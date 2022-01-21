思家大戰｜李思捷30年老同學好寸嘴 大膽落選港姐Juliana指C君「衰鹹濕」
李思捷於《思家大戰》第19集終於請來與他相識30年的老同學，組成家庭觀眾代表「同李學壞」隊，對戰來自J2的「陀地冇人性」隊，估唔到李思捷今次老貓燒鬚，畀老同學狂窒;當晚J2節目創意總監C君亦有份監場，卻被唔識死的落選港姐Juliana指佢「衰鹹濕」，娛樂性非常豐富。
撰文：東方新地 圖片：《思家大戰》發相
李思捷 物以類聚
李思捷於《思家大戰》第19集被相識逾30年同學組隊「挑機」，五人組成的「同李學壞」隊原來「大有來頭」，他們竟瞞著老同學李思捷拍攝向製作組自薦的影片，最終又真的被選中上節目。「同李學壞」隊五人個個轉數都有番咁上下，真係物以類聚。
李思捷被寸到唔識招架
「同李學壞」隊一出場即先聲奪人，隊長小Bill甫開始即狂窒李思捷：「打極畀你都唔接。」李思捷妙回：「電話冇顯示你名。」Bill再強攻反擊：「梗係啦！因為我電話唔係曾志偉個冧巴嘛，你梗係唔聽啦！」最終李思捷招架不住無言以對，十分爆笑！
Ben Sir都有金句
來自J2的「陀地冇人性」隊，由Ben Sir歐陽偉豪率領，成員有陳嘉慧（Erica）、黃紫恩（Jojo）、伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB），而當晚J2節目創意總監C君亦有捧場；向來風趣幽默的Ben Sir，介紹隊員時大晒急才：「我哋組咁多個J，今晚實好好J啦！好好J即係可以令人仰慕咁解！」
C君「衰鹹濕」被擺上枱
今集問題難度指數頗高，令一眾參賽者陷入苦戰，其中一條「問咗100位女士，瞓醒見到李思捷喺隔籬會點做」，慘令李思捷經歷情緒過山車，一時被眾嘉賓瘋狂「負評」，一時又被捧到上天。至於C君亦慘被擺上枱，事緣有一條問題是「衰老闆特徵」，J2隊回答時李思捷竟叫他們以C君平日行為作為貼士，其中Juliana更因言語上有誤會，指C君「衰鹹濕」。今集除了問題刁鑽，整個遊戲進程發展亦相當峰迴路轉，「同李學壞」隊的搞氣氛指數更絕不輸給李思捷！