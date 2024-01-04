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李思捷李尚正同靠周星馳電影出身 觀眾緣卻差天共地：唔同層次

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Keith

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由李思捷主持的《思家大戰》早前遭網民怒轟節目無聊，更要求TVB將節目腰斬，節目終於在上月31日播出終結篇，令大批網民表示興奮！有網民於討論區將李思捷和同樣是周星馳電影出身的「有線一哥」李尚正 拿出來討論，結果網民一面倒支持有線一哥……

李尚正 VS 李思捷大對決

李思捷和李尚正二人分別以周星馳作品打入電影圈。近日就有網民在討論區開帖，將兩位進行大對決。樓主發文指：「李尚正應該冇諗過自己要同佢比，李思捷一定覺得自己同佢唔同層次」，更稱此對決為「世紀大難題」。

李尚正 vs 李思捷 李尚正以周星馳作品《長江七號》打入電影圈。
李尚正在多套周星馳作品亮相，其中包括在《長江七號》做老師。（圖片來源：《長江七號》截圖）
李尚正 vs 李思捷 而李思捷就在《喜劇之王》飾演導演一角為人熟悉。
而李思捷就在《喜劇之王》飾演導演一角為人熟悉。（圖片來源：《喜劇之王》劇照）

網民一面倒支持李尚正：好笑得多

不過網民們的反應就非常簡單，大家都一面倒支持李尚正，更指將李尚正同李思捷比較，簡直係侮辱正哥：「兩位都因星爺而令人認識，李尚正曾演星爺戲好笑得多，李思捷演導演過於浮誇」、「李尚正係中學好玩得嘅同學嗰隻，李思捷就算啦」、「李尚正會用唔同方法去搞到你笑，一個gag唔得去下一個，做下靶得來自然」等。

李尚正 vs 李思捷 網民都大讚李尚正為「冷面笑匠」。
網民都大讚李尚正為「冷面笑匠」。（圖片來源：《美人魚》截圖）

李思捷遭狠批：聽嗰名都覺得尷尬

至於網民對李思捷的評價都非常負面，網民都認為李思捷成日以為自己好有才華又搞笑，但實質就每次出聲都尷尬到極致：「李思捷係黑人憎」、「李思捷覺得自己講乜都係全世界最好笑，依家係佢俾機會你去敬仰佢嘅搞笑能力」、「李思捷啲尷尬係X到想搵窿捐」、「李思捷明明就唔好笑，然後佢就好用力咁要焗到你笑為止。而且佢啲才華得兩樣，一係扮女人，一係講黃色笑話，係最膚淺最低莊嘅gag 根本唔係識搞笑」等。

李尚正 vs 李思捷 回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！
李思捷遭網民狠批唔好笑，仲要只係識扮女人、講黃色笑話。（圖片來源：東方新地）
李尚正 vs 李思捷被無綫急召回巢救收視﹗
早前更被選為「10大乞人憎藝人」第三位。（圖片來源：《今晚睇李》截圖）

李尚正學霸出身 「冷面笑匠」𠱁到星爺都笑場

李尚正現年42歲，當年以優異的成績考入香港大學建築系。在修讀大學期間，經過朋友介紹加入有線娛樂新聞台擔任節目助理及娛樂記者，並在2004年與林海峰合作綜藝節目《有個娛樂乜人台》。該節目亦成功引起周星馳的注意，並邀請李尚正出演《長江七號》、《西遊·降魔篇》和《美人魚》等多套電影。據知李尚正在《美人魚》中「面癱」式的演技深得周星馳喜愛，並令周星馳在片場都忍不住笑場。至2010年重返有線做到現在的「有線一哥」。

李尚正 vs 李思捷 李尚正的「面癱式」演技深得星爺喜愛。
李尚正的「面癱式」演技深得星爺喜愛。（圖片來源：《美人魚》劇照）
李尚正 vs 李思捷 近年在《死屍死時四十四》亦有亮眼的表現。
近年在《死屍死時四十四》亦有亮眼的表現。（圖片來源：《死屍死時四十四》劇照）

李思捷《思家大戰》被狠批尷尬兼弱智

李思捷的節目《思家大戰》被網民狠批尷尬兼弱智，認為節目上的問題只能靠低俗的答案去令觀眾發笑：「好多問題最後都係想啲嘉賓講同性有關嘅答案，真係好無聊」、「每次睇啲預告都係見佢講埋啲佢以為好好笑嘅黃色笑話」。

而且嘉賓們被指皮笑肉不笑，答案又超級「無厘頭」，令觀眾睇到「火都嚟」：「成班嘉賓皮笑肉不笑嘅笑容，係呢套野特色」、「明做俾佢哋都可以唔識答，仲成日答錯覺得好好笑」、「呢套野係睇啲嘉賓幾X蠢同離地」，更令不少網民跪求TVB腰斬節目：「求腰斬節目，睇住啲嘉賓要配合佢扮好笑，好難為佢地」。

李尚正 vs 李思捷 思家大戰 羅毓儀在節目上回答恩愛的夫妻每一天會做的一件事時，直接講出「做愛」，引得全場爆笑。但是問題的引導性問題被網民認為：「還是30年前的娛樂節目模式」。
羅毓儀在節目上回答恩愛的夫妻每一天會做的一件事時，直接講出「做愛」，引得全場爆笑。但是問題的引導性問題被網民認為：「還是30年前的娛樂節目模式」。（圖片來源：YouTube@思家大戰）
李尚正 vs 李思捷 思家大戰 倪嘉雯在節目上回答情侶兩個人在車廂內，不是開車的話，會做甚麼時，她回答一個「震」字同樣爆點十足。而節目的問題被網民指出：「次次都玩埋晒啲低俗嘅答案，到底點樣set問題？」
倪嘉雯在節目上回答情侶兩個人在車廂內，不是開車的話，會做甚麼時，她回答一個「震」字同樣爆點十足。而節目的問題被網民指出：「次次都玩埋晒啲低俗嘅答案，到底點樣set問題？」（圖片來源：YouTube@思家大戰）
李尚正 vs 李思捷 思家大戰 伍韻婷在回答認定一個李思捷最長只要兩、三寸的身體部位時，她直接回答了「陰莖」，接近PG級家長指引的答案亦被網民狠批節目不適合一家大細睇。
伍韻婷在回答認定一個李思捷最長只要兩、三寸的身體部位時，她直接回答了「陰莖」，接近PG級家長指引的答案亦被網民狠批節目不適合一家大細睇。（圖片來源：YouTube@思家大戰）
李尚正 vs 李思捷 思家大戰 最新播出的一集中，林正峰回答年紀越大就越多的東西是鼻毛的一幕，被網民狠批亂咁答。而同集的終極開口中環節中，楊潮凱以及蕭秀香的回答更被指創下節目最低分嘅紀錄。
最新播出的一集中，林正峰回答年紀越大就越多的東西是鼻毛的一幕，被網民狠批亂咁答。而同集的終極開口中環節中，楊潮凱以及蕭秀香的回答更被指創下節目最低分嘅紀錄。（圖片來源：YouTube@思家大戰）

李思捷被狠批零搞笑天賦

李思捷曾參加由香港商業電台為周星馳電影《喜劇之王》宣傳而舉辦的「喜劇之王訓練班」，並在100多名學員中獲得最優秀學員前五名，而他的出道作就是在《喜劇之王》中扮演一名茄喱啡性質的導演。李思捷加入TVB後參與了不少綜藝節目，當中《荃加福祿壽》、《玩嘢王》、《今晚睇李》等等都是李思捷有份參與的綜藝節目。

不過就有不少網民在討論區指出李思捷「零好笑」：「李思捷以為自己好好笑，懷才不遇，但佢唔知自己其實有幾X，幾尷尬」、「李思捷冇足夠急才去接嘉賓答案」、「香港冇料四大才子之一嚟」、「其實成個模式同原版一模一樣，但李思捷做就硬係X」。

李尚正 vs 李思捷 思家大戰 李思捷曾與阮兆祥和王祖藍組成「福祿壽」，並以扮女人作為賣點。
李思捷曾與阮兆祥和王祖藍組成「福祿壽」，並以扮女人作為賣點。（圖片來源：YouTube@TVB USA official）
李尚正 vs 李思捷 思家大戰 節目《玩嘢王》中，李思捷扮變魔術時出意外的一幕令觀眾印象深刻，更有不少人認為他的玩笑太過火。
節目《玩嘢王》中，李思捷扮變魔術時出意外的一幕令觀眾印象深刻，更有不少人認為他的玩笑太過火。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）
李尚正 vs 李思捷 思家大戰 而在《今晚睇李》中，李思捷扮成日本人，以及讀錯晒學生的名字的一幕同樣令觀眾印象深刻。
而在《今晚睇李》中，李思捷扮成日本人，以及讀錯晒學生的名字的一幕同樣令觀眾印象深刻。（圖片來源：YouTube@TVB USA official）

胡定欣做嘉賓成潛力圖

要講到李思捷節目中最經典的畫面，莫過於2015年胡定欣在《今晚睇李》中講一句「你冇_嘢呀！」，結果成為網絡meme圖成為一時佳話。

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其實胡定欣與李思捷「老友鬼鬼」，2015年擔任《今晚睇李》嘉賓時，提到教豹嫂胡蓓蔚買性感內衣，胡定欣在節目中模仿單立文批評老婆「你無_嘢呀」的表情，被截圖下來廣傳，令人誤以為胡定欣是個不易相處的女子。（圖片來源：TVB

思家大戰｜胡定欣被瘋狂狙擊單身 高EQ回答獲全場拍掌叫好

另一條問題「年紀超過 40 歲，又靚又 Nice 又叻又有錢嘅淑女，點解會單身？」，身為單身貴族41歲的定欣即被思捷瘋狂狙擊，有人回答「太花心」時，思捷即追問定欣：「係咪呀？」不過見慣大場面的定欣未有被拋窒，只是淡定說：「點解望住我呀？唔知喎！我個人好專一。」、「本身想單身。」

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李思捷在節目中一次又一次手指指，借勢質問胡定欣為何仍然單身。（圖片來源：TVB）
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作為隊友，蕭正楠出言不遜，話單身係因為「有病」，李思捷立即借故慰問胡定欣身體有冇毛病，幸好胡定欣高EQ回應「多謝關心」。（圖片來源：TVB）
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李思捷實在太Mean，好好先生陳豪都忍唔住在旁恥笑，身為單身貴族的定欣即被思捷瘋狂狙擊，有參加者回答「太花心」時，李思捷即追問定欣：「係咪呀？」（圖片來源：TVB）
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最後胡定欣親自作答，單身係「本身想單身」，連番狙擊下，淡定回應得到全場掌聲。（圖片來源：TVB）

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圖片來源：《今晚睇李》截圖、東方新地、《長江七號》劇照、《喜劇之王》劇照、《美人魚》劇照、《死屍死時四十四》劇照、YouTube@思家大戰、YouTube@TVB USA official、YouTube@TVB(official)

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