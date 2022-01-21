思家大戰｜李思捷30年老同學好寸嘴 大膽落選港姐Juliana指C君「衰鹹濕」

李思捷於《思家大戰》第19集終於請來與他相識30年的老同學，組成家庭觀眾代表「同李學壞」隊，對戰來自J2的「陀地冇人性」隊，估唔到李思捷今次老貓燒鬚，畀老同學狂窒;當晚J2節目創意總監C君亦有份監場，卻被唔識死的落選港姐Juliana指佢「衰鹹濕」，娛樂性非常豐富。