曾計畫會生兒育女組織一個幸福家庭，後來因為聚少離多，兩人長時間未能見面而情變，去年無奈結束19個月的婚姻。

李彩華 身家逾2億的李彩嘩，離婚後表示唔急再遇第二春，已經係富婆唔靠男人都正常。
身家逾2億的李彩嘩，離婚後表示唔急再遇第二春，已經係富婆唔靠男人都正常。（圖片來源：[email protected]
李彩華 離婚後令李彩華成就解鎖，靠自己努力搵錢，幾十萬一個名牌手袋真係濕濕碎。
離婚後令李彩華成就解鎖，靠自己努力搵錢，幾十萬一個名牌手袋真係濕濕碎。（圖片來源：[email protected]

保守估計擁2億身家

李彩華在2011年回到內地拍劇《回家的誘惑》後，在內地打響名堂而人氣急升，紅足十年在內地吸金強勁。目前在上海租住逾10萬人民幣租金的千呎豪宅，同時又有投資房地產，至今手持12個物業，遍佈香港、澳洲、英國及泰國等地，估計身家超過2億，是個隱形富婆。

李彩華 李彩華因內地劇《回家的誘惑》賺到盆滿缽滿。
李彩華因內地劇《回家的誘惑》賺到盆滿缽滿。（圖片來源：微博影片截圖）
李彩華 2017年李彩華谷胸出席自己的寫真集活動。
2017年李彩華谷胸出席自己的寫真集活動。（圖片來源：東方新地資料庫）
李彩華 初出道的李彩華一臉純情。
初出道的李彩華一臉純情。（圖片來源：東方新地資料庫）
李彩華 當年真正雙十年華無添加。
當年真正雙十年華無添加。（圖片來源：東方新地資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、小紅書@李彩樺、[email protected] Li、東方新地資料庫

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