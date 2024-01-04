李思捷李尚正同靠周星馳電影出身 觀眾緣卻差天共地：唔同層次
李尚正 VS 李思捷大對決
李思捷和李尚正二人分別以周星馳作品打入電影圈。近日就有網民在討論區開帖，將兩位進行大對決。樓主發文指：「李尚正應該冇諗過自己要同佢比，李思捷一定覺得自己同佢唔同層次」，更稱此對決為「世紀大難題」。
網民一面倒支持李尚正：好笑得多
不過網民們的反應就非常簡單，大家都一面倒支持李尚正，更指將李尚正同李思捷比較，簡直係侮辱正哥：「兩位都因星爺而令人認識，李尚正曾演星爺戲好笑得多，李思捷演導演過於浮誇」、「李尚正係中學好玩得嘅同學嗰隻，李思捷就算啦」、「李尚正會用唔同方法去搞到你笑，一個gag唔得去下一個，做下靶得來自然」等。
李思捷遭狠批：聽嗰名都覺得尷尬
至於網民對李思捷的評價都非常負面，網民都認為李思捷成日以為自己好有才華又搞笑，但實質就每次出聲都尷尬到極致：「李思捷係黑人憎」、「李思捷覺得自己講乜都係全世界最好笑，依家係佢俾機會你去敬仰佢嘅搞笑能力」、「李思捷啲尷尬係X到想搵窿捐」、「李思捷明明就唔好笑，然後佢就好用力咁要焗到你笑為止。而且佢啲才華得兩樣，一係扮女人，一係講黃色笑話，係最膚淺最低莊嘅gag 根本唔係識搞笑」等。
李尚正學霸出身 「冷面笑匠」𠱁到星爺都笑場
李尚正現年42歲，當年以優異的成績考入香港大學建築系。在修讀大學期間，經過朋友介紹加入有線娛樂新聞台擔任節目助理及娛樂記者，並在2004年與林海峰合作綜藝節目《有個娛樂乜人台》。該節目亦成功引起周星馳的注意，並邀請李尚正出演《長江七號》、《西遊·降魔篇》和《美人魚》等多套電影。據知李尚正在《美人魚》中「面癱」式的演技深得周星馳喜愛，並令周星馳在片場都忍不住笑場。至2010年重返有線做到現在的「有線一哥」。
李思捷《思家大戰》被狠批尷尬兼弱智
李思捷的節目《思家大戰》被網民狠批尷尬兼弱智，認為節目上的問題只能靠低俗的答案去令觀眾發笑：「好多問題最後都係想啲嘉賓講同性有關嘅答案，真係好無聊」、「每次睇啲預告都係見佢講埋啲佢以為好好笑嘅黃色笑話」。
而且嘉賓們被指皮笑肉不笑，答案又超級「無厘頭」，令觀眾睇到「火都嚟」：「成班嘉賓皮笑肉不笑嘅笑容，係呢套野特色」、「明做俾佢哋都可以唔識答，仲成日答錯覺得好好笑」、「呢套野係睇啲嘉賓幾X蠢同離地」，更令不少網民跪求TVB腰斬節目：「求腰斬節目，睇住啲嘉賓要配合佢扮好笑，好難為佢地」。
李思捷被狠批零搞笑天賦
李思捷曾參加由香港商業電台為周星馳電影《喜劇之王》宣傳而舉辦的「喜劇之王訓練班」，並在100多名學員中獲得最優秀學員前五名，而他的出道作就是在《喜劇之王》中扮演一名茄喱啡性質的導演。李思捷加入TVB後參與了不少綜藝節目，當中《荃加福祿壽》、《玩嘢王》、《今晚睇李》等等都是李思捷有份參與的綜藝節目。
不過就有不少網民在討論區指出李思捷「零好笑」：「李思捷以為自己好好笑，懷才不遇，但佢唔知自己其實有幾X，幾尷尬」、「李思捷冇足夠急才去接嘉賓答案」、「香港冇料四大才子之一嚟」、「其實成個模式同原版一模一樣，但李思捷做就硬係X」。
胡定欣做嘉賓成潛力圖
要講到李思捷節目中最經典的畫面，莫過於2015年胡定欣在《今晚睇李》中講一句「你冇_嘢呀！」，結果成為網絡meme圖成為一時佳話。
思家大戰｜胡定欣被瘋狂狙擊單身 高EQ回答獲全場拍掌叫好
另一條問題「年紀超過 40 歲，又靚又 Nice 又叻又有錢嘅淑女，點解會單身？」，身為單身貴族41歲的定欣即被思捷瘋狂狙擊，有人回答「太花心」時，思捷即追問定欣：「係咪呀？」不過見慣大場面的定欣未有被拋窒，只是淡定說：「點解望住我呀？唔知喎！我個人好專一。」、「本身想單身。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！