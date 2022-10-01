38歲失婚李彩華闊太生活繼續進化 今次變混血兒 與初出道清純樣判若兩人

38歲的李彩華（Rain）與富商閃婚閃離婚後，繼續主力在內地專注工作賺錢，不時在社交平台分享自己近況，除了大晒富貴生活外，大晒靚相更是指定動作。最近闊太Rain被指繼續進化，有網民發現她的樣貌愈來愈精緻勁似混血兒，與她入行初期的照片相比簡直判若兩人。