李思捷李尚正同靠周星馳電影出身 觀眾緣卻差天共地：唔同層次

由李思捷主持的《思家大戰》早前遭網民怒轟節目無聊，更要求TVB將節目腰斬，節目終於在上月31日播出終結篇，令大批網民表示興奮！有網民於討論區將李思捷和同樣是周星馳電影出身的「有線一哥」李尚正 拿出來討論，結果網民一面倒支持有線一哥……